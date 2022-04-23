Kartal'da Dolu Dolu 23 Nisan Kutlaması

KARTAL, İSTANBUL (ANKA) -

Kartal Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıl dönümü şerefine görkemli bir organizasyona imza attı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kartal'ın dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlandı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara bu bayramı armağan etmesinin önemini, 102 yıl sonra bile minnetle hatırlıyoruz. Bugün coşkumuzu Kartal'da doyasıya yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Herkesin bayramını kutluyorum. İyi ki hep birlikteyiz, yaşasın 23 Nisan!" dedi.

23 Nisan organizasyonunun ilk adresi Kartal Meydanı oldu. Atatürk heykelinin önünde buluşan genç yaşlı çok sayıda Kartallı, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okurken, kamu kurumları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütleri heykele çelenk bıraktı.

Törene, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Dilruba Oğulcuklu, siyasi parti başkanları ve temsilcileri, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KARTALLI ÇOCUKLAR 13 FARKLI NOKTADA DOYASIYA EĞLENDİ

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından çocukların bayramın tadını doyasıya yaşamaları için ilçenin 13 farklı noktasında şenlik alanları oluşturuldu. Kartal Meydanı, İbrahim Doğan Parkı, Atatürk Parkı, Kardelen Parkı, Komşuluk ve Dayanışma Meydanı, Gümüşpınar Parkı, Soğanlık Kültür Merkezi, Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Yakacık Kültür Merkezi, Yakacık Bayram Demirkol Parkı, Gökkuşağı Parkı, Mehmet Ali Büklü Parkı ve Fatih Boylan Parkı'nda hazırlanan oyun alanları, Kartallı miniklerle doldu taştı.

Mahalle ve Sokak Şenlikleri'nde yer alan yüz boyama, maske, baskı, rüzgargülü, ritim, taş boyama, kum boyama, seramik ve çömlek, kitap ayracı gibi pek çok etkinlik atölyesinin yanı sıra; palyaço, sihirbaz, jonglör, tahta bacak, animasyon, canlı heykel, masal kahramanları gösterileri ile unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları, selfiebox ve şişme oyun parkları ile çocuklar doyasıya eğlendi. Ayrıca etkinlikler boyunca çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.

DÜNYA ÇOCUKLARI KARTAL MEYDANI'NDA BİR ARAYA GELDİ

23 Nisan etkinliklerinin ana buluşma noktası Kartal Meydanı oldu. Kartal Belediyesi'nin geleneksel kortej yürüyüşüyle başlayan meydandaki etkinlikler, gün boyu devam etti. Etkinliklerde "23 Nisan" konulu şiir okuma ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Kartal Belediyesi kreş öğrencilerinin jimnastik gösterileri ve Sanat Akademisi öğrencilerinin müzik dinletisiyle Kartallı çocuklar ve aileleri unutulmaz bir gün geçirdi.

Meydandaki etkinliklere Kartal Belediyesi'nin kardeş şehirleri olan Bulgaristan-Ardino, Bulgaristan- Sitovo, Sjenica-Sırbistan ile Gagavuz Özerk Cumhuriyeti Kıpçak Belediyeleri'nden 102 çocuk katılarak "102 Çiçek Çocuk" isimli gösteriyi sundular. Gösteriler izlemeye gelenlerin büyük beğenisini kazanırken, misafir öğrencilerin performansları büyük alkış topladı.

Gagavuz Özerk Cumhuriyeti Kıpçak Belediye Başkanı Oleg Grizan, Sitovo ve Ardino Belediyelerinden meclis üyeleri ve yetkililer, Başkan Gökhan Yüksel'in konuğu olarak şenlik tadında geçen etkinliklere katıldı.

BAŞKAN YÜKSEL: "BU COŞKUYU KARTAL'DA DOYASIYA YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Etkinlikte sahneye davet edilen Başkan Gökhan Yüksel, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Hepiniz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu sabah Ata'mızın huzuruna gelip çelenk bıraktık. Çünkü bundan tam 102 yıl önce 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' dedi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Büyük Millet Meclisi kuruldu.

Ardından bu güzel bayramı çocuklara armağan etti. Çocuklara bu bayramı armağan etmesinin önemini, 102 yıl sonra bile minnetle hatırlıyoruz. Bugün coşkumuzu Kartal'da doyasıya yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Kartal'ın birçok noktasında etkinliklerimiz devam ediyor. Herkesin bayramını kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla ve minnetle yad ediyorum. İyi ki hep birlikteyiz, yaşasın 23 Nisan!"

KARTAL BELEDİYESİ ÇOCUK MECLİSİ TOPLANDI

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde kurulan ilçede yaşayan çocukların sorunlarının, ihtiyaçlarının ve çözüm önerilerinin gündeme alındığı Çocuk Meclisi de 23 Nisan dolayısıyla toplandı. Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda bulunan meclis salonunda bir araya gelen Kartallı Çocuk Meclisi üyeleri, iki yıldır olduğu gibi bu yıl da eğitim, sağlık, spor ve daha birçok alanda fikir alışverişinde bulundular.

Çocuk Meclisi'ne Uğrun Rüya Doğan başkanlık etti. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın ve Belediye Meclisi Başkan Vekili Özlem Bulut da Çocuk Meclisi'ni ilgiyle takip etti. Kartallı çocukların görüşlerini belirtmesinden sonra söz alan Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Çocuk Meclisi üyelerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

SATRANÇ TURNUVASI'NIN İLK HAMLESİ BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL'DEN

Kartal'da 23 Nisan kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen bir diğer etkinlik, Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Satranç Turnuvası oldu. 18 yaş altı ile 12 yaş altı olmak üzere 2 farklı kategoride düzenlenen turnuvaya Kartallı satranç sporcularının ilgisi yoğun oldu.

Turnuvanın açılış töreninde, satranç oyuncuları ile bir araya gelen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, müsabakaların ilk hamlesini yaptı. Başkan Gökhan Yüksel, tüm sporculara teşekkür ederek, "Böyle özel bir günde siz satranç sporcularımız ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kartal'da sporun ve sporcunun her alanda yanında olmaya devam ediyoruz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum" dedi. Müsabakaların sonunda, turnuvada ilk 20'ye giren sporculara madalya takdim edilirken, kategorilerde dereceye giren sporcular için kupa töreni düzenlendi.

GÜNÜN FİNALİ ONUR EROL KONSERİYLE YAPILDI

Kartal Belediyesi'nin 23 Nisan için düzenlediği birbirinden eğlenceli etkinliklerin finali ise Onur Erol konseriyle yapıldı. Kartal Meydanı'nda kurulan platformda sahne alan ünlü isim, şarkılarını tüm dünya çocukları için seslendirdi. Bu büyük organizasyonda yer aldığı için Kartal Belediyesi ve Başkan Gökhan Yüksel'e teşekkür eden Onur Erol, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.