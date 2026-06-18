Akılalmaz olay! 20 yıl aradıkları kardeşlerinin öldüğünü mahkemede öğrendiler

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde 1968 doğumlu Engin Kaya, ailesi tarafından 20 yıl boyunca kayıp olarak arandı. Aile tarafından açılan kayıp başvuruları sonuçsuz kalırken, bu süre zarfında Kaya'ya ait hiçbir ize rastlanılamadı. Engin Kaya'nın kardeşi Yıldıray Kaya'nın 2026 yılında yaptığı gaiplik başvuru esnasında ise akılalmaz gerçek ortaya çıktı.

CESEDİ 24 GÜN ADLİ TIPTA KALMIŞ

Mahkeme tarafından yapılan inceleme Engin Kaya'nın 3 Kasım 2006 tarihinde Çekmeköy Madenler'de geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Geriye dönük yapılan araştırmalarda Kaya'nın 3 gün boyunca Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde yoğun bakımda kaldığı, burada vefat etmesinin ardından ise cenazesinin 24 gün boyunca Bakırköy Adli Tıp'ta kaldığı tespit edildi.

NÜFUSTA HALEN SAĞ OLARAK GÖZÜKÜYOR

Yıldıray Kaya, Kilyos Kimsesizler Mezarlığı'na defnedildiği ortaya çıkan abisi Engin Kaya'nın mezarına ulaşamadıklarını ve bu nedenle de nüfusta hala "sağ" olarak gözüktüğü bilgisini değiştiremediklerini ifade ederek yaşanan ihmaller zincirinin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

"Abimiz öldü ama yeri belli değil, üstüne belki 50 kişi gömüldü, mezarımızı nasıl bulacağız?" sözleriyle yaşadıkları mağduriyeti dile getiren Yıldıray Kaya, Adalet Bakanlığı'na ve yetkili mercilere çağrıda bulunarak abisi Engin Kaya'nın mezarının bulunmasını istedi.

20 YIL ÖNCE TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Yaptıkları gaiplik başvurusu sırasında abisi Engin Kaya'nın 20 yıl önce öldüğü ortaya çıkan Yıldıray Kaya, yaşanan akılalmaz olayı şu sözlerle anlattı:

"Çekmeköy Madenler'de bu cadde üzerinde kaza oluyor ve abim bu kazada ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Hastanede 3 gün yoğun bakımda kalıyor, yoğun bakımda kaldıktan sonra da vefat ediyor. Vefat ettikten sonra Adli Tıp'a gönderiliyor ve Adli Tıp'ta 24 gün bekletiliyor. Abimin üstünde kimliği de mevcut. O esnada Anadolu yakasında çoğu yere jandarma kolluk kuvvetleri bakıyor. Biz abimin öldüğünü 20 yıl sonra savcılıkta öğreniyoruz. Bize neden hiçbir şey bildirilmedi, evimize neden kimse ulaşmadı, telefonumuzu neden kimse aramadı? Bizim açtığımız gaiplik davasının üzerinde 1 buçuk yıl geçtikten sonra bize oradaki hakim tarafından abimin öldüğü söylendi. 'Çekmeköy'de trafik kazasında ölmüş' dedi. Bizi Numune Hastanesi'ne gönderdi. Numune Hastanesi'nden sonra Adli Tıp'a gittik. Adli Tıp'a gittikten sonra da Kilyos Kimsesizler Mezarlığı'na gömüldüğünü öğrendik.

"BU İŞTE BİR ŞAİBE VAR, CİNAYET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Engin Kaya'nın nüfusta hala sağ gözüktüğünü ve bu nedenle devlet kurumlarında pek çok sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Kaya, "Elimizdeki belgelerde jandarma kolluk kuvvetlerinin tutanakları var. Üsküdar Polis Merkezi Karakolu'nun başkomiserinin imzası ve tutanağı var; savcının tutanağı da var. Bu kişi öldükten sonra neden 20 yıldır kütükten düşürülmüyor? 20 yıldır abim kütükte sağ gözüküyor. Devlet kurumlarına gittiğimiz zaman bize diyorlar ki, 'Abiniz sağ, abiniz yaşıyor, abinizi bulun getirin.' Biz nereden bulacağız abimizi? Bizim de 20 yıl sonra haberimiz oluyor. Bu işte bir şaibe var, biz biz bunun bir cinayet olduğunu düşünüyoruz ve bu konuyla ilgili gerekli mercilere müracaat ettik ve bu ilgili konuyla biz devamını getirmek istiyoruz. Bizim babadan kalma bir yerimiz vardı. Orayı devlet bize böldüğü için "Abinizi bulun getirin" diyor, kardeşimin üstüne vermek için. E bu da abim de olmadığı için biz de bulamıyoruz. 20 sene olmuş" ifadelerini kullandı.

"BİR İNSAN ÖLDÜĞÜ ZAMAN ÖLÜM EVRAKI ELİNİZE VERİLMEZ Mİ?"

Kaya, o dönemde kaza sonrası abisinin ölmüş olduğunun hiçbir şekilde kendilerine bildirilmediğini ve 20 yıl boyunca da nüfus kütüğünden düşürülmediğini belirterek şunları söyledi:

"Öğreniyoruz ki kaza sonrası 112 ambulans geliyor. Ambulansta olan doktorun, hemşirenin ve şoförün hepsinin dosyada isimleri var. Peki bu dosyada bunların ismi var da 20 yıldır siz bizi neden bulmuyorsunuz, bize haber vermiyorsunuz? Bu adamı neden kütükten düşürmediniz 20 yıldır? Çünkü bu işte şaibeli bir olay var, biz bu olayı cinayet olarak biliyoruz. O zamanki kolluk kuvvetleri, savcılar, hakimler; neredeydiniz bu zamana kadar? Bir insan öldüğü zaman ölüm evrakı elinize verilmez mi? Verilir. Peki siz niye kütüğe 'Böyle bir şahıs ölmüştür' diye bildirip kütükten düşürmüyorsunuz ve ailesine haber vermiyorsunuz? Gidip bu adamın adresini bulun ve ailesine deyin ki, 'Bu adam vefat etmiştir, gelin teşhis edin.' Bir bankanın 10 lira alacağı 50 defa sizin yedi sülalenizi arar, Böyle bir şey olabilir mi?"

"KİMSESİZLER MEZARLIĞINA GÖMMÜŞLER AMA MEZARINI BULAMIYORUZ"

Abisinin Kilyos Kimsesizler Mezarlığı'na gömüldüğünü ancak üzerinden 20 yıl geçtiği için mezar yerinin bulunamadığını söyleyerek duruma tepki gösteren Yıldıray Kaya, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

"Bizim elimizde bütün dosyalar var. Hangi savcı, hangi jandarma komutanı, hangi başkomiser, hangi savcı bakmış hepsinin ismi dosyada var. 2006'da abim kayboluyor, mahkeme sonucunda 20 yıl sonra abimin öldüğünü duyuyorum. Siz neredeydiniz 20 yıl önce? Kanun yok muydu? Devlet yok muydu? Abimin mezar yeri de belli değil. Kilyos Kimsesizler Mezarlığı'na gömülmüş ama biz mezarı da bulamıyoruz. Çünkü 20 yıl geçtiği için yapılı değil; bir tane tabela koymuşlar sadece ve o da çürümüş gitmiş. Biz şimdi kime gidip ziyaret edeceğiz? Kime söyleyeceğiz 'Benim abim burada yatıyor' diye? Abim öldü ama mezarlıkta nerede olduğu belli değil, benim abim sahipsiz kaldı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı