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Arabayı çöpe attılar, görenler gözlerine inanamadı

Yerel Haberler

İstanbul Başakşehir'deki bir sanayi sitesinde çöp konteynerlerinin üstüne bırakılan araç şaşkınlığa neden oldu. Kim tarafından neden bırakıldığı anlaşılamayan arabayı görenler cep telefonlarına sarıldı. O anlar kameralara yansıdı.

Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi'nde bulunan bir sanayi sitesine sabah saatlerinde gelen vatandaşlar, çöp konteynerlerinin üstüne bırakılmış arabayı görünce şoke oldu.

KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAMADI

Ne olduğunu anlayamayan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, kim tarafından ve neden bırakıldığını anlamaya çalıştı. Yaşanan o ilginç anlar ise kameralara yansıdı.

İşte görenleri şaşkına uğratan o manzara;

Oto sanayide ilginç görüntü! Arabayı çöpe attı, görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Oto sanayide ilginç görüntü! Arabayı çöpe attı, görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Oto sanayide ilginç görüntü! Arabayı çöpe attı, görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Oto sanayide ilginç görüntü! Arabayı çöpe attı, görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Başakşehir Tragger Yerel Haberler

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Yorumlar (1)

mardinli yiğit:

zaten çöp araba.. teneke.

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