İzmir haber... Karabağlar'da Kurtuluşun 100. Yılı Coşkusu

İzmir haberler... İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü, Karabağlar’da büyük bir coşkuyla kutlandı. Kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne olurken, Mustafa Özarslan konseri de yoğun ilgi gördü.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü, Karabağlar'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne olurken, Mustafa Özarslan konseri de yoğun ilgi gördü.

100. yıl programı kapsamında ilk olarak Kibar Pazaryeri önünde oluşturulan kortej, Atatürk posterleri, Türk bayraklarıyla birlikte bandonun çaldığı marşlar eşliğinde Eskiizmir Pazaryeri'ne kadar yürüdü. Yoldaki, ev ve işyerlerindeki vatandaşlar, korteje alkışlarla, ellerindeki bayrakları sallayarak eşlik etti. Arabalarındaki vatandaşlar da kornalarıyla coşkuya ortak oldu.

Kortejde, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve Eşi Fügen Selvitopu'nun yanı sıra aralarında CHP İzmir İl Yöneticisi Çetin Özdemir, İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkanı Aysel Ersöz, CHP Karabağlar Kadın Kolları Başkanı Aydan Tör, CHP Karabağlar Eski İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız'ın da olduğu siyasi parti temsilcileri, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin olduğu çok sayıda vatandaş yer aldı.

Yürüyüş sırasında 100 metrelik Türk bayrağını, Karabağlar Belediyesi Spor Okulları'yla ilçedeki amatör spor kulüplerinde eğitim alan gençler taşıdı. Sporcularla birlikte halk oyunları ekipleri de yürüdü.

COŞKU DORUĞA ÇIKTI

Kortejin Eskiizmir Pazaryeri'ne ulaşmasıyla coşku doruğa çıktı. Burada gerçekleştirilen Mustafa Özarslan konseri öncesi katılımcılara seslenen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Tarihi bakımdan çok önemli bir günün 100. yıldönümünü kutluyoruz. Yedi düvele karşı verilen eşsiz bir mücadele başarıyla sonuçlanmış ve ülkemiz işgalcilerden temizlenmiştir. Bu mücadeleyi kanlarıyla, canlarıyla veren Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Mehmetçiklerimizi saygıyla, sevgiyle, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne doğru atılan ilk adım olduğunu hatırlatan Başkan Selvitopu, "Bunu hep birlikte başardık. Cumhuriyetimiz bundan sonra da Mustafa Kemal Atatürk'ün arzuladığı çağdaş medeniyetler düzeyinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda, diğer ülkelerle barış içinde rekabet ederek sonsuza kadar yaşayacaktır" diye konuştu.

Başkan Selvitopu, nice 9 Eylülleri yine aynı inanç ve kararlılıkla, hep birlikte kutlamayı diledi.

Başkan Selvitopu'nun konuşmasının ardından Karabağlar Belediyesi Halk Oyunları Ekibi zeybek gösterisini sundu.

Daha sonra sahneye çıkan Mustafa Özarslan ve Grup Çığ, sevilen eserleri alandakilerle birlikte, büyük bir coşkuyla seslendirdi. Özarslan'ın söylediği türkülere eşlik eden vatandaşlar, halaylar çekerek gönüllerince eğlendi. Başkan Selvitopu ve Eşi Fügen Selvitopu da halayda yer aldı.

Gecenin sonunda Başkan Selvitopu, Özarslan'a Doğa Dostu Sertifika vererek teşekkür etti. Devrim Mahalle Muhtarı Neşe Kahraman da sanatçılara çiçek verdi.

Konser, tüm katılımcıların hep birlikte İzmir Marşı'nı seslendirmesiyle sona erdi.