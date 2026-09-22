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Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık yöntemi! Vatandaşlar Bakan Gürlek'i etiketliyor

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Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık yöntemi! Vatandaşlar Bakan Gürlek'i etiketliyor
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WhatsApp’ta ortaya çıkan yeni dolandırıcılık yöntemi pes dedirtti. Vatandaşların gerçek hesaplarını ele geçiren dolandırıcılar, geçmiş konuşma dilini taklit edip yakınlarından borç para isterken; numara sahibinin kendi hesabından atılan mesajları göremediği saptandı. Vatandaşlar Adalet Bakanı Akın Gürlek'i etiketleyerek "Lütfen gerekeni yapın" çağrısında bulundu.

Dolandırıcıların geliştirdiği son yöntem, dijital güvenlikteki açıkları ve vatandaşı çaresiz bırakan yeni bir tehditi gözler önüne serdi. Dolandırıcıların, vatandaşların gerçek WhatsApp hesaplarını ele geçirerek yakınlarından borç para istediği, hesap sahibinin ise kendi numarasından atılan bu mesajları hiçbir şekilde göremediği ortaya çıktı. Sosyal medyada mağduriyetlerini dile getiren çok sayıda vatandaş, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek "Gerekeni yapın" çağrısında bulundu. 

EKRANDAKİ GEÇMİŞ MESAJLARA UYGUN DİL KULLANIYORLAR

İnanırlığı son derece yüksek olan ve en dikkatli kişileri dahi tuzağa düşürebilen şok edici sistem adım adım şöyle işliyor:

  • Gerçek numaradan gelen mesaj: Dolandırıcılar sahte veya yabancı bir numaradan değil, doğrudan yakınınızın kayıtlı gerçek WhatsApp numarasından iletişime geçiyor.
  • Geçmiş sohbet analizi: Saldırganlar hesabın geçmiş mesajlaşma dökümüne eriştiği için, daha önceki konuşma diline ve samimiyetine uygun şekilde “Çok zor durumdayım, hemen borç para lazım” tarzı metinler gönderiyor.
  • Farklı isimde IBAN: İnandırıcılığı sağladıktan sonra para transferi için bir IBAN iletiliyor.

HESAP SAHİBİ MESAJLARI GÖREMİYOR

Yöntemin en ürkütücü ve teknik bakımdan şaşırtıcı kısmı ise numarasına el konulan kişide yaşanıyor. Kendi numarasından yakınlarına "borç para" mesajları yağdırılan gerçek hesap sahibi, telefonundaki WhatsApp uygulamasından bu gönderilen mesajları göremiyor. Yakınlarının yanıt olarak yazdığı uyarı veya soru mesajları da hesaba ulaşmıyor. Kişi durumdan ancak bizzat telefonla arandığında haberdar olabiliyor.

MUTLAKA BİZZAT ARAYIP TEYİT EDİN

Siber güvenlik uzmanları ve mağdurlar, Meta yetkilileri başta olmak üzere sistemdeki güvenlik açıklarının derhal giderilmesi gerektiğini vurgularken vatandaşlara şu uyarılarda bulunuyor:

  • WhatsApp üzerinden en yakın arkadaşınız dahi olsa sizden para istendiğinde, gönderilen IBAN üzerindeki isim ile arkadaşınızın isminin uyuşup uyuşmadığını kontrol edin.
  • Mesajda ne kadar acil bir durumdan bahsedilirse edilsin, para göndermeden önce para isteyen yakınınızı mutlaka normal telefon aramasıyla arayarak veya sesini duyarak durumu teyit edin.
  • Hesabınızın güvenliği için WhatsApp uygulaması içerisinden "İki Adımlı Doğrulama" seçeneğini aktif hale getirin.
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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