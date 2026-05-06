Yıldırımhan dünyada ses getirdi: Türkiye'den gelen cehennem
Türkiye, savunma sanayisindeki yeni hamlesini SAHA EXPO 2026’da dünyaya duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilk kez kamuoyuna tanıtılan Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füzesi “Yıldırımhan”, sahip olduğu teknik özelliklerle uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. 6 bin kilometre menzile sahip füze, dış basında "Türkiye'den gelen cehennem" olarak tanıtıldı.
İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO 2026’da tanıtılan Yıldırımhan, Türkiye’nin balistik füze teknolojisindeki en iddialı projelerinden biri olarak öne çıktı. Yerli imkanlarla geliştirilen sistemin, Türkiye’yi bu alanda küresel ölçekte dikkat çeken ülkeler arasına taşıdığı değerlendiriliyor.
Milli Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı bilgilere göre Yıldırımhan, 6 bin kilometre menzile ulaşabiliyor. Füzenin Mach 9 ile Mach 25 arasında değişen hız kapasitesine sahip olduğu belirtilirken, bu özelliğin sistemi stratejik açıdan önemli bir kuvvet unsuru haline getirdiği ifade edildi.
Sistemin sıvı nitrogen tetroksit yakıt kullandığı ve dört ayrı roket motoruyla desteklendiği açıklandı. Bu altyapı sayesinde füzenin hipersonik hız seviyelerine çıkabildiği aktarıldı.
Yüksek hız ve gelişmiş manevra yeteneği sayesinde Yıldırımhan’ın mevcut hava savunma sistemlerini aşabilecek kapasiteye sahip olduğu kaydedildi. Açıklamalarda, füzenin sahip olduğu teknik özelliklerin operasyonel etkinliği artırdığına dikkat çekildi.
Modern harp doktrinleri kapsamında değerlendirilen sistemin, hedef bölgelere çok kısa sürede ulaşarak erken uyarı ve müdahale imkanlarını ciddi ölçüde sınırlandırdığı belirtildi.
İSRAİL BASININDA GÜNDEM OLDU
Yıldırımhan’ın tanıtımı özellikle İsrail basınında geniş yer buldu. İsrail merkezli Maariv gazetesi, SAHA EXPO 2026’daki gelişmeleri ele aldığı haberinde, “Dünyayı şaşırtan balistik füze canavarı tanıtıldı” başlığını kullandı. Haberde, Yıldırımhan’ın Türkiye’nin stratejik caydırıcılık kapasitesinde önemli bir sıçrama anlamına geldiği vurgulandı.
Füzenin menzili ve ulaştığı hız nedeniyle bölgedeki hava savunma sistemleri açısından “imkansız bir hedef” haline geldiği yorumu yapıldı.
Maariv’in haberinde ayrıca, Türkiye’nin yalnızca bir “İHA süper gücü” olmanın ötesine geçtiği belirtilerek, “Kıtalararası füze geliştirmekle yabancı silah üreticilerine bağımlılığından tamamen kurtularak kendi caydırıcılık gücünü kurma arzusunu gösteriyor” ifadelerine yer verildi.
“TÜRKİYE'DEN GELEN CEHENNEM”
İsrail’in bir diğer yayın organı Kikar gazetesi ise gelişmeyi, “Türkiye'den gelen cehennem” başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde, SAHA EXPO 2026’da “Eşi benzeri görülmemiş bir Türk silah envanterini ortaya çıkarıldı” ifadeleri kullanıldı.
İspanya merkezli savunma ve havacılık yayını Aviacionline da gelişmeyi, “Türkiye, ilk kıtalararası balistik füzesi (ICBM) Yıldırım'ı tanıttı” başlığıyla servis etti.
Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National ise Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayisinde önemli bir askeri tedarikçi konumuna yükseldiğine dikkat çekti. Haberde, “NATO üyesi ülke, önemli bir askeri tedarikçi olarak itibar kazanıyor. Yıldırım füzesinin menzili 6.000 km olup, bu da Avrupa'nın büyük bir bölümünü, Asya'nın büyük bir kısmını ve Afrika'nın büyük bir bölümünü vurabileceği anlamına gelir.” ifadeleri yer aldı.