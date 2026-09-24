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Türkiye ve Bangladeş 111 Boeing uçağı alacak, 50 uçak için opsiyon bulunuyor

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Türkiye ve Bangladeş 111 Boeing uçağı alacak, 50 uçak için opsiyon bulunuyor
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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve Bangladeş'in toplam 111 Boeing uçağı satın alacağını, 50 uçak için de opsiyon bulunduğunu açıkladı. Trump, on milyarlarca dolarlık satış ve devasa ABD ihracatının on binlerce Amerikan istihdamını desteklediğini belirtti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve Bangladeş'in toplam 111 Boeing uçağı satın alacağını, 50 uçak için de opsiyon bulunduğunu açıkladı. Trump, anlaşmaların on milyarlarca dolarlık satış ve ABD için büyük miktarda ihracat anlamına geldiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Türkiye ve Bangladeş'in Boeing uçak alımlarına ilişkin açıklama yaptı. Trump, paylaşımında şunları kaydetti:

"Boeing ve Amerikan imalatı için büyük bir gün. Bugün Türkiye ve Bangladeş, toplam 111 Boeing uçağı satın alacaklarını, ayrıca 50 uçak için de opsiyon bulunduğunu açıkladı. Bu, Howard Lutnick ve Ticaret Bakanlığı'nın desteğinin ardından gerçekleşti.

On milyarlarca dolarlık satış ve devasa ABD ihracatı, ülkemiz genelinde on binlerce Amerikan istihdamını destekliyor. Piyasa, Boeing ve benim başından beri bildiğimiz şeyi görüyor: Amerika'da ürettiğinizde, Amerika'dan ihraç ettiğinizde ve Amerikalı işçileri desteklediğinizde şirketinizi daha güçlü hale getirirsiniz. Boeing'i ve inanılmaz iş gücünü tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA
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