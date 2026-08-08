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Galatasaray'dan bir tatsız prova daha

Galatasaray'dan bir tatsız prova daha
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Galatasaray, hazırlık maçında Villarreal’e 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

  • Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Villarreal'e 2-1 mağlup oldu.
  • Maçın 3. dakikasında Ayoze Perez penaltıdan, 41. dakikada Georges Mikautadze attığı gollerle Villarreal'i 2-1 öne geçirdi; Galatasaray'ın golünü 5. dakikada Victor Osimhen kaydetti.
  • Teknik Direktör Okan Buruk, 4. dakikada iki sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, RAMS Park’ta konuk ettiği İspanya LaLiga ekiplerinden Villarreal’e 2-1 mağlup oldu.

MAÇA HIZLI VE OLAYLI BAŞLANGIÇ

Mücadelenin henüz ilk dakikaları büyük bir heyecana sahne oldu. 2. dakikada ceza sahası içindeki müdahalenin ardından hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. 3. dakikada topun başına geçen Ayoze Perez, penaltı vuruşunu gole çevirerek Villarreal’i 1-0 öne geçirdi. Karara sert itirazlarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4. dakikada üst üste gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla saha dışına gönderildi. Okan Buruk'un ihraç edilmesinin hemen ardından reaksiyon gösteren sarı-kırmızılılar, 5. dakikada skora dengeyi getirdi. Eren Elmalı'nın adrese teslim ortasında arka direkte iyi yükselen Victor Osimhen, kafa vurusuyla ağları havalandırarak skoru 1-1 yaptı.

SONUCU MIKAUTADZE BELİRLEDİ

Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarının son bölümünde konuk ekip yeniden öne geçti. 41. dakikada sahneye çıkan Georges Mikautadze, şık plase vuruşuyla Villarreal’i soyunma odasına 2-1 önde götürdü.

İSTANBUL'DA KAZANAN VILLARREAL

İkinci yarıda kadroda yapılan rotasyonlar ve karşılıklı pozisyonlara rağmen başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma İspanyol temsilcisinin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

GALATASARAY'DAN 3. MAĞLUBİYET

Yeni sezon öncesi 5 hazırlık müsabakasına çıkan Galatasaray, bu süreçte 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Sarı-kırmızılıların oynadığı hazırlık maçları ve alınan sonuçlar:

  • Ümraniyespor 1-5 Galatasaray
  • Galatasaray 0-2 Monza
  • Galatasaray 0-3 Venezia
  • Galatasaray 3-3 Rennes
  • Galatasaray 1-2 Villarreal
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarısezgin_duman:

transfer şart

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Haber YorumlarıHaber Muavini:

KORUYUP KAYIRAN HAKEMLER ŞART ;))) GÜLEN ŞART 2000Lİ YILLAR ŞART ;)))

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Haber YorumlarıHaber Muavini:

DAHA NEYİ KİMİ TRANSFER EDECEKSİNİZ AMİNİÜM... FUTBOL DA ADALET ADİL ŞEKİLDE UYGULANINCA CİNCONUN HALİ BU ;)))

yanıt5
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Haber YorumlarıHuseyin Özdemir:

İnşallah ilk 5 te olmaz lig sonunda

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Haber Yorumlarıcqg2kths78:

hazırlık maçında da olay çıkarıp kırmızı yenmez be okan

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