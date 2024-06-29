Isparta'da Engelli Çocukları Sevgiyle Büyüten Koruyucu Aile

Isparta'da yaşayan İsa Şerife Ulusan çifti 8 yıl önce koruyucu ailesi oldukları yüzde elli engelli çocuklarını sevgiyle büyütüyor. 6 yıl çocuk esirgeme yurdunda kalan koruyucu baba İsa Ulusan, "Ben de 6 yıl çocuk esirgeme de kaldım. Evladımızla çok güzel hatıralar biriktirdik ve biriktirmeye devam edeceğiz" dedi.

Isparta'da yaşayan 2 çocuklu İsa Şerife Ulusan ailesi koruyucu aileliğini üstlendiği engelli çocuğu sevgi ile büyütüyor. Engelli çocuğa sadece bir ev değil, aynı zamanda sevgi dolu bir aile ortamı da sunan Ulusan ailesi, gündelik ihtiyaçları karşılarken her bir çocuğun duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarına da özenle yaklaşıyor. Aile ortamında sevgiyle büyüyen çocuk, koruyucu ailesinin şefkatiyle hayata sıkı sıkı tutunuyorlar.

Aile ve Sosyal Hizmetlerde büyüyerek memur olan koruyucu baba İsa Ulusan, 2002 yılında evlendiği Şerife Uysal'la 2 çocuk sahibi olduktan sonra 8 yıl önce koruyucu aile olmak istediklerini belirterek, "6 yıl çocuk esirgeme de kaldım. Kurumun bizlere sağladığı imkanlar sayesinde işe yerleştik şuan hala çalışıyorum. Koruyucu aile sürecimden bahsetmek gerekirse tabi bu olayları en iyi bilenlerden birisi benim. Eşimle evlendikten sonra bir akşam otururken koruyucu aile olmaya karar verdik. Müracaat ettik bir süre bekledikten sonra ailemize katıldı. 8 yıldır bizim yanımızda artık bizimle özdeşleşti. Benim çevremdeki insanlar hepsi evladımızı tanıyor, kendisinden çok memnunuz. Onunla çok güzel hatıralarımız oldu ve olmaya da devam ediyor" dedi.

Koruyucu aile olmadan önce 2 kız çocuğu olduğunu belirten koruyucu baba, "2 çocuğumun birisi üniversite, diğeri ise lise öğrencisi. Onlar bu sürece ilk başta biraz tepki gösterdi ama sonradan bizden daha çok alıştılar. Bizim bu kararı verip de bu süreci ilerletmemiz çevremizden de iyi tepkiler gördük aynı zamanda. Bizim hayatımız, bizim ailemiz bu yüzden dolayı biz kendi kararımızı kendimiz verdik. Kendi çocuklarımızdan ayırt etmeksizin hayatımıza devam ediyoruz" dedi.

"Eşimde yurtta büyüdüğü için koruyucu aile olmaya karar verdik"

Koruyucu anne Şerife Ulusan ise çocukluğundan beri evlat edinme hayalinin olduğunu belirttiği konuşmasında "Eşimle birlikte karar verdik ama evlat edinme sürecinden istekli olarak eşime çok baskı yaptım. Eşimde yurtta büyüdüğü için onunla birlikte karar verdik. Müracaat ettik ve bir süre bekledik. Kız çocuğu almak istemiştik ilk başta ama erkek çocuk nasip oldu. Evladımız büyüdükten ve kızlarımız okulu bitirdikten sonra tekrardan koruyucu aile olmayı düşünüyoruz" dedi. Konuşmasının devamında koruyucu aile olmanın öneminden bahseden Şerife anne " Çocuklar aile sevgisine ihtiyaç duyuyorlar. Onların sıcak bir yuva ve aile sevgisiyle büyümesi lazım. Koruyucu aile olmanın sorumlulukları var ama ben çevreme arkadaşlarıma tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

"Masum bir çocuk ettiği bütün dualar kabul oluyor"

Koruyucu aile olduktan sonra hayatlarında manevi olarak değişiklikler olduğunu söyleyen Şerife Ulusan "Çok masum bir çocuk gerçekten ettiği bütün dualar kabul oluyor. Ablası üniversite sınavına girecekti ablasına çok dua etmişti inşallah ablam üniversite sınavını kazansın diye ablası diş hekimliğini kazandı. Bizlere de çok dua eder. Ablalarıyla ilk başta biraz sıkıntı oldu ama daha sonra abla kardeş olarak çok anlaşmaya başladılar. Büyük kızım kardeşi konusunda çok duygusal" dedi.

"Ailecek onu sevgimizle büyütüyoruz"

Evlat edindikleri çocuğunun yüzde elli engelli olduğuna değinen koruyucu anne ailecek sevgiyle büyüttüklerini belirterek "Koruyucu ailesi olduktan sonra davranışlarında farklılıklar fark ettik. Doktora gittiğimiz zaman yüzde elli engeli olduğunu öğrendik. Zaman zaman zorluklar çektik ama psikiyatrik, rehabilitasyon desteğiyle aştık bütün engelleri. Şuan yaşıtlarıyla birlikte normal okula gitmeye başladı. Ona o süreçte oyuncaklar aldık ama hiç ilgisini çekmedi, oynamak istemedi. Sonradan öğrendik elektriğe, tadilat işlerine çok meraklı olduğunu. Bazen babasıyla birlikte işe gidiyor. Çok hevesli. Sosyal hizmetlerinde desteğiyle biraz daha gayret gösterirsek inşallah bu hedeflerimize ulaşacağız. Ailecek onu sevgimizle büyütüyoruz" şeklinde konuştu.

Koruyucu anne oğluyla birlikte genellikle boş zamanlarında oyunlar oynayarak ve kitap okuyarak vakit geçirdiklerini söyledi. - ISPARTA