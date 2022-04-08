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İstanbul'da denizdeki kirlilik dron ile görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İstanbul'da denizdeki kirlilik dron ile görüntülendi

Yenikapı ve Zeytinburnu açıklarındaki kirlilik dron ile görüntülendi.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - Yenikapı ve Zeytinburnu açıklarındaki kirlilik dron ile görüntülendi. İnce uzun bir şerit halinde gözüken kirlilik müsilaj olarak yorumlandı.

Marmara Denizi'nde Yenikapı ve Zeytinburnu açıklarının küçük bir kısmının kirlendiği görüldü. Özellikle gemilerin etrafında daha yoğun bir kirliliğin olduğu gözlerden kaçmadı. İnce uzun bir çizgi şeklinde görülen kirliliğin müsilaj olabileceği iddia edildi. - İSTANBUL

İstanbul'da denizdeki kirlilik dron ile görüntülendi

İstanbul'da denizdeki kirlilik dron ile görüntülendi

İstanbul'da denizdeki kirlilik dron ile görüntülendi

İstanbul'da denizdeki kirlilik dron ile görüntülendi

İstanbul'da denizdeki kirlilik dron ile görüntülendi

İstanbul'da denizdeki kirlilik dron ile görüntülendi

İstanbul'da denizdeki kirlilik dron ile görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Marmara Denizi, Zeytinburnu, Yenikapı, Yerel, Haberler

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