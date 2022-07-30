İzmir haberi! Suat Gürbüzer Karşıyaka'da Anıldı

Karşıyaka Spor Kulübü futbol takımının efsane isimlerinden Kore Gazisi Suat Gürbüzer, vefatının yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Soğukkuyu Mezarlığı'nda dün yapılan anmaya Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı ve Karşıyaka Spor Kulübü Tarih Kurulu Başkanı Ahmet Diker, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı M. Serdar Koç, Gürbüzer'in yakınları katıldı.

Anmada konuşan gazeteci, şair, yazar Okan Yüksel Gürbüzer'i daima hatırlayacaklarını vurgulayarak, "Sakın Suat Gürbüzer öldü sanmayalım, o sadece yorgunluk gideriyor ve biz onu yüreğimizin sıcaklığında saklıyoruz. Karşıyaka onun gibi nice değerler yetiştirmiştir ve yetiştirmeye devam edecektir. Bilindiği üzere Türkiye'de ay-yıldızı Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği kulüp, Karşıyaka Spor Kulübü'dür" dedi.

"ÖRNEK İNSANLAR"

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da Gürbüzer'i andığı konuşmasında şunları söyledi:

"Karşıyaka ve ülkemize hem futbolcu olarak hem de asker olarak verdiği hizmetler nedeniyle saygı ve hayranlık duyduğum değerli büyüğümüz Suat Gürbüzer'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Onu ve diğer tüm diğer büyüklerimizi anmak bizim önemli görevlerimizden biri. Karşıyaka'nın büyüklüğünün temsili olan insanlar, bu toprakların yetiştirdiği insanların ne kadar vatansever aynı zamanda sanat yönleriyle, spor yönleriyle örnek insanlar. Onların isimleriyle beraber Karşıyaka hem Türkiye hem de dünya için özel bir yerdir. Diliyorum örnek alınsın ve onların yolundan yürümeyi herkes başarabilsin."

"GURUR DUYUYORUZ"

Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı ve Karşıyaka Spor Kulübü Tarih Kurulu Başkanı Ahmet Diker, Karşıyaka Spor Kulübü'nün bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Efsane 11 numaramızın efsane futbolcularından bunlar hep önemli günler, önemli insanlar. Kurucularımızın, oyuncularımızın hepsi bu ülke için, bayrak için mücadele etmiş insanlar. Kulübün, böyle bir yeşil kırmızılı formanın taraftarı olmak, yöneticisi olmaktan hepimiz gurur duyuyoruz. Gurur duymaya da devam edeceğiz" dedi.

"KARŞIYAKA TÜRKİYE'NİN ÖNCÜ GÜCÜDÜR"

CHP Karşıyaka İlçe Başkanı M. Serdar Koç ise şöyle konuştu:

"Karşıyaka ve Karşıyaka'nın değerleri iç içe geçmiş bir bütün, o kadar çok önemli isim var ki. Suat Gürbüzer de onlardan biri, benim babam da onun yaşlarındaydı ve o da Kore Gazisi'ydi. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Karşıyaka'nın demokratik, laik, özgürlükçü yapısı Türkiye'ye daima öncü olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de annesini bizlere emanet etmiştir. Karşıyaka'nın önemli isimlerini yaşatmak için mücadele edeceğiz, onları gelecek nesillere de anlatacağız."

1912 Karşıyaka Derneği Başkan Yardımcısı Semih Türetken de Gürbüzer'in önemli bir değer olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"1912 Derneği, dernek başkanım Cem Karagözlü ve dernek üyelerimiz adına Suat Gürbüzer'i saygıyla anıyorum. Yaşım itibariyle Suat Gürbüzer'in sporculuğunu izleyemedim ama çok dinledim. Beyefendi kişiliğini, nezaketini çok iyi bilirim. Kendisi Kaf Sin Kaf'ı bugüne getiren önemli izlerden biriydi. Karşıyaka'yı Karşıyaka yapan, o formayı giydikten sonra çıkarmayan önemli bir değerdi. Kendisini bir kez daha saygıyla anıyorum."