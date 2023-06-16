Kamu Sağlık Sen, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde Hemşirelere Mobbing Uygulandığı İddiasıyla Hastane Yöneticileri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan hemşirelerin görevleri dışında sekreterlik yapmaya zorlandığı, itiraz edenlerin tehdit edildiği ve görev yerlerinin değiştirildiği iddialarıyla ilgili olarak hastane yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Kendisine mobbing uygulandığını belirten hemşire Seda Sancar, "Kan alma biriminde, özel muayene adı altında hemşirelere sekreterlik görevi dayatılmaktadır. Bize mobbing uygulanmıştır" dedi.

Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan hemşirelere görevleri dışında sekreterlik de yaptırılmak istendiği, itiraz eden hemşirelere baskı uygulandığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Karataş, şunları söyledi:

"FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NDE HEMŞİRELERE BASKI İLE SEKRETERLİK YAPTIRILMAK İSTENİYOR"

"Fırat Üniversitesi Hastanesi kan alma biriminde çalışan hemşirelere tehdit ve dayatma ile sekreterlik yaptırılmaya çalışılmış ve bunu bir kısım hemşirenin zorla kabul etmek zorunda kaldığını ve bir kısım hemşirenin de yapmak istememesi sonucu Başhekim Yardımcısı Murat Gönen tarafından çağrılıp, yer değiştirilme ile tehdit edilmiş, ayrıca özel muayene kan alma birimine giderek zorla ve küfürlü sözlerle yaptırmaya çalışmıştır. Bu da yetmiyormuş gibi kabul etmeyen hemşirelerimizin görev yerleri değiştirilmiş bu şekilde cezalandırılmaya gidilmiştir. Konu ile daha önce Rektörlük ve Başhekimliğe yazılı ve sözlü olarak başvurulmasına rağmen maalesef Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcısı Bilal Üstündağ ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. İrfan Kaygusuz sessiz kalmıştır.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MOBBİNG YAPILMASINI KINIYORUZ"

Fırat Üniversitesi Hastanesi, bölgeye ve Elazığ'a hizmet vermektedir. Eleman sıkıntısının olduğu bu dönemde, sağlık çalışanlarımıza bunların yapılmasını kabul etmemekteyiz. Keyfi ve angarya iş yüklenemez. Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesine devlet memurları bir üst kadro ve bir alt kadronun görevini yapamaz diye yazmaktadır. Buna rağmen hemşirelerimizin, memurlarımızın 4b'lerimizin 4 yıllık eğitimleri sonunda mesleğe atılmalarıyla görev yaptıkları birimde, kendileriyle alakaları olmayan bir alt birimdeki meslek grubu olan sekreterlik yapmalarını kabul etmedik, etmeyeceğiz. Sonuna kadar da mücadelemizi yapacağız.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE HEMŞİRELER DEĞERSİZLEŞTİRMEYE ÇALIŞILMAKTADIR"

Ayrıca çalışma barışını bozan ve çalışanları hizaya getirmek adına; Murat Gönen'in hastane çalışanlarına yaptığı mobbing, baskı ve tehditleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Kanuni olarak tüm haklarımızı arayacağız. Bu hizaya getirme operasyonlarına karşı hastane idaresi sessiz kaldığı gibi, Fırat Üniversitesi Rektörü ve rektör yardımcısı da aynı şekilde sessiz kalmışlardır. Bu konuda yasal haklarımızı arayacağız ve sonuna kadar arkadaşlarımızın arkasında duracağız. Sağlık çalışanlarını, özellikle hemşirelerimizi bu konuda değersizleştirmeye çalışan, gururlarını kırmaya çalışan, bu konuda mobbing uygulamakla çalışma barışını zedelemeye çalışan Murat Gönen ile ilgili de Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Küfürlü sözlerinden tutun da yaptığı tehditler ve uygulamalardan dolayı kendisinden davacı olacağız.

"TÜM HAKLARIMIZI KULLANACAĞIMIZI HERKES BİLSİN"

Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyorum; özellikle Fırat Üniversitesi Hastanesi Rektörü, Rektör Yardımcısı, hastane Başhekimi İrfan Kaygusuz olmak üzere tüm yöneticileri, buradaki mobbinge, sağlık çalışanlarına yapılan zulme sessiz kalmalarından dolayı onları şikayet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız sağlık çalışanlarını artık sesini duysun ve bunlara gerekenleri yapsın. Ehil olmayan, liyakat sahibi olmayan yöneticilerin sağlık çalışanlarına baskısı, mobbingi artık son bulsun. Bu noktada sendika olarak özellikle arkadaşlarımızın görev yerlerine geri dönmeleri noktasında idari mahkemeye olan başvurularımızı yaptık. ve bu konuda tüm haklarımızın kullanılacağını herkesin bilmesini isteriz."

"DİRENDİĞİM İÇİN GÖREV YERİM DEĞİŞTİRİLDİ"

Fırat Üniversitesi Hastanesi Kan Alma Birimi'nde görev yapan hemşire Seda Sancar da yaptığı açıklamada, kendisine sekreterlik görevinin dayatıldığını, itiraz ettiklerinde de tehdit edildiklerini iddia ederek şunları söyledi:

"Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde kan alma biriminde, özel muayene adı altında hemşirelere sekreterlik görevi dayatılmaktadır. Bize mobbing uygulanmıştır. Murat Gönen bizi odalara çekip tehdit etmiş "görevi yapacaksınız' diyerek görevimizin dışında dayatmalar sunmuştur. Bunu şahsıma bir kere değil üç kere yapmıştır. Başhekimimiz, rektörümüz tarafından sahipsiz bırakıldık. Bu da benim iş verimimi etkilemiştir. Hastalara karşı moral ve motivasyonumu düşürmüştür. Bugün buna direndiğim için hiçbir gerekçe gösterilmeyerek yerim değiştirilmiştir. Gerekçeleri de sekreterlik yapmadığım için bana bildirilmiştir."