Kayseri Valisi Çiçek: Türkiye'nin en büyük uyuşturucu rehabilitasyon merkezi Kayseri'de kuruluyor

Mayıs ayında Kayseri Valiliği görevine başlayan Gökmen Çiçek, hemen her alandaki çalışmalarıyla, çabalarıyla ve içten, pozitif enerjiyle yüklü kişiliğinden ötürü Kayseri halkının büyük sevgi ve saygısını kazandı. Ancak bir alanda öyle kökten çözüm odaklı çalışmalara imza attı ki, Kayseri halkı başta olmak üzere tüm ülkemizde takdir ve destek topladı: Uyuşturucuyla mücadele.

Kent Gündemi Gazetesi ve Kent & Başkan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Okan Geçgel ile yaptığı özel röportajda 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde Kayseri'de uyuşturucuyla mücadelede gelinen noktayı tüm detaylarıyla paylaştı.

"Biz Kayseri'de uyuşturucunun kökünü kazıyacağız. Biz hiçbir gencimizi uyuşturucu satan alçaklara kurban vermeyeceğiz, bir gencimizin bile kaybolmasına gönlümüz razı değil ve bunu yakın zamanda göreceksiniz."

"Ben Kayseri'ye Vali olarak atandığımda Kayseri sokaklarında, mahallelerinde, çarşısında halkımızı dinledik. Halkımızın bizden ilk isteği uyuşturucunun kökünün kazınması olmuştu. Özellikle birçok vatandaşımız bundan mustarip olduğunu paylaşıp bununla ilgili sıkı önlemler alınması talebinde bulunmuştu. Biz halkı ve sokağı dinlemek zorundayız ve gerçekten sokaklar insanlara doğruyu söylüyor ve doğruları gösteriyor. Halkın içinde olduğunuzda birçok şeyi oradan duyabiliyorsunuz. Biz emniyet ve jandarmadaki ekiplerimizle, müdürlerimizle görüştüğümüzde bir değerlendirme yaptık: ne yapabiliriz diye. Çıkıp Kayserililere büyük bir söz verdik, dedik ki: 'Biz Kayseri'de uyuşturucunun kökünü kazıyacağız. Biz hiçbir gencimizi uyuşturucu satan alçaklara kurban vermeyeceğiz, bir gencimizin bile kaybolmasına gönlümüz razı değil ve bunu yakın zamanda göreceksiniz.' Aslında bu söz hem kendimizi bağlamaydı hem halkımıza bir hesap vermeydi hem de yapacaklarımız için kendi ekiplerimize bir motivasyondu. Ama her şeyden önce bu sözü vererek sözün halkımız tarafından da takip edilmesini bekliyorduk. Geçen süre içerisinde yüzlerce operasyon yaptık.

"Bu Sabah Çok Büyük Bir Şafak Operasyonu Yaptık: 52 Zehir Tacirini Kıskıvrak Yakaladık"

Bakın daha ilk defa söylüyorum bu sabah belki de operasyonların en büyüklerinden birisini yaptık. Bu sabahın 6'sında şu an basında da yer almadı. Biz sabah saatlerinde 52 uyuşturucu satıcısına operasyon yaptık ve 52 noktada 52 uyuşturucu satıcısını kıskıvrak yakaladık. Bunları ellerinde suç aletleriyle beraber yakaladık. Kiminde metamfetamin, kiminde hap, kiminde uyuşturucu, hassas teraziler hepsiyle beraber ele geçirdik ve şu an hepsi gözaltındalar ve savcılığa çıkacaklar. Bunu bu sabah itibariyle yaptık.

"Verdiğimiz Sözü Yerine Getirmek İçin Çalışıyoruz. Yeter mi: Yetmez"

Biz geldiğimiz günden itibaren de emniyet ve jandarmamız özellikle yoğun bir çaba içerisinde verdiğimiz sözün karşılığını milletimize göstermek istiyoruz. Bütün incelemelerimiz, değerlendirmelerimiz rakamlarla çalışıyoruz, istatistik değerlerle çalışıyoruz. Ciddi manada bu işle ilgili bir düşüş yakaladığımızı görüyoruz. Aldığımız kendileriyle ilgili görüşmelerde de ulaşımın zorlaştığını, Kayseri'ye bunu sokmakta zorlandıklarını görüyoruz. Dolayısıyla vatandaşımıza verdiğimiz sözü tutacağız ama yeter mi: Yetmez.

Narkotik Anne Projesi

Uyuşturucuyla mücadelenin iki ayağı var. Birinci ayağı bu işe hiç başlamayan bu işe bulaşmayanları korumak, önlemek, kurtarmak. Bunun için 'Narkotik Anne' projesiyle annelerimizi bilgilendiriyoruz, okullarda gençlerimizi bilgilendiriyoruz, her okul önüne koyduğumuz polislerle uyuşturucunun okulların önüne kadar gelmesinin önüne geçiyoruz.

Güven Timleri 7/24 Sahada

Çarşılarda görevlendirdiğimiz 140 tane güven timimiz alanda 24 saat çalışıyor. Güven timleri inanılmazbaşarılar elde ediyor. Bunun yanında teknik takipli operasyonlarımız var; göz açtırmamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla çok ciddi bir düşüş sağladığımızı görüyoruz. Dediğim gibi önleyeceğiz, yeni gençleri bulaştırmayacağız ama bulaşanları da bu beladan, illetten kurtarmamız gerekiyor. İki ayağı var demiştik birisi polisiye tedbirler sonuna kadar alacağız. İkincisi; okullarda, gençlerde, ailelerde bir bilinç oluşturacağız.

İKİNCİ AYAK: REHABİLİTASYON MERKEZİ

Uyuşturucuyla mücadelenin iki ayağı olduğuna dikkat çeken Vali Çiçek, ilk ayağın uyuşturucuya hiç başlamamış çocukları, gençleri korumak, önlem almak; ikinci ayağın ise uyuşturucu kullanan gençleri iyileştirmek, yeniden kazanmak olduğunu ifade etti.

Vali Çiçek açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bir de buna yakalanmış olan, bu illete, bu alçaklara maalesef uyuşturucuya alıştırılmış gençleri de yalnızlığa ve sahipsizliğe bırakamayız. Biz Türkiye'nin en büyük rehabilitasyon merkezini de Kayseri'de yapacağız. Bu manada Yeşilay'la bir protokol imzaladık.

"Rehabilitasyon Merkezimizi Hayırseverlerimizle İnşa Edeceğiz, Yeşilay İşletecek"

Biz ilk başta 40 yataklı bir rehabilitasyon hastanesini İncesu'ya hemen giderken Fen Lisesi dediğimiz alanda başlıyoruz. Hesaplarımızı da açtık, okullarımızı özellikle rehabilitasyon merkezimizi hayırseverlerin desteğiyle yapacağız. Ama işletmesi Yeşilay tarafından yapılacak. Yeşilay 100 personel alacak. Doktorlar, psikiyatristler, psikologlar, güvenlik görevlileri, hemşireler, çalışanlar her şey içerisinde olacak. Bu yetmeyecek içerisinde iş yurtları olacak yani aynı zamanda uyuşturucu batağından kurtarmaya çalıştığımız çocuklarımızı meşgul etmemiz gerekiyor ve meslek öğretmemiz gerekiyor. İçerisinde seralar, halı sahalar, spor alanları, meslek öğrenecekleri alanlar da bu alanın içerisine yapılacak. 200 dönümlük alanı sırf bu iş için tahsis ettik.

"Sadece Kayseri'ye Değil Tüm Bölgeye Hizmet Verecek"

Şimdiden halkımızın hayırseverlerinin çok büyük teveccühüyle karşılaştık. Hayırseverlerimize daha yeni ulaşmamıza rağmen birçok destek aldık. Çok kısa süre sonra inşaatı başlamış olacak. İnşallah bölgede bu belaya bulaşmış çocuklarımızın kurtulması için çok muazzam bir çalışma olacak hem de Türkiye'ye örnek olacak. Ben bunu çok önemsiyorum. Türkiye'nin en büyük ve en önemli uyuşturucu rehabilitasyon merkezini Kayseri'de yaparak sadece Kayseri'deki değil bölgedeki çocukları da kurtarmayı hedefliyoruz. Buradaki çocukları tedaviden sonra da boş bırakmadan bunların burada iş bulmaları, burada meslek öğrenmeleri, daha sonraki adımda ise oluşturacağımız bir heyetle bu çocukların takibini de buradan yapacağız. Biz ya Allah Bismillah dedik başladık."

"Hem Eğitim Hem Rehabilite Hem Detoks Merkezi Olacak"

Uyuşturucunun pençesinden kurtarılan gençlerin sonraki yaşamlarını daha verimli, kaliteli ve keyifli kılmak adına Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde birçok farklı alanda çalışmalar yürütüleceğini belirten Vali Çiçek, 2023 yazında projeyi bitirmeyi hedeflediklerini iletti.

"Meslek edinme kursları, spor sahaları, seralar olacak ve çocuklar boş zamanlarında tarımla, toprakla uğraşacaklar. Meslekler üreteceğiz; kaynakçılık kursları, yazılımla ilgili, bilgisayarla kurslar verilecek. Orayı hem bir okul haline getireceğiz hem rehabilitasyon hem de çocuklar detoks yapacak. Uzman bir ekiple bu işi başaracağız özellikle ilk etapta düşündüğümüz personel sayısı 100 ama biz onu 200-300 personelle bölgenin en iyisi yapıp inşallah sadece Türkiye'ye değil Avrupa'ya da örnek bir tesise dönüştüreceğiz.

Önümüzdeki 2023'ün yazında bu projeyi bitirmeyi planlıyoruz. Hastanemiz bitecek ama diğer işler peyderpey devam edecek."