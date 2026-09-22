Karavanlı Alman turistler Konya Karapınar'da Meke ve Acıgöl'de kamp yaptı

Türkiye'yi karavanlarıyla gezen Alman turistler, Konya'nın Karapınar ilçesinin dünyaca tanınan doğal güzellikleri arasında yer alan Meke Gölü ve Acıgöl'de kamp yaptı.

Almanya'dan karavanlarıyla Türkiye'ye gelen Nina Brau ve eşi Daniel Baru ile Charlotte Barthel ve eşi Jürgen Barthel, Türkiye turu kapsamında Karapınar'a geldi. Meke Gölü ve Acıgöl çevresinde kamp yapan turistler, bölgenin doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Alman turistler, Niğde ve Kapadokya ziyaretinden sonra Meke Gölü ve Acıgöl'ün kendileri için hoş bir değişiklik olduğunu söyledi.

Türkiye'ye yaklaşık 6 hafta önce giriş yaptıklarını belirten Daniel Brau, seyahatlerinin ardından yaklaşık 6 hafta sonra da ülkeden ayrılacaklarını ifade etti. Türkiye gezileri sırasında çok sayıda yöresel lezzeti tatma fırsatı bulan Alman turistler, özellikle Türk mutfağının zenginliğinden etkilendiklerini dile getirirken, Karapınarlı iki genç, turistlere gözleme ikram etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı