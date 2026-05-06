Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak

ABD basını, ABD'nin İran ile savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için Tahran yönetimiyle 14 maddelik mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğunu duyurdu.

"BOMBARDIMAN ESKİSİNDEN ÇOK DAHA YÜKSEK BİR SEVİYEDE OLUR"

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son açıklamada, "İran'ın kabul edilenleri vermeyi kabul etmesi durumunda -ki bu belki de büyük bir varsayımdır- şimdiden efsaneleşen Destansı Öfke sona erecek ve son derece etkili olan abluka, Hürmüz Boğazı'nın İran da dahil olmak üzere herkese açık olmasına izin verecektir. Eğer kabul etmezlerse, bombalama başlar ve bu, ne yazık ki, eskisinden çok daha yüksek bir seviyede ve yoğunlukta olacaktır" ifadelerinde bulundu.

METNİN İÇERİĞİ

Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, mevcut haliyle mutabakat zaptının, bölgedeki savaşa son verilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılması, İran'ın nükleer programının sınırlandırılması ve ABD yaptırımlarının kaldırılması için ayrıntılı anlaşma üzerinde 30 günlük bir müzakere döneminin başlamasını öngördüğü aktarıldı.

İki kaynak, bu görüşmelerin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da veya İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılabileceğini ifade etti.

"HÜRMÜZ'DE ABLUKA KADEMELİ OLARAK KALDIRILACAK"

ABD'li bir yetkili, söz konusu 30 günlük müzakere dönemi süresince İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişine getirdiği kısıtlamaların ve ABD'nin deniz ablukasının kademeli olarak kaldırılacağını iddia etti.

Bazı kaynaklar, İran'ın nükleer programını askıya almayı öngören moratoryumun süresinin en az 12 yıl olacağını bazıları da 15 yıl olabileceğini öne sürdü.

Kaynaklara göre ABD, İran'ın zenginleştirme konusunda herhangi bir ihlalde bulunması durumunda moratoryumun uzatılmasını öngören bir madde eklemek istiyor.

ABD NÜKLEER KONUSUNDA TAAHHÜT İSTİYOR

ABD'li yetkili, tarafların İran'ın yer altı nükleer tesisleri işletmeme taahhüdünde bulunacağı bir madde üzerinde görüştüklerini, ABD'nin İran'dan Birleşmiş Milletler (BM) müfettişleri tarafından yapılacak ani denetimler de dahil gelişmiş denetim rejimine uymayı taahhüt etmesini istediğini ifade etti.

İRAN’DAN İLK AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, müzakere sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD'nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

