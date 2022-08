İzmir yerel haberi | Karşıyaka'da 'Birlik, Beraberlik ve Dayanışma' Sofrası

Karşıyaka Belediyesi tarafından, Muharrem Ayı dolayısıyla Zübeyde Hanım Mahallesi 100. Yıl Meydanı'nda düzenlenen "Birlik, beraberlik ve dayanışma lokması" programında yüzlerce yurttaş oruç açtı. Programa katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay cemevlerine yapılan saldırıları kınarken, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi.

İftar programına CHP Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı M. Serdar Koç, meclis üyeleri, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı.

TUGAY: "CEMEVLERİNE SALDIRILARI ESEFLE KINIYORUM"

Programda konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, cemevlerine yapılan saldırıları kınadı. Tugay şöyle konuştu:

"Kadim bir inancın, acı ve yasla harman olmuş duruşunun da simgesi olan Muharrem orucunuzun kabul görmesini dilerim. Bugün yaşadığımız her olumsuzluk, bu kadim inancın beslediği değerlerin anımsanmasını ve paylaşılmasını zorunlu kılmaktadır. 'Eline, beline, diline hakim ol' ilkesinden, 'Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü' anlayışına uzanan bu değerler toplamı, adına 'Anadolu Aydınlanması' dediğimiz büyük yolculuğun mihenk taşlarını döşemiştir. Bu uğurda sesiyle, sazıyla, nefesi ve kelamıyla, düşünce ve işiyle evrensel insanlık değerlerine en anlamlı katkıları eklemiş her güzel insanı saygıyla, minnetle anıyorum. İnanıyorum ki, bugün hayatın her alanında yeryüzünü cehenneme çevirmek isteyen her Yezit, Kerbela şehitlerimizin savunduğu değerlerin ışığına bir gün mutlaka yenilecektir. Sözün burasında hepimizi utandıran ve ilgili herkese gereğini yapma görevi yükleyen cemevlerine yapılan saldırıları, esefle kınıyorum."

"BİRLİĞİMİZLE ÖRNEK OLUYORUZ"

Karşıyaka'nın barışın ve kardeşliğin kenti olmaya devam edeceğini dile getiren Başkan Tugay konuşmasına şöyle devam etti:

"Karşıyaka ve Karşıyaka Belediyesi; çağdaş, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin kalesi ve bekçisi olma duruşundan asla ödün vermeyecek; aklın, bilimin ve çağdaşlığın yılmaz savunucusu olduğunu her zaman gösterecektir. Her türlü ayrımcılığın, ötekileştirmenin, değersiz kılma çabasının önünde durduk, duruyoruz, duracağız. Barışımızla, birliğimizle, kardeşliğimizle ve dayanışmamızla örnek olduk, oluyoruz, olacağız. Burası, Hazreti Ali'nin 'Bana bir harf öğretenin kölesi olurum' sözünü, akla ve bilime olan inancıyla rehber edinenlerin Karşıyaka'sıdır. İnsanlığın 'Daha yaşanır bir dünya mümkündür' diyerek var ettiği her değeri değerimiz olarak kabul ediyoruz. Biz bunu, bizi bugünlere ulaştıran yolları açanlara borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle, bir kere daha sizleri dostlukla, kardeşlikle, insana ve yeryüzüne aynı pencerelerden bakmanın onuruyla selamlıyorum."

Tugay konuşmasını Muhyiddin Abdal'ın 'İnsan İnsan' şiiri ile sonlandırdı.

"İHTİYACIMIZ OLAN İNSAN HAKLARINA SAYGIDIR"

İnsan haklarına, inanç ve özgürlüklere saygı duyulması gerektiğini vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu şunları söyledi:

"Bugün burada kıymetli alevi kardeşlerimin Muharrem ayında manevi hislerini paylaşma fırsatı bulduğum için mutluluk duyuyor ve Sayın Karşıyaka Belediye Başkanı'mız Cemil Tugay'a buna vesile oldukları için teşekkürlerimi sunuyorum. Hiçbir inanç, hiçbir düşünce, hiçbir aidiyet başkalarının şefkatine ihtiyaç duymaz. İhtiyacımız olan insan haklarına ve tüm özgürlüklere saygıyı içselleştirmektir. Bizler hem aynıyız hem de farklıyız, toplumun her bir ferdi kendine özgü bir bireydir. Hepimiz bir bütünün kimsenin lütfuna gerek duymadan en doğal parçalarıyız. Hiçbir güç odağı kişilerin insan olmaktan kaynaklanan haklarına kendi tekelinde gibi muamele yapamaz, yapmamalıdır. Alevilik bir cümlede tarif edilebilecek bir olgu değil. Ayrıca hiçbir inanç o inanca mensup olmayanlarca açıklanmaya, tanımlanmaya muhtaç da değildir. Burada kullandığım kardeşlik kavramı, açıkça eşitlik içermektedir çünkü hakiki manada kardeşlik budur. Önceliğimiz çoğulculuk kültürünü beslemektir. Gönüllü birlikte yaşamın ancak eşitlik ve özgürlük temelinde gerçekleşebileceğini bilerek yaşamamız, bunun için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Ayrımcılığa maruz kalan inançların ibadet yerlerine eşit muamele edilmesi, yaşamın tüm kimlik sorunlarının eşit haklar temelinde çözülmesi hedefiyle hareket edilmesi demokrasinin tüm kurumlarıyla işlediği bir düzende mümkün kılınabilir."

"HER ŞEY GÜZEL OLACAK"

CHP Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da yapılan provokasyonların barış ve dayanışma ahengine zarar vermeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hepinize Genel Başkanı'mız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını iletiyorum. İnsanlık tarihinin yaşadığı en acı olaylardan birisidir Kerbela, bir hüzündür ama aynı zamanda bir isyandır. Yezit o gün de vardı, bugün de var. Yezit'ler tükenmiyor. O gün de karşısında duruyorduk, bugün de duruyoruz ve durmaya da devam edeceğiz. Son günlerde özellikle Ankara'da cemevlerine yönelik bir takım saldırılar gerçekleştirildi. Buradan açıkça ifade ediyoruz: Cemevleri Aleviler'in ibadethanesidir. Cemevlerine saldırı provokasyondur. Aleviler de sünniler de bu tuzağa düşmeyeceklerdir. Geçmişte bu provokasyonlar sonucu yaşanan olaylar bir acı ders olarak aklımızda kalmıştır, kalmaya devam edecektir. Bizi burada bir araya getirdiği için Karşıyaka Belediye Başkanı'mız Cemil Bey'e teşekkür ediyorum, Hak ondan razı olsun. İnşallah çok daha güzel günlerimiz olsun, emin olun ki İzmir'de nasıl her şey çok güzelse Türkiye'de de her şey çok güzel olacak; geliyor gelmekte olan."