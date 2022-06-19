Kimliğini Unutan Adayların Yardımına Esenyurt Belediyesi Zabıta Ekipleri Yetişti

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, kimliğini unuttuğu için Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YKS) giremeyen adayları ilçe nüfus müdürlüğüne götürerek geçici kimlik çıkarmalarına yardımcı oldu. Zamanla yarışan ekipler, adayları son anda sınava yetiştirdi.

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), bugün Türkiye genelinde yapıldı. Bazı adaylar, Esenyurt'ta sınava girecekleri okullara gitti, ancak evden çıkarken kimliklerini yanlarına almadıklarını fark etti. Kimliğini unutan adayların yardımına Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri koştu.

Motorlu zabıta ekipleri, kimliği yanında olmayan 7 öğrenciyi ilçe nüfus müdürlüğüne götürerek geçici kimlik çıkarmalarına yardımcı oldu. Zamanla yarışan ekipler, öğrencileri sınava yetiştirebildi.

"HAYATIM BİTTİ GİBİ DÜŞÜNDÜM"

Sınava giderken kimliğini almayı unutan öğrencilerden biri olan Rabia Yılmaz, zabıta ekiplerine teşekkür ederek, "Kimliğim yoktu, 'Ben sınava giremeyeceğim' dedim ve hatta ağlamaya başladım. O arkadaş olmasaydı, hayatım tamamen bitmiş gibiydi. Hemen yardım etti. 'Merak etme, seni yetiştireceğim' dedi. O güveni sağlayınca 'Tamam korkmama gerek yok' dedim. Rahat bir şekilde geldim ve sınava yetiştim. Seferber olan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

"GETİRİP YETİŞTİRDİLER"

Kimliğini kaybeden kızı Hatice Karakaya'nın yardımına yetişen zabıta ekiplerine teşekkür eden Sebahattin Karakaya, "Çocuk dün de sınava girmiş ve nüfus cüzdanını kaybetmişti. Arkadaşlar baktılar ki biz sınava yetişemeyeceğiz, sağ olsun aldılar, getirip yetiştirdiler. Esenyurt Zabıta Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederim, ellerine kollarına sağlık. Çocuklar bir sene boyunca bu sınavı bekliyor. Bu, çocukların hayatını da etkiliyor. Sınava girmezse bir sene geriye gidiyor. Allah tüm çocuklarımıza, herkese hayırlı sınavlar nasip etsin. Bizim derdimiz onlar, onlar için uğraşıyoruz" diye konuştu.

"ACİL BİR ŞEKİLDE KENDİSİNİ MOTORA BİNDİRDİM"

Esenyurt'ta iki gündür adaylar için ter döktüklerini aktaran zabıta Hızır Yüksel, adayı sınavına yetiştirdiği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Yüksel, "Okul kenarlarında paklanmış araçlar için ve aynı zamanda okula geç kalan öğrencileri yetiştirmek için müdürlüğümüz tarafından burada görevlendirildik. Burada da bir arkadaş kimliğini kaybetmiş. Bu nedenle bize başvurdu. Acil bir şekilde kendisini motora bindirdim. İlçe nüfus müdürlüğüne giderek geçici kimlik çıkarttık ve getirdik. Belediyemizin yapmış olduğu uygulama neticesinde öğrenciler sınavına yetişti, biz de çok mutlu olduk. Bir yılın kaybolmaması adına çok iyi oldu" dedi.

ÖĞRENCİ VE VELİLERE İKRAM

Ayrıca belediye ekipleri, mobil ikram araçları ve zabıta ekipleriyle YKS öncesinde sınav heyecanı yaşayan adaylara ve ailelerine su, meyve suyu, kek gibi ikramında bulundu.

ANKA / Yerel