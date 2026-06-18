Karaman'da suçluların atıldığı rivayet edilen Emir Allah Deliği ilk kez keşfedildi

Karaman merkeze bağlı Akçaalan köyü yakınlarında bulunan ve halk arasında yüzyıllardır korkuyla karışık bir merak uyandıran Emir Allah Deliği, profesyonel mağaracılar tarafından ilk kez kapsamlı şekilde araştırıldı. Korkutucu derinliği ve hakkında anlatılan efsaneler nedeniyle bugüne kadar içine girilemediği belirtilen mağara, Gazeteci ve Mağara Araştırmacısı Emirhan Sezen ile Ankara merkezli Tamtam Mağara Araştırma Derneği üyelerinin gerçekleştirdiği ekspedisyonla incelendi. Halk arasında anlatılan rivayetlere göre geçmişte ağır suç işlediği düşünülen kişilerin cezalandırılmak amacıyla atıldığı söylenen mağaranın, ilk verilere göre 70 metreden fazla derinliğe sahip olduğu tahmin ediliyor. Teknik ekipmanlarla yapılan inişin ardından mağaranın haritalama çalışmalarında sona gelinirken, araştırmacılar Karaman'ın yer altı zenginliklerine yeni ve dikkat çekici bir doğal oluşumun daha eklendiğini ifade etti.

SUÇ İŞLEYENLERİN MAĞARAYA ATILDIĞI RİVAYET EDİLİYOR

Emir Allah Deliği, yalnızca jeolojik yapısıyla değil, kuşaktan kuşağa aktarılan ürkütücü hikayesiyle de biliniyor. Yöre halkı arasında anlatılanlara göre, geçmişte ağır suç işlediği düşünülen kişilerin bu derin boşluğa atılarak cezalandırıldığı rivayet ediliyor. Akçaalan Köyü Muhtarı Salih Arslan, mağaranın isminin ve hikayesinin en az 150 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. Muhtar Arslan, mağaraya ilişkin efsaneyi şu sözlerle anlattı: "Bizim duyduğumuz, bildiğimize göre belki 100 belki 150 yıl önceden de buraya Emir Allah Deliği deniliyor. Bizim köyümüzde önceleri öküzle çift sürülürmüş. Eski zamanda da deriden çarık yapılırmış. Deri bulunması zor ve pahalı olduğu için köye gelen 2 yabancı öküzleri kaçırıp ağaca bağlamış. Ağaca bağlı öküzleri dövünce koşmaya başlayan öküzlerin de derisi canlı canlı yüzülmüş. Olaydan köy halkının haberi olunca bu iki kişi yakalanmış ve cezalandırılmak üzere Emir Allah'ındır denilip bu mağaraya atılmış. O günden bu güne buraya Emir Allah Deliği deniyor. Bize anlatılan hikaye bu, ne derece doğru ne derece yanlış bilemiyoruz tabii." Arslan, anlatılan bu hikaye nedeniyle Akçaalan köyünün civar köylerde zaman zaman esprili anlatımlara konu olduğunu da söyledi. Köy hakkında "Akçaalan'ın Emir Allah Deliği var, orası tehlikelidir" şeklinde ifadeler kullanıldığını belirten Arslan, mağaranın halk hafızasında korku ve merak uyandıran bir yer olarak bilindiğini aktardı.

PROFESYONEL EKİP 120 METRE İPLE İNİŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Uzun yıllar boyunca içine girenin sağ çıkamayacağına inanılan mağaraya, Tamtam Mağara Araştırma Derneği ekipleri teknik ekipmanlar kullanarak iniş gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında mağaranın en uç noktasındaki zeminine ulaşmak için yaklaşık 120 metre ip kullanıldı. Ekip, güvenlik önlemleri eşliğinde mağaranın iç yapısını inceleyerek ilk kapsamlı verileri kayıt altına aldı. Tamtam Mağara Araştırma Derneği üyesi Erhan Şahin, bölgede anlatılan efsaneler nedeniyle mağaranın uzun süre gizemini koruduğunu belirtti. Şahin, "Bölgede anlatılan efsanelere göre bugüne kadar kimsenin bu mağaraya girip sağ çıktığına dair bir bilgi yoktu. Biz dernek olarak mağaraya indik, incelememizi tamamladık ve güvenli şekilde çıkışımızı gerçekleştirdik" dedi. Araştırma faaliyeti kapsamında mağaranın iç yapısının doğal oluşumlar açısından zengin olduğu tespit edildi. Özellikle traverten oluşumlarının görsel açıdan dikkat çekici olduğu belirtilirken, mağaranın son bölümünde daha düzenli ve estetik bir jeolojik yapı gözlemlendi. Dernek üyesi Ercan Şahin, yürütülen çalışmanın teknik detaylarını anlatarak, "Mağaranın döşeme işlemi yaklaşık dört saat sürdü. Toplam ekspedisyonumuz sekiz saat devam etti. Son bölümde traverten açısından zengin, görsel olarak etkileyici bir yapı ile karşılaştık. Bu durum bizi oldukça memnun etti" ifadelerini kullandı.

EFSANEYİ KANITLAYACAK BULGUYA RASTLANMADI

Mağarada yapılan incelemelerde, halk arasında anlatılan efsaneleri doğrulayacak herhangi bir insan kalıntısı ya da tarihi bulguya rastlanmadı. Araştırmacılar, mağara içerisinde yıllar boyunca devam eden su akıntılarının çamur, taş ve moloz birikintileri oluşturduğunu belirledi. Bu birikintilerin bazı noktalarda metrelerce yüksekliğe ulaştığı ifade edildi. Ekip üyeleri, olası bir bulgunun bu katmanların altında kalmış olabileceğini, ancak mevcut incelemelerde efsaneyi kesin olarak doğrulayacak herhangi bir veriye ulaşılamadığını değerlendirdi. Bu durum, Emir Allah Deliği hakkında anlatılan hikayelere dair kesin sonuçlara ulaşılmasını güçleştirirken, mağaranın bilimsel yöntemlerle daha ayrıntılı şekilde incelenmesinin önemini ortaya koydu. Gerçekleştirilen ekspedisyonun ardından mağaranın haritasının hazırlanma sürecinin devam ettiği bildirildi. Araştırmacılar, Emir Allah Deliği'nin yalnızca efsanesiyle değil, aynı zamanda bölgenin jeolojik hazinesi niteliğindeki doğal yapısıyla da dikkat çektiğini vurguladı. Tamtam Mağara Araştırma Derneği üyesi Ahmet Öztürk, Karaman ve çevresindeki mağara araştırmalarının süreceğini belirterek, bölge halkından mağara ihbarlarını Emirhan Sezen'e iletmelerini istedi. Yapılan çalışmalarla Karaman'ın yer altı zenginliklerinin bilimsel yöntemlerle kayıt altına alınması hedefleniyor.

Haber: Adem Kocatürk