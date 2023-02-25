Kayseri Büyükşehir'in afet bölgesinde bir ilk olacak konteyner çarşı yapımı tüm hızıyla sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hayatın yeniden normale dönmesi amacıyla ticaretin yanı sıra sosyal donatıların yer alacağı ve afet bölgesinde bir ilk olacak Konteyner Çarşı'nın yapımı tüm hızıyla sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hayatın yeniden normale dönmesi amacıyla ticaretin yanı sıra sosyal donatıların yer alacağı ve afet bölgesinde bir ilk olacak Konteyner Çarşı'nın yapımı tüm hızıyla sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla deprem bölgesi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 'Konteyner Çarşı' çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Elbistan Belediyesi işbirliği ile bölgede hayatın yeniden normale dönmesi, ticaretin yanı sıra sosyal donatıların yer alacağı 'Konteyner Çarşı'nın çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Onarım Daire Başkanlığı'ndan Elbistan Konteyner Çarşı yapımı için 2 Kazıcı Yükleyici Kepçe ile parke yapımı için 14 kişilik ekip de bölgeye sevk edildi.

İdari ve Teknik İşler Koordinatörlüğü tarafından da konteyner içerisinde hummalı ve özverili şekilde gece, gündüz demeden çalışmalar sürüyor.

BÜYÜKKILIÇ, ÇALIŞMALARI YERİNDE DENETLEDİ

Çalışmaları yerinde denetleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Tüm ekibin emeğine sağlık. Elbistan Konteyner Çarşısı'nın yapımı çok hızlı ilerliyor. Bu da hepimizin yorgunluğunu alıyor. Elbistan'ı birlikte ayağa kaldıracağız. Ben değil biz anlayışıyla çalışıyor, Elbistan'a yeni bir çarşı alanı oluşturuyoruz" dedi.

Dün gece Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman eşliğinde çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu da, "Şuan saat 23.00 ve Elbistan Konteyner Çarşı'nın yapımı hızla devam etmekte. Burada 100 tane dükkan hizmet verecek" dedi.

MİLLETVEKİLİ AYVAZOĞLU'DAN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ'A TEŞEKKÜR

Afet bölgesinde bir ilk olacak çarşı için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gece gündüz demeden hummalı bir şekilde çalıştığını söyleyen Ayvazoğlu, "Kafeteryasından mescidine, tuvaletine kadar bütün alanlarda hizmet verecek olan bu çarşının bir an önce bitmesi için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ekipleri 7/24 çalışıyorlar. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza ve çok kıymetli ekibine buradan çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Elbistan halkı için bu konteyner kent çok yakında hizmete açılacak" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Konteyner Çarşı projesi ile bölgedeki esnaf odaları, ilçedeki STK'ların ticaretle ilgili talebi üzerine, 1 yıl boyunca bütün esnafların ticaretlerini devam ettirmeleri için hayatı normale döndürmek, gelecek vatandaşların da sıkıntılarını giderebilecekleri, ticaret yapabilecekleri bir imkan oluşturmak amaçlanıyor. - KAYSERİ