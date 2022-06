Kdz. Ereğli Belediyesi'nin Düzenlediği Çevre Şenliği, Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Haberler

Kdz. Ereğli Belediyesi, 'İklim Değişikliği ve Çevre' temalı Çevre Şenliği düzenledi. Okulların, çevrecilerin ve halkın ilgi gösterdiği şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Kdz. Ereğli Belediyesi, her yıl 5-11 Haziran arasında kutlanan Çevre Haftası'nda, çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturmak için İnönü Parkı'nda Çevre Şenliği düzenledi.

Gezegenin çok hızlı bir şekilde ısınması ve çevrenin alarm vermeye başlaması nedeniyle belediyenin "İklim Değişikliği ve Çevre" teması ile düzenlediği şenliğe okullar, çevreciler ve halk ilgi gösterdi.

Şenliğe, Belediye Başkan Vekili Naciye Tozkoparan, başkan yardımcıları, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek, siyasi parti temsilcileri ile STK temsilcileri de katıldı.

BAŞKAN POSBIYIK, STANTLARI GEZDİ

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, şehir dışı programı öncesi şenliğe katılarak başkan vekili Naciye Tozkoparan ile birlikte stantları gezdi, etkinliğe katılanları tebrik etti.

Şenlikte, bazı okullar yaptıkları çalışmaları sergilerken; atıkların geri dönüşümü konusunda belediyenin birlikte çalıştığı kuruluşlar, Tema Vakfı ve belediyenin ilgili birimleri çalışmalarını anlattı. Şenlik kapsamında çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Çocuklar, protokol üyeleri ve katılımcılar ile birlikte rengarenk çiçekler dikti. Elektronik aletlerin nasıl tamir edildiğine tanıklık eden çocuklar, eski tişörtleri çantaya dönüştürdü. Cam boyama ve vitray atölyesi yapıldı..

Sanat Kurumu'nun gerçekleştirdiği 'Emine abla ve Sevgi ablanın' çevre konulu skeç büyük ilgi gördü. Başkan Halil Posbıyık, Sanat Kurumu ekibini özellikle tebrik etti. Bahçeşehir Koleji ve Belediye müzik grubu şarkılarıyla, halk oyunları ekibi de gösterileriyle etkinliğe katıldı.

TOZKOPARAN: "ÇEVRE ALARM VERİYOR, BUNDA HEPİMİZİN SORUMLULUĞU VAR"

Belediye Başkan Vekili Naciye Tozkoparan, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Dünya Çevre Günü, her yıl 5-11 Haziran tarihlerinde çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık yaratılması amacıyla kutlanıyor. Biz bu etkinliklerimize pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kalmıştık. Şimdi güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Küresel ısınma her geçen gün etkilerini gösteriyor ve çevre alarm vermeye başladı. Hepimizin bunun farkında olmak ve çaba gösterme zorunluluğumuz var. Bu nedenle düzenlediğimiz şenliğin konusunu 'İklim Değişikliği ve Çevre' olarak belirledik. Şenliğimize çeşitli okullarımız katılarak destek veriyor. Yıl boyunca bu konuda yaptıklarını sergileyecekler. Atıkların geri dönüşümü konusunda birlikte çalıştığımız kuruluşlar bilgi verecekler. Belediyemizin ilgili birimleri çalışmalarını anlatacaklar. Çocuklarımızın katılacağı çeşitli atölye çalışmaları olacak. Sanat Kurumu çevre konulu skeçleriyle, Bahçeşehir Koleji ve Belediyemiz korosu şarkılarıyla, halk oyunları ekibimiz gösterileriyle etkinliğimize katılacak. Bu şenliğe katılan ve destek veren tüm kurum ve kuruluşlara, okullarımıza, sanatçılara, hepinize çok teşekkür ediyorum. Unutmayalım, hepimizin yapacakları var. Her küçük adım bir araya gelince büyük dönüşümlere yol açar. Daha güzel bir çevre için el ele, hep birlikte…"

OKUMUŞ: "ÇEVRE KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKMEK BİRİNCİ GÖREVİMİZ"

Belediye Temizlik İşleri Müdürü Sezgin Okumuş ise şöyle konuştu:

"Çevre Haftası nedeniyle çeşitli etkinliklerin yer aldığı şenlik düzenledik. Bu şenliğe belediyemizin hemen hemen bütün müdürlüklerinin katkıları oldu. Çalışma arkadaşlarıma bunun için teşekkür ediyorum. Gezegenimiz hızla ısınmakta. Bunun bir çok sebebi olmakla birlikte birinci etkeni çevre kirliliği. Bizden sonraki kuşaklar için çevre kirliliğine dikkat çekmek birinci görevimiz. Bu yıl etkinlik temamız 'İklim Değişikliği ve Çevre'. Bu etkinlikte okullarımız ve konuya duyarlı STK'lar da dahil oldu. Aynı zamanda bakanlık ile eş zamanlı kıyılarda işçilerimiz temizlik yapıyor. Şenliğimize katıldığınız için teşekkür ediyorum."

ANKA / Yerel