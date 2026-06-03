Fetih Kupası 51 Ülkeden 700 Sporcuyla Başladı

Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Fetih Kupası, 51 ülkeden 700'ü aşkın sporcunun katılımıyla başladı. Programda konuşan Bakan Bak, "Bu yıl organizasyonumuzda 5 kıtadan, 51 ülkeden, 700'ün üzerinde sporcumuz yer alıyor. Bu görkemli tablo, Türkiye'nin organizasyon gücünü ve İstanbul'un uluslararası spor vizyonunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. İstanbul, hem tarihi kimliğiyle hem de büyük spor organizasyonlara ev sahipliği yapma gücüyle küresel bir merkez konumundadır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 14'üncü Uluslararası Fetih Kupası, Okçular Vakfı Tesisleri'nde başladı. Bu yıl 51 ülkeden 700'ün üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonun resmi açılış programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa Kültür ve Turizmi Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Okçuluk sadece bir spor dalı olarak değil bir çağı kapatıp başka bir çağ açan ecdadımızın köklü kültürel mirasını geleceğe taşıyan bir değer olarak yeniden hayat bulmaktadır. 21 yaşında İstanbul'u fetheden Cihan Hükümdarı Fatih Sultan Mehmet Han genç yaşına rağmen tarihin akışını değiştirmiştir. İstanbul'un fethine giden süreçte okçularımızın gösterdiği maharet ile büyük zaferin en önemli unsurlarından biri olmuştur. Okçular tekkesi yüzyıllar boyunca sadece spor alanı değil ilmin, sanatın ve kültüründe elçisi olmuştur" dedi.

"Filistin'in de bu organizasyona katılması bizim için son derece anlamlı"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, "Bundan tam 573 yıl önce bu topraklardan sadece bir şehir fethedilmedi. Gönüller fethedildi, kardeşlik ve muhabbet bağları mayalandı. Bugün burada da o ruhu canlı tutuyor, gelenekten ilham alarak geleceğe yürüyoruz. Atalarımız bize emaneti olan bu şehri, çok yönlü sportif buluşmalarla taçlandırıyor, geleneksel değerlerimize, sporumuza sahip çıkıyoruz. Bu yönüyle Uluslararası Fetih Kupası yalnızca bir spor etkinliği değil, bir kimlik, bir hafıza ve bir duruş şarkısıdır. Bu organizasyonu, el birliği, gönül birliği ile dünyanın en büyük sivil okçuluk buluşmalarından biri haline getirdik. Bu yıl organizasyonumuzda 5 kıtadan, 51 ülkeden, 700'ün üzerinde sporcumuz yer alıyor. Bu görkemli tablo, Türkiye'nin organizasyon gücünü ve İstanbul'un uluslararası spor vizyonunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. İstanbul, hem tarihi kimliğiyle hem de büyük spor organizasyonlara ev sahipliği yapma gücüyle küresel bir merkez konumundadır. 2026 UEFA Avrupa Ligi finali, 2027 UEFA Konferans Ligi finali, 2027 Avrupa Oyunları ve Formula 1 Grand Prix'si gibi dünyaca talep ve takdir edilen çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacak olan konumumuz da bu gücümüzün, vizyonumuzun somut bir göstergesidir. Asya ile Avrupa'yı buluşturan bu kadim şehir, bugün sporcuları, kültürleri ve milletleri ok meydanında buluşturuyor. Geleneksel ve modern okçuluğu aynı çatı altında buluşturan Uluslararası Fetih Kupası'nı bu yıl da alnımızın akıyla, başarıyla tamamlayacağız. Modern okçulukta bu yıl hem çok güçlü bir katılım hem yüksek seviyeli bir mücadele bizleri bekliyor. Dünyanın 25 farklı kesiminden gelen deneyimli sporcular, dünya sıralamasındaki puanları için İstanbul'da kıyasıya bir mücadele verecek. Bu yıl milli takımlar düzeyinde takım ve karışık takım kategorilerine de organizasyon dahil edilerek rekabet seviyesini daha da yukarılara taşıdık. Geleneksel okçulukta ise 35 ülkeden sporcularımız ecdadımızın mirasını yaşatmak için burada boy gösterecek. Güney Kore'nin uzun bir aradan sonra yeniden modern okçuluk kategorisinde yer alması müsabakalara ayrı bir değer katıyor. Ayrıca gönül coğrafyamızın kıymetli bir parçası olan kardeş ülkemiz Filistin'in de bu organizasyona katılması bizim için son derece anlamlı. Farklı kültür, deneyim, tecrübe ve birikimiyle organizasyona renk katan tüm sporcularımıza, sporseverlerimize bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Modern okçulukta dünya sıralamasına puan veren yapısıyla Fetih Kupası, sporcularımızın kariyerleri açısından da kritik bir durak olarak değerlendiriliyor. Sporcularımızın emeğine ve başarısına verdiğimiz değerin somut bir göstergesi olarak bu yıl toplam 75 bin Euro'lük bir ödül havuzu oluşturuldu" ifadelerini kullandı.

"İyi olan kazansın"

Organizasyonun önemine değinen Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, "Son 15 yılda Türkiye'de okçuluğun yükselişi, Türk okçuluğunun dünya meydanında zirvede yer alıyor olmasını, rekabet ediyor olmasını bizleri gururlandırıyor. Bütün bu başarıda emeği geçen başta Okçular Vakfımız olmak üzere; Okçuluk Federasyonumuza, Geleneksel Okçuluk Federasyonumuza çok çok teşekkür ediyorum. İyi olan kazansın" diye konuştu.

"Fatih Sultan Mehmet'in ordusu buradaydı"

Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ise, "Bu mekan çok önemli. Fatih Sultan Mehmet'in ordusu buradaydı ve bu namazgahta kendisi de namaz kıldı. Buradan fetih müyesser oldu ve fethin akabinde bu araziyi okçulara hediye etti. O tarihten itibaren yüzyıllar boyunca burada okçuluk hemhal olundu ve okçuluk faaliyetleri devam etti. 2013 yılında Okçular Vakfımızın yeniden ihyasıyla başlayan süreçte, bizler de bu kadim sporumuzu yaşatmaya, geliştirmeye ve gençlerimizle buluşturmaya gayret ettik. Buradan, bu mekandan nice sporcular Avrupa'da, dünyada, olimpiyatlarda madalyalar aldı. Bugün de ev sahipliği etmekten gurur duyduğumuz Fetih Kupamızın bu akşamki şöyle bakıyorum ben tablolara, binin üzerinde kalabalık, 51 ülkeden son rakamlar galiba 800'e yakın sporcuyla buradayız. Ben sporcuların her birine tabii ki başarılar diliyorum. Burada birbirleriyle kültürel etkileşimler yapmalarını, arkadaşlıklar kurmalarını temenni ediyorum. Bu turnuvanın en güzel şekilde geçeceğine inanıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından mehteran gösterisi yapıldı. 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası'nda 51 ülkeden 800'ün üzerinde sporcu madalya mücadelesi verecek. Organizasyonda modern ve geleneksel okçuluk branşlarında gerçekleştirilecek müsabakalar, farklı yaş kategorilerinde yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı