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Skandal olay! Sırf çarşaflı diye kadını su parkından kovdular

Skandal olay! Sırf çarşaflı diye kadını su parkından kovdular Haber Videosunu İzle
Skandal olay! Sırf çarşaflı diye kadını su parkından kovdular
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Rusya'da halka açık bir su parkında skandal görüntüler kaydedildi. Çarşaf giyen Müslüman kadına bir adam tepki gösterdi. Kadının yanına giden adam, "Kıyafetin çocuklarımı korkutuyor. O yüzden buradan çık" şeklinde küstah ifadeler kullandı.

Rusya'daki bir su parkında, çarşaf giyen Müslüman bir kadın diğer bir ziyaretçinin sözlü tepkisiyle karşılaştı. Kadının yanına yaklaşan adam, giysisinin çocuklarını korkuttuğunu öne sürerek kadından tesisi terk etmesini istedi.

"KIYAFETİN ÇOCUKLARIMI KORKUTUYOR"

Adam, "Kıyafetin çocuklarımı korkutuyor. O yüzden buradan çık" şeklinde skandal ifadeler kullandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntüler sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Olayın ardından tesis yönetimi ve yetkililerin konuya ilişkin inceleme başlatıp başlatmadığı merak konusu oldu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

kapıya geleni içeri almak diye bir zorunluluk yok kuranda ve hatta diyor "surat asmadan dönüp gidin." maden teyze müslüman, surat asmadan dönüp gitsin.

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Haber Yorumlarımevlut cetin:

Ne anlatıyorsun

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Haber YorumlarıDüşünen adam:

Kıyafeti Allahın emridir.

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Haber Yorumlarıshpc2v9fk4:

Allahin emri tek gozlerin gozuksun degil kardesim. bilip bilmeden sallamayin

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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

allaha iftira atmadın dimi?

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Haber YorumlarıSam Fisher:

Düşünmeden yaptığın düşüncesizce bir yorum . bak ironi bile yaptım.

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

O şahsın kadın olduğunu nereden biliyorsunuz? İslam'da örtünmenin kuralları bu değil abartmayın

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Haber YorumlarıEr Er:

Kur an ve sünnetten delil getir öğrenelim

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