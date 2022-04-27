İzmir Büyükşehir'de 6 Bin Personeli Kapsayan Toplu Sözleşme İmzalandı

İZMİR (ANKA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında yaklaşık 6 bin personelin mali ve sosyal haklarında iyileştirme yapılmasını öngören toplu iş sözleşmesi imzalandı. Başkan Tunç Soyer, "Göreve geldiğimden bu yana eşit işe eşit ücret dedim. Üç yılda belediye bünyesindeki tüm çalışanların koşullarının iyileştirilmesi adına iyi bir yol kat ettik" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve İZSU'daki 5 bin 850 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. İzmir Sanat Merkezi'nin bahçesindeki törende Başkan Tunç Soyer, Tüm Bel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Bülent Türkmen, Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Buse Engin, Şube Toplu İş Sözleşmesi ve Hukuk Sekreteri Turgut Angün sözleşmeye imza atan isimler oldu.

Törende konuşan Başkan Soyer, şunları söyledi:

"Ne mutlu bana ki sizin gibi değerli yol arkadaşlarıyla beraber İzmir'e belediye başkanı olarak hizmet ediyorum. Bu gurur her şeyden fazla benim için. Göreve geldiğimden bu yana eşit işe eşit ücret dedim. Üç yılda belediye bünyesindeki tüm çalışanların koşullarının iyileştirilmesi adına iyi bir yol kat ettik. Yeterli değil. Çalışanlarımıza ücret, sosyal haklar ve eşitlik düzeyinde iyi kazanımlar sağladık. Üstelik bunları ülke tarihinin en zor en sancılı dönemlerinden birini yaşadığımız şu günlerde hayata geçirmeye devam ediyoruz.

"EMEKÇİLERİMİZİN ALIN TERİNİN KARŞILIĞINI VERMEK İÇİN İMKANLARIMIZI SONUNA KADAR ZORLUYORUZ"

Emekçilerimizin alın terinin karşılığını vermek için emin olun imkanlarımızı sonuna kadar zorluyoruz. Önce salgın ardından derinleşen ekonomik kriz nedeniyle belediye gelirlerimiz önemli oranda düştü. Ama buna rağmen hiç kuşkunuz olmasın ki sizler için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettik, bundan sonra da devam edeceğiz. Bu zor süreçte bir nebze derdinize derman olabildiysek bundan sadece mutlu oluruz."

Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki işiniz, mesainiz, çalışmanız emin olun ki sadece kendi ekmek paranızı kazanmakla ilgili bir şey değil. Bugün içinde yaşadığımız düzenden şikayetlerimiz, isyanımız, öfkemiz için kurtarıcı aramayın. Bütün bunların çözümünü üretecek olan sizsiniz, biziz. Başka biri olmayacak. Yaklaşık 6 bin kamu emekçisi ne demek biliyor musunuz? Belki de ülkenin en güçlü örgütlerinden birisiniz. Sadece bunun gereğini yapmanızı bekliyorum. Ne demek? Hemşehrinize iyi davranın. Onun talebini yerine getirmeye çalışın. Güler yüzle hizmet üretin. Yaptığınız işi severek yapın. Daha fazla ne yapabilirim diyerek kafa yorun. Sadece yapacaklarınız bu ülkenin değişiminde lokomotif olacaktır. Sihirli değneğe gerek yok.

"DEMOKRASİNİN HUKUKUN ÖZGÜRLÜĞÜN GİDEREK AVUÇLARIMIZIN ARASINDAN YOK OLUP GİTTİĞİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

İzmir işte bu hikayenin lokomotifidir. Başka bir şehirden bunu beklemeyin. Türkiye'de başka hiçbir şehir İzmir kadar güçlü bir dönüşümcü güç olamaz. Siz ve biz beraber bu hikayeyi değiştireceğiz. Daha dün Osman Kavala için ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Eski yasa söz konusu olsaydı bunun adı idamdı. Ağırlaştırılmış müebbet hücre demek. Nasıl bir öfke nasıl bir kızgınlık, nefretse… Diğerlerine 18 yıl… Hakikaten zor bir dönemden geçiyoruz. Demokrasinin, hukukun özgürlüğünün giderek avuçlarımızın arasından yok olup gittiği bir dönemden geçiyoruz. Eğer demokrasi eğer hukukun üstünlüğü ortadan kalkıyorsa edindiğiniz ekonomik hakların ömrü yok demektir. Onun için demokrasi mücadelesini, hukukun üstünlüğü için vereceğimiz hak arayışını, adalet mücadelesini yükseltmek mecburiyetindeyiz. Kurtuluş yok tek başına. Kimse kendi başına kurtulacağını düşünmesin. ya hep beraber olacağız ya hiçbirimiz. 1 Mayıs'ta alanlarda olmak mecburiyetindeyiz."

"BAŞKAN SOYER ALANDA BİZİ YALNIZ BIRAKMADI"

Başkan Soyer tarafından her zaman destek gördüklerini belirten Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Buse Engin, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer alanlarda bizi yalnız bırakmadı. 2019 yılından beri toplu iş sözleşmesi hakkımızı tanıdı. Bizlere kazanımlı toplu sözleşmeler konusunda ön açtı, mücadelemizi tanıdı. Birlikte sadece mali haklar değil, sosyal ve demokratik haklar için de omuz omuza mücadele verdik. Sayın başkanımıza, belediyemizin bürokratlarına teşekkür ediyorum" dedi.

"TÜRKİYE'DE ÖRNEĞİ AZ OLAN BİR SÖZLEŞME"

Sözleşmenin içeriğine ilişkin bilgi veren Engin, "Belki imzaladığımız toplu sözleşmeler bizleri zengin etmeyecek ama ülkede yaşanan kriz ortamında bizleri bir nebze olsun rahat ettirecek imkanlar sunacak. Sadece ücret sendikacılığı yapmak değil. Toplumsal cinsiyete duyarlı bireyler haline gelebilmemiz için, babalık izni, regl izni gibi Türkiye'de çok az örneği olan uygulamalarla gerçek anlamda bir toplu sözleşme yapmaya aday olduk. ve bunu bugün hem de enflasyona ezdirmeyecek şekilde imza altına alacağız" diye konuştu.

SÜREÇ ŞEFFAF YÜRÜTÜLDÜ

Tüm Bel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Bülent Türkmen de toplu sözleşme sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkmen sonuçlanan toplu sözleşme süreci için şube yöneticileri, iş yeri temsilcileri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e teşekkürlerini iletti.

SÖZLEŞMEDE NELER VAR?

Personele atanan zorunlu eğitimlere toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi de eklendi. Koruma ve güvenlik kadrosunda çalışanlara maktu emsal ücretlerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT'ta yüzde 60, İZSU'da yüzde 70 olarak ödenmesi sağlandı. Hollerde görev yapmakta olan personelin Kocakapı Otoparkı'ndan ücretsiz olarak yararlandırılması sağlandı. Yemek hizmeti verilemeyen personele nakdi yemek yardımı ödenmesi sağlandı. 1000 TL'den oluşan 5 ikramiye bin 500 TL'ye çıkarıldı. 2 bin 150 TL sosyal denge tazminatı yüzde 50 artırılarak net 3 bin 225 TL yapıldı. Ayrıca 2022 yılının ikinci yarısı maaş kat sayıları genelgesinde belirtilecek olan artış oranı kadar artırılarak ödenmesi sağlandı.