Haberler

Kayseri'deki UMKE tatbikatında genç, 'Jandarma gelmeden altınları al' diye seslendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'deki UMKE tatbikatında genç, 'Jandarma gelmeden altınları al' diye seslendi
Güncelleme:
+33 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de 22-24 Eylül'de düzenlenen 11. Bölge UMKE tatbikatına Kayseri, Nevşehir ve Niğde'den 93 gönüllü katıldı. Tatbikatta göçük altında kalan yaralı rolündeki genç, arkadaşına 'Jandarma gelmeden altınları al' diye seslendi.

Kayseri'de yapılan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Bölge Tatbikatı gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği define ararken göçük altında kalan ve ekipler tarafından kurtarılan yaralı, arkadaşına "Jandarma gelmeden altınları al" diye seslendi.

Kayseri, Nevşehir, Niğde 11. Bölge UMKE 2026 yılı faaliyet planı kapsamında UMKE Bölge Tatbikatı gerçekleştirildi. İncesu ilçesinde gerçekleştirilen tatbikata Niğde'den 27, Nevşehir'den 21 ve Kayseri'den 45 UMKE gönüllüsü olmak üzere 93 personel katıldı. Tatbikatta ilk olarak bir mağarada define ararken 2 kişinin göçük altında kaldığı ihbarını alan ekipler, olay yerine hareket etti. Mağaraya gelen ekipler, yaralılara müdahale ederken, kolu kopan bir kişiye mahsur kaldığı mağara içerisinde ulaştı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ekipler tarafından çıkarılarak, ambulansa alındı. Bu sırada tatbikata kendini fazla kaptıran yaralı kılığındaki genç, diğer yaralı arkadaşına, "Jandarma gelmeden altınları al" diye seslendi. Ekipler ayrıca tatbikat kapsamında toplu yaralanmalı bir trafik kazasına da müdahale ederken, suda boğulan bir kişiye de ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulanstaki sağlık ekiplerine teslim etti.

Tatbikat hakkında bilgi veren Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Uzmanı Adem Koçak, "Tatbikatımız 22-24 Eylül arasında 11. UMKE Bölge olarak Kayseri, Niğde, Nevşehir illerimizden gelen 93 UMKE gönüllüsünün katılımıyla birlikte yaptığımız bir tatbikattır. Amacımız illerimiz arasındaki koordinasyonu sağlamak. Ekiplerimizin sahadaki deneyimini tecrübe etmek için böyle bir tatbikat uygun gördük. Bizim tatbikatlarımız her yıl belli dönemlerde yapılan tatbikatlardır. Bölge tatbikatlarımızı mutlaka her yıl bir defa yapıyoruz. Bu sefer Kayseri olarak biz ev sahipliği yaptık. Diğer yıllarda da Niğde ve Nevşehir illerimiz ev sahipliği yapacaktır. Tatbikatlar ile sahada koordinasyonu sağlamış oluyoruz, ekip bütünlüğünü sağlamış oluyoruz. Deprem gibi durumlarda personelimizin davranışlarını gözlemliyoruz ve ekiplerimizin koordinasyonunu sağlamış oluyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Simge Sağın'ın kapısı her hafta çalıyor! 101 gülün kimden geldiğini o da bilmiyor

Simge Sağın'a 3 haftadır aynı sürpriz! Her seferinde tam 101 tane

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil

"Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil"
Zelenski'den Rus gazetecinin ısrarlı sorusuna küfürlü yanıt: Füzeyle...

Zelenski'yi çileden çıkaran soru! Gazeteciye küfürle yanıt verdi
Nereden nereye! Dünya devi çimlerini satmaya başladı

Nereden nereye! Koca takım en sonunda bunu da yaptı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da Atatürk Kent Ormanı'nda ceset 8 aydır kayıp Tolgahan Karapınar'a ait olabilir

Ormanda parçalanmış ceset bulundu! Gözler 8 aydır kayıp Tolgahan'da
Temizlik projesine katılan vekile vatandaştan tepki: 15 gündür sıra alamıyorum

Vatandaş sokakta gördüğü vekile böyle tepki gösterdi: 15 gündür...
Şara, eşcinsel başbakan ile görüştü! İşte gündemlerindeki konular

Şara, eşcinsel lider ile bir araya geldi! İşte görüştükleri konu

64 yıl sonra bir ilk! Çin liderinden ABD'ye tarihi ziyaret

64 yıl sonra bir ilk! Trump tarihe geçti
Bakanlık listesine Mersin'den 3 ürün eklendi, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi

Bakanlık ifşa etti! Kıymada tek tırnaklı eti, sumakta yasaklı boya

Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Türkiye'ye giriyor, rakam inanılmaz

Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Türkiye'ye giriyor
Fon soruşturması derinleşiyor! Doğa Sigorta'nın sahibi Nihat Kırmızı dahil 3 kişi daha tutuklandı

Fon soruşturması derinleşiyor! Nihat Kırmızı dahil 3 kişi tutuklandı