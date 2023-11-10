Kahramanmaraş'ta Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85'inci yılında Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle anıldı.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen ilk törende, Atatürk Anıtı'na çelek konuldu. Saat 9'u 5 geçe sirenler çalındı, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Meydanda bulunan Türk Bayrağı yarıya indirildi.

Atatürk'ü anma programı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde devam etti. Burada öğrenciler Atatürk ile ilgili şiirler okudu. - KAHRAMANMARAŞ