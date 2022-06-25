Karşıyaka'da Semra Aksu Atletizm Parkı Açıldı

Karşıyaka Belediyesi tarafından Mavişehir Mahallesi'nde 15 bin metrekarelik bir alan üzerine yapılan Semra Aksu Atletizm Parkı açıldı. Türk atletizminin efsane isimlerinden, "Rüzgarın Kızı" lakaplı Sema Aksu'nun adını taşıyan atletizm parkı, sporseverlere hizmet verecek.

Açılış töreni, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyaka'ya geldiği ve Karşıyaka Spor Kulübü armasına ay-yıldız armağan ettiği 24 Haziran 1926 tarihinin yıl dönümünde yapıldı. Açılışa CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP İzmir milletvekilleri Özcan Purçu, Atila Sertel ve Bedri Serter; CHP Karşıyaka İlçe Başkanı M. Serdar Koç, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı.

Sporculuğu döneminde atletizmde uluslararası alanda birçok madalya kazanan Semra Aksu, adının verildiği parkın açılış töreninde duygu dolu anlar yaşadı. Emeği geçenlere teşekkür eden Aksu, "Cemil Başkan göreve geldikten sonra bana 'Sen ülkenin bir değerisin, biz bu pisti yapacağız' dedi ve bugün buradayız. Teşekkürler başkanım, iyi ki varsınız. Bugün 24 Haziran, hepimiz için çok anlamlı ve önemli bir gün. Hepimizin bu gurur dolu günü kutlu olsun. Karşıyaka özgürlüktür, Karşıyaka demokrasidir, Karşıyaka Atatürk'tür" diye konuştu.

"HER ŞEY İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLACAK"

CHP Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili Özgür Özel de insanların yaşarken onurlandırılmasının önemini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Karşıyaka'nın alnı açık, başı dik; haramdan başka hiçbir şeyden korkmayan Atatürkçü insanlarını sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Ben de atletizmle uğraşırdım. Atatürk Stadı'nda antrenman yaptığımız esnada orada Semra Aksu'ya gıptayla bakardık. Yıllar sonra onun adının verildiği bir parkın açılışında konuşma yapma şerefine eriştim. Cemil Başkan'a teşekkür ediyor, Semra ablama başarılar diliyorum. 24 Haziran gerçekten çok önemli bir tarih. Milliyetçilik; işini iyi yapmakla, çalışmakla, israf etmemekle, yönettiğin bütçeyi çalmamakla, çaldırmamakla insana ve ülkemize hizmet etmekle oluyor. Atatürk'ün partisine, annesini emanet ettiği kentine, ilkelerine sahip çıkanlara selam olsun. Merak etmeyin her şey istediğimiz gibi olacak. Cumhuriyet'in 100. yılı cumhuriyete ve Atatürk'e yakışır bir şekilde karşılanacak. Cemil Tugay ve ekibini kutluyorum. Vefa, kıymetli modern toplumu ve çağdaş insanı öne çıkaran bir davranış. İnsanları öldükten sonra anmak değil sağlıklıyken onurlandırmak önemli, ilk adımı Cemil Tugay attı. Ben inanıyorum ki cumhuriyetin 2. yüzyılında Semra Aksu'nun Türk sporuna ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yapacak daha çok hizmetleri var. O günlerde görüşmek dileğiyle kendisini ve ailesini bir kez daha saygıyla selamlıyorum."

Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını da iletti.

"BURASI KARŞIYAKA"

Karşıyakalılar için 24 Haziran'ın çok önemli bir gün olduğunu vurgulan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise şöyle konuştu:

"Bu parkın yapımında emeği geçen mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum, bugün de bizi yalnız bırakmadılar. Burası Karşıyaka; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyakalıları, değerli hemşerilerim hepiniz hoş geldiniz. Her kentin kendine özgü kıskanılacak, imrenilecek özel günleri vardır. 24 Haziran Karşıyaka için paha biçilmez değere ve öneme sahiptir. Bundan 96 yıl önceki ziyaretinde, büyük önderimiz, başöğretmenimiz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu devrimcisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kaf Sin Kaf formasına armağan ettiği ay-yıldız, yalnızca o kuşağı ve bugün bizleri değil, Karşıyaka'nın geleceğini onurlandırmıştır. Bu onurlu günümüz bir kez daha kutlu olsun."

"YENİ SEMRA AKSULAR YETİŞECEK"

Semra Aksu Atletizm Parkı'nın gençlere ilham ve örnek olacağını dile getiren Tugay şöyle devam etti:

"Karşıyakamızın değerlerini yaşarken selamlama, başarılı ve örnek kişiliklerini geleceğe taşıma ve böylelikle kentimizin tarihini görünür kılma çabalarımızdan birini daha, bugün birlikte açacağız. Sayın Semra Aksu'nun, spor tarihine geçmiş adıyla 'Rüzgarın Kızı'nın adını taşıyan atletizm spor alanı ve parkımızı, kentimize armağan etmenin sevinci içindeyim. Semra Aksu, yalnızca bireysel ve unutulmaz sportif başarılarla yetinmemiş; ülkemizi uluslararası düzeyde temsil etmesinin yanında, yönetici olarak da kentine ve ülkesine hizmet etmiş, çok önemli simge adlardan biridir. Biliyorum ki, bu parka gelen özellikle çocuk ve gençlerimiz Semra Aksu'yla tanışacak, çağdaş Türk kadınının neler başardığını gururla öğrenecek ve örnek alacaktır."

Başkan Tugay, Karşıyaka Belediyesi'nin bir yandan çalışmalarını devam ettirirken diğer yandan kentteki yeşil alanları da artırdığını belirterek şunları söyledi:

"Yaptığımız her iş ve attığımız her adım gibi, bu parkı da hemşerilerimizin Karşıyaka'ya dair titizliğine, koruma bilincine emanet ediyoruz. Bu tür çabalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz. Bir yandan kentimizi güzelleştirir ve spor alanlarını, sosyal alanlarını artırırken diğer yandan kişi başına düşen yeşil alan miktarını da artırmaya devam edeceğiz. Geçen 3 yılda diktiğimiz 60 binden fazla ağaç, yaptığımız ve yenilediğimiz 40'tan fazla park bu çalışmaya şahidimizdir. Semra Aksu Atletizm Parkı'mızın, nice Semra Aksu'lar yetişmesine yol açmasını diliyor, Karşıyaka'mızda iz bırakan tüm değerlerimizi bir kere daha saygı ve minnetle anıyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

"İSMİNİ STATLARA DA VERECEĞİZ"

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, "500 madalya sahibi, dünyada ve ülkemizde onlarca rekor kırmış Semra Aksu, gerçekten ülkemize büyük katkılar sundunuz; size minnettarız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Türkiye'nin her yerinde birçok Semra Aksular yetiştireceğiz. Karşıyaka'mız güzel insanların olduğu, eğitim seviyesinin en yüksek olduğu ilçelerimizden bir tanesi. Ben belediye başkanımızı kutluyorum, inşallah Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında Semra Hanım'ın adını daha büyük statlara vereceğiz ve Semra Hanım kendisi gibi birçok gencimizi yetiştirecek" diye konuştu.

"NİCE ŞAMPİYONLAR ÇIKACAK"

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter ise "Semra Hanım çağdaş bir Türk kadını olarak gençlere örnek olmuştur; size minnet duyuyorum. Bu güzel parkı armağan eden Karşıyaka Belediye Başkanı'mız Cemil Tugay ve ekibinin ellerine sağlık. Bu parktan nice şampiyonlar çıkaracağımıza yürekten inanıyorum ve Semra Hanım'ın da o öğretmenliğiyle burada şampiyonlar yetiştireceğine olan inancım sonsuz. Tabi ki kişiler hayattayken onları böyle onurlandırmak her belediye başkanının onuru olmuyor. Sevgili Başkanım iyi ki bu düşünceye sahip olmuşsunuz, iyi ki bu güzel parkı oluşturmuşsunuz" dedi.

"AKSU, TARİH YAZDI"

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de Semra Aksu'nun örnek bir insan olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Gençlik yıllarımda spor muhabirliği dönemimde röportaj yaptığım Semra Aksu. O günlerden bugünlere belki 40 yılı aşkın bir zaman geçti. Semra Aksu, Türkiye'de tarih yazdı. Hep engelli koştu ama bütün engelleri; mücadelesiyle, yüreğiyle, destekle hep aştı. Hiç yıkılmadı, hep ayakta kaldı ve mücadelesini de hep dimdik sürdürdü, dimdik yürüdü ve dimdik ayakta kaldı. Türkiye'de kadın mücadelesinin de önündeydi, spor mücadelesinin de önündeydi. Cemil Tugay'a vefasından dolayı teşekkür ediyorum. İnsanları ne zaman musalla taşına koyarız, o zaman arkasından güzel şeyler söyleriz ve hoca efendi hakkınızı helal ediyor musunuz dediğinde hep bir ağızdan bağırırız 'helal olsun' diye. Helal olsun sana Semra Aksu, helal olsun sana Cemil Tugay. Bu güzel günü yaşamak büyük bir mutluluk, büyük bir onur kaynağı. Ben de gelip bu güzelliği, mutluluğu paylaştığım için mutlu insanların arasına katıldığım için kendilerine teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından 7-13 yaş arasında atletizm yarışması yapılı. Sporculara madalyaları protokol tarafından takıldı.

SEMRA AKSU ATLETİZM PARKI

15 bin metrekarelik alana yapılan Semra Aksu Atletizm Parkı'nın içerisinde 400 metrelik 5 kulvardan oluşan ve profesyonel sporcuların antrenman yapmalarını sağlayan bir atletizm pisti, hakem alanları ve tribünler yer alıyor. Pistte aynı zamanda üç adım atlama ve uzun atlama sporları da yapılabiliyor. Alanda sporcuların antrenmandan önce ısınmaları için açık hava spor aletleri ile 250 metrelik kum bir ısınma pisti bulunuyor. Tamamı ağaçlarla, 7 bin 500 metrekaresi de çimlerle kaplı olan Semra Aksu Atletizm Parkı'nın girişinde bir heykel ve oturma alanları yer alıyor.

ANKA / Yerel