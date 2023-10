Kastamonu'da Çocuk Bakım Evi'nin temeli atıldı

Kastamonu Belediyesi tarafından ikincisi hayata geçirilen Çocuk Bakım Evi'nin temeli atıldı.

Kastamonu Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yapılacak olan Çocuk Bakım Evi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Belediye Başkanı Op Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, MHP MYK Üyesi Yüksel Aydın, İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal, sivil toplum kuruluşu başkanları, Belediye Meclis üyeleri ve İl Genel Meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

"İlk kreşimizle Türkiye'de bir ilke imza atarak içerisinde Oyuncak Kütüphanesi'ni de kurduk"

Kastamonu Belediyesi olarak temeli atılan yerin ikinci kreşleri olacağını belirten Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "İlk kreşimizi hizmete açalı üzerinden epey bir zaman geçti. İlk kreşimizle Türkiye'de bir ilke imza atmıştık. İçerisinde Oyuncak Kütüphanesi'ni de kurmuştuk. Bu projemizden çok olumlu tepkiler aldık. Şehir her geçen gün büyüyor. Bizim de projelerimizden biri Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne bir kreş yapmaktı. Hedefimiz daha erken bu projemizi hayata geçirmekti ancak ülke olarak çok sıkıntılı bir süreçten geçtik. Nasip bugüneymiş. Bugün temelini atıyoruz çok hızlı şekilde bitireceğiz. Hayata geçirdiğimiz çok projemiz var. Önceki gün kıymetli Çankırı Belediye Başkanı'mız bizimle birlikteydi. Projelerimizi gezdik. Hayata geçirdiğimiz projelerimizi komşumuzla paylaşmış olduk" dedi.

"Çok ciddi bütçe ayırdığımız peyzaj ve refüjlerdeki çiçeklenmeyi kendimiz üretiyoruz"

Önümüzdeki zamanlarda su sıkıntısı yaşanacağını vurgulayan Başkan Vidinlioğlu, "Bunu her konuşmamda defaten söylüyorum. Şu an belki bu sıkıntıyı çok hissetmiyoruz ancak süreç her geçen gün geriye gidebilir. Bunun için tarım arazilerinde yapılacak sulamalarda kullanılacak su çok önemli. Dünyanın gündeminde artık, yağmur ve kar suyu hasadı kavramları girdi. Gri su denen sudan bahsediyorum. Yeni kurduğumuz Park ve Bahçeler yerleşkemizde kar ve yağmur suyu hasadıyla sulamalarımızı yapıyoruz. Yaklaşık 5 dönümün üzerinde bir alanda seramız var. Önceden çok ciddi bütçe ayırdığımız peyzaj ve refüjlerdeki çiçeklenmeyi kendimiz üretiyoruz. Belediyecilik son dönemde en çok sosyal belediyecilik anlamında kendini gösteriyor. Biz ilk göreve başladığımız günden bugüne sloganımız 'Üretken belediyecilik', 'Hayatın her alanına dokunan belediyecilik' benim özelimde bunun en önemli kısmı çocuklara ve gençlere yapılan yatırımlar. Çünkü geleceğimiz onlar. Onlar geleceğimize şekil verecekler. Ondan ötürüdür ki sosyal belediyecilik anlamında bu tarz bileşkelerin olması çok önemli. 10 derslikli bir kreş burası. Mehmet Akif Ersoy Mahallemiz şehrimizin yeni yüzlerinden biri. Mahallemize yaptığımız yatırımlar çok ciddi boyutlarda. Burada hiç altyapı yoktu. Altyapıyı tamamen elden geçirdik. Cami el birliğiyle bitecek. Kreşin temelini attık. Kapalı Pazar alanın çok kısa bir süre sonra teslim alacağımızı düşünüyoruz. Söz verdiğimiz her şeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Eksiklikler var mıdır? Elbette vardır. Hayata geçmeyen projeler var mıdır? Vardır. Bu ara ara gündeme geliyor. Bu projelerin öncelik sırası var. İmkanlarla orantılı ama niyet halis olunca akıbet de iyi olur. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu konuda özellikle Kastamonu Entegre ailesine Enis Bey'in şahsında, Haluk Bey'in şahsında, Yahya Kiğılı Bey'e özellikle teşekkür ediyorum. Hiçbir talebimizi geri çevirmediler. Böyle bir yatırıma destek vermeleri bizim için takdire şayan" diye konuştu.

"100'üncü yıl etkinliklerini de ertelemeden ziyade hoş bir seda bırakacak şekilde yapalım istedik"

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılıyla ilgili de konuşan Başkan Vidinlioğlu, "Son günlerde çok fazla tezvirat oldu. Bizim tabii sınırlarımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarıyla sınırlı değil. Bizim gönül coğrafyamızın sınırları çok fazla. Dolayısıyla bir yerde yangın olduğu zaman o yangın daha fazla ilerlemesin diye bir alan belirlersiniz. Yangının önünü kesmeye çalışırsınız. Yangını burada nihayetlendirelim dersiniz. Sizin güneyiniz, kuzeyiniz yangın yeriyken ben bu yangından etkilenmem bu yangın beni ilgilendirmez diyemezsiniz. Siz isteseniz de istemeseniz de coğrafyanız nasıl kaderse kimliğiniz de aynı oranda kaderinizdir. Biz imparatorluk bakiyesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz. 'Hasta adam' dedikleri Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çıkarmış bir milletin mensuplarıyız. Onun için bu kimliğiniz kapıdan çıktığınız anda size yapışır. 'Benim Türklükle bir ilgim yok, benim İslam'la bir ilgim yok' deme şansına sahip değilsiniz. Sizin sırtınızda binlerce yıllık Türk tarihinin ve İslam coğrafyasının sorumlulukları sizin üzerinizde. Biz de o anlamda hassasiyet gösterip etkinliklerin dozunu ona göre ayarlıyoruz. Yanı başımızda çocuklar ölürken o konuda hassas davranalım modunda birkaç gün bazı etkinlikleri ertelemenin daha münasip olacağını düşündük. Fakat olayın yansıması farklı oldu. 'Etkinlikler iptal etti' noktasına getirildi. Okuryazar olan herkesin okuyup anlayabileceği bir şekilde yazılmıştı yazı. İptal değil, 'Bazı etkinlikleri kısa bir süre erteleme' diye söylemiştik. Daha sonra yüz yıl her zaman gelmiyor. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını görkemli şekilde kutlamanın hem Cumhurbaşkanı'mızın hem de Genel Başkan'ımızın gösterdiği bir irade var. 100'üncü yıl etkinliklerini de ertelemeden ziyade hoş bir seda bırakacak şekilde yapalım istedik. Bu konuda bir siyasi partinin temsilcisi sosyal medyadan çok rahatlıkla 'Onun adı Gazi değil, Mustafa Kemal Atatürk' diye yazmış. Mustafa anne babasının verdiği isimdir. Kemal öğretmeninin verdiği isimdir. Atatürk de bu milletin O'na verdiği soyadıdır ama Gazilik unvanını kendisi kazanmıştır. Ben 'Gazi' deyince aklıma başkası gelmiyor. Büyük Gazi dediğinizde aklınıza gelecek yegane isim Mustafa Kemal Atatürk'tür. Eski İl Başkanı sadece Mustafa Kemal derdi. Sanki arkadaşına hitap eder gibi. Kendi içlerinde birbirlerine laf söyleyemeyip beni Cumhuriyet ve Atatürk üzerinden sorguya çekmek kimsenin haddi de değil hakkı da değil. Ben Cumhuriyetçiliğimin, Atatürkçülüğümün zekatını versem onlar gibi onlarcasına yeter. Biz gardırop Atatürkçüsü değiliz. Biz Evlad-ı Fatihan'ı da biliriz. Osmanlı'nın küllerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran iradeyi de biliriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizim her zaman başımızın tacıdır, gönlümüzün ilacıdır. Bu konuda tezvirata gerek yok. Herkes haddini ve hakkını bilerek konuşmalı. Sosyal medya kimsenin şov yeri değil. Her konuşmamda mutlak ama mutlak hem Cumhuriyet'imize hem de Büyük Öndere mutlaka atıfta bulunurum. Onun için bu konuda bir şey söyleme gereği hissetmemiştim. Lakin bu işi bir yarış haline getirdiler. Kimin ne kadar Atatürkçü olduğunu kimin ne kadar Atatürk'ü sevdiğini bu millet biliyor herkes biliyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dua edilerek, koç kesildi. Ardından Başkan Vidinlioğlu ile beraberindeki heyet tarafından butona basılarak Çocuk Bakım Evi'nin ilk harcı atıldı. - KASTAMONU