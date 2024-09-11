Bayraktar TB2 S5 İHA, 10 Bin Saat Uçuş Süresini Tamamlayarak Gövde Ömrünü Dolduran İlk İHA Oldu

Gökyüzünde 1 milyon saate yakın uçuş gerçekleştiren Bayraktar TB2 filosunun 2014'te envantere giren S5 kuyruk numaralı üyesi, 10 bin saatlik uçuş süresini başarıyla geride bırakarak gövde ömrünü tamamlayan ilk İHA oldu. Bayraktar TB2 S5 İHA, Baykar bünyesinde eğitim ve test uçuşlarında görev alarak gövde ömür devri araştırma uçağı olarak kullanılacak.

Hizmet süresini tamamlayarak TSK envanterinden çıkarılan Bayraktar TB2 İHA'nın yerine Baykar tarafından üretim hattından yeni çıkan T510 kuyruk numaralı Bayraktar TB2 Siha, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na hediye edildi.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 İHA önemli bir eşiği daha geçti. 2014 yılında kabul testlerini geçerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine giren ilk sistemde yer alan S5 kuyruk numaralı Bayraktar TB2 İHA, 10 bin saat görev yaparak gövde ömrünü tamamlayan ilk İHA oldu. Göreve veda eden Bayraktar TB2 S5 İHA, Bundan sonra da Baykar bünyesinde eğitim ve test uçuşlarında görev alarak gövde ömür devri araştırma uçağı olarak kullanılacak. Hizmet süresini tamamlayarak TSK envanterinden çıkarılan Bayraktar TB2 İHA'nın yerine Baykar tarafından üretim hattından yeni çıkan T510 kuyruk numaralı Bayraktar TB2 Siha, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na hediye edildi.

10.000 saattir semalarımızda

10 bin saattir başarıyla semalarımızda görev yapan Bayraktar TB2 S5 İHA, 2014 yılında kabul testlerini başarıyla geçerek envantere girdi. Daha sonra sırasıyla Hendek Operasyonları, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve halen devam etmekte olan Pençe harekatlarında önemli görevlere imza attı. Görevi süresince 750'den fazla sorti gerçekleştirdi.

Tören düzenlendi

Bayraktar TB2 S5 İHA'nın göreve veda etmesi nedeniyle İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde bir tören düzenlendi. Törene Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kara Havacılık Komutanı Tümgeneral Zeynel Abidin Erginbaş, İHAS Tugay Komutanı Tuğgeneral Sertaç Öztürk, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar çalışanları katıldı. Törenin sonunda kesilen pasta ile takdim edilen plaket ve hediyelerin ardından Bayraktar TB2 S5 İHA, eğitim ve test uçağı olarak kullanılacağı yeni görev yerine uğurlandı.

"9 yıl boyunca TSK'nın yürüttüğü tüm terörle mücadele operasyonlarında görev aldı"

Törende konuşan Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB2 S5 kuyruk numaralı da 10.000 uçuş saatini tamamlayan ilk hava aracımız oldu. 9 yıl boyunca TSK'nın yürüttüğü tüm terörle mücadele operasyonlarında görev aldı. 10.000 saat boyunca semalarımızı korumak için Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından uçuruldu. Tabii yoruldu ve 10.000 saati dolduran ilk hava aracımız oldu. Biz de onu gövde ömrünü doldurduğundan test ve eğitim maksatlı ve gövde ömür devri araştırmalarında kullanmak üzere Silahlı Kuvvetlerimizden, Kara Kuvvetlerimizden geri aldık. Yerine de son teknolojiyle donatılmış, imalat hattımızdan yeni çıkmış, İHA değil de SİHA olacak şekilde, T510 kuyruk numaralı SİHA'mızı Türk Silahlı Kuvvetlerimize hediye etme kararı aldık" dedi.

Kara Havacılık Komutanı Tümgeneral Zeynel Abidin Erginbaş ise, "Bugün, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın muharebe kabiliyetine yadsınamaz katkılarını bildiğimiz, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarımızdan, ömür devri olarak öngörülmüş 10.000 uçuş saatini başarıyla tamamlayan ilk Hava Aracı'nın hizmet dışı bırakılması ve bu başarıda payı olan herkes için bir gurur günü olarak bir araya gelmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bugün dünyanın Türk İHA'larının açtığı çığırı konuştuğu bir seviyeye geldik"

"Bugün dünyanın Türk İHA'larının açtığı çığırı konuştuğu bir seviyeye geldik" diyen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, "Dışa bağımlı bir halde başladığımız ve birçok engellerle karşılaştığımız bu serüvende 2014 yılına geldiğimizde ilk Bayraktar TB-2 İHA'yı envanterimize aldık. Bugün ise dünyanın Türk İHA'larının açtığı çığırı konuştuğu bir seviyeye geldik. Kara Kuvvetleri K.lığınca bugüne kadar Bayraktar TB-2 İHA ile 383 bin 000 saat üzerinde rekor seviyede uçuş icra ettik. Sözlerime son verirken, İHA'larımızın yerli ve milli imkanlar ile üretilmesinde büyük katkılar sunmuş merhum Özdemir BAYRAKTAR beyefendiyi rahmetle yad ediyor, gayret ve çalışmaları ile yüksek teknoloji ürünleri ordumuzun hizmetine sunmaya devam eden BAYKAR ailesine tüm yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyor başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

1 milyon saate bir adım daha yaklaştı

2014'te envantere giren, yüzde 93 yerlilik oranıyla üretilen ve dünyanın dört bir tarafında görev yapan Bayraktar TB2 SİHA'lar, Eylül 2024 itibariyle 900 bin saatlik uçuş süresini başarıyla geride bıraktı. Böylece havacılık tarihimizin en uzun süre gökyüzünde kalan milli hava aracı Bayraktar TB2 oldu. Bayraktar TB2 SİHA'lar Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve orman yangınları ile mücadele amacıyla Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapıyor.

Rekorların sahibi

Havacılık tarihimizin önemli rekorlarının sahibi olan Bayraktar TB2, 27 bin 30 feet ile kendi sınıfında Türkiye irtifa rekoru kırdı. Milli SİHA, 16 Temmuz 2019'da Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak başka bir rekora imza attı.

Dünya havacılığında bir ilk: fıçı tonosu atan SİHA

Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan milli SİHA Bayraktar TB2, 31 Mayıs 2024'te gerçekleştirdiği test uçuşlarında otonom fıçı tonosu manevrasını başarıyla gerçekleştiren dünya üzerindeki ilk ve tek SİHA olarak havacılık tarihine adını bir kez daha yazdırdı. Savaş jetlerinin önemli kaçış manevralarından biri olan fıçı tonosu, şimdiye kadar dünya üzerinde hiçbir SİHA tarafından başarılamadı.

Karabağ kahramanı

Bayraktar TB2 SİHA'lar Türkiye'nin terörle mücadelesinde üstlendiği kritik rollerin yanı sıra görev aldığı uluslararası operasyonlarda da üstün performanslarıyla kendilerini kanıtladı. Milli SİHA'lar, Libya, Ukrayna, Mali, Burkina Faso'daki savaşların yanı sıra 30 yıllık Karabağ işgalinin sona erdirilmesinde de kilit rol oynadı.

NATO VE AB ülkelerinin semalarında

Uzmanlar tarafından muharebe sahasının doğasını değiştiren SİHA olarak tanımlanan Bayraktar TB2, Asya ve Afrika ülkelerinin yanı sıra Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeler tarafından da tercih ediliyor. Milli SİHA'lar Eylül 2024 itibariyle NATO üyesi 6 ülke ile AB üyesi 4 ülkenin envanterinde yer alarak başarıyla görevlerine devam ediyor.

Depremlerden orman yangınlarıyla mücadeleye

Milli SİHA'lar güvenlik görevlerinin yanında deprem ve sel gibi felaketler, arama kurtarma operasyonları, düzensiz göç takibi ve orman yangınlarıyla mücadele gibi sivil görevlerde de etkin rol alıyor. 24 Ocak 2020'de meydana gelen Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde görev alan Bayraktar TB2 İHA'lar, 6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2417 saat 6 dakika uçarak görev icra etti. Bu kapsamda toplamda 8'i Baykar Hızlı Haritalama Podu entegreli toplam 42 Bayraktar TB2 görev aldı. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ise 2020 ile 2023 yılları arasında 3166 yangın Bayraktar TB2 İHA'lar tarafından ilk anda tespit edilerek büyümeden söndürüldü.

İhracat şampiyonu

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83'ünü ihracattan elde etti. 2023'te 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Baykar, ülkemizdeki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3'te 1'ini tek başına yaptı. Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar'ın halihazırda imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97.5'i ihracat kaynaklı gerçekleşti. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 10 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı - İSTANBUL