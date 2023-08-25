İbb İştiraki Metro İstanbul, Anadolu Ajansı'nın İstanbul Metrolarına İlişkin Haberi ile İlgili Açıklama Yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, Anadolu Ajansı'nın 24 Ağustos 2023 tarihli ' İstanbul Metrolarında Çalışmayan Yürüyen Merdiven ve Asansör Sorunu Sürüyor' başlıklı haberine karşı yazılı açıklama yaptı.

BB iştiraklerinden Metro İstanbul, Anadolu Ajansı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde "İstanbul Metrolarında Çalışmayan Yürüyen Merdiven ve Asansör Sorunu Sürüyor" haberi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. "Anadolu Ajansı'nın yalan haberine belgeli yanıtımız" başlıklı açıklama şöyle:

"Anadolu Ajansı'nın 24 Ağustos 2023 tarihli ' İstanbul Metrolarında Çalışmayan Yürüyen Merdiven ve Asansör Sorunu Sürüyor' başlıklı haberine yanıtımızdır.

M1A Yalan Haber: 2 yürüyen merdiven, 2 asansör çalışmıyor: İstanbul'un ilk hatlarından M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattı yaklaşık 27 kilometre. 18 duraklı güzergahta 61 yürüyen merdiven ile 45 asansör bulunuyor. Hattın ilk durağı Yenikapı. Buradan Marmaray, İstanbul Deniz Otobüsleri ve tramvaya aktarma yapmak mümkün. Her gün on binlerce kişinin aktarma yaptığı 'hub' sayılabilecek Yenikapı'da 9 yürüyen merdivenden biri çalışmıyor. Yine 6 asansörden biri hizmet dışı. Hattın metrobüs ile bağlantılı D-100 Karayolu üzerindeki Ataköy-Şirinevler durağındaki 5 yürüyen merdivenden İETT otobüslerinin bulunduğu taraftan metroya bağlanan 1 yürüyen merdiven de çalışmıyor. Niçin çalışmadığına yönelik bir bilginin paylaşılmadığı merdivenin giriş ve çıkışı ise paravan ile kapalı bulunuyor. Hattın son durağı Atatürk Havalimanı'nda bulunan 3 asansörden ise biri çalışmıyor. Bozuk olan asansörün kapısı açık ve hiçbir uyarı da bulunmuyor

Gerçek: M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda 61 adet yürüyen merdiven/bant ve 45 adet asansör bulunmaktadır. Ataköy istasyonumuzda 1 adet yürüyen merdivenimiz arıza nedeniyle kapalıdır. 20 Ağustos 2023 tarihinde arızalanan ekipmanımız 26 Ağustos 2023'te hizmete alınacaktır. Habere konu olan Yenikapı ve Atatürk Havalimanı istasyonlarımızda arızalı ekipmanımız bulunmamaktadır.

M1B Yalan Haber: 12 yürüyen merdiven çalışmıyor: M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında toplamda 13 durak bulunuyor. Hattın 10'uncu durağı olan Menderes istasyonunda 10 yürüyen merdivenden 2'si paravanla kullanıma kapatılmış. Paravanın üzerindeki yazıdan merdivenin arızalı olduğu anlaşılıyor ancak 10 Mart 2023 tarihinde hizmet vermeye başlayacağı belirtilen merdiven bu tarihin üzerinden aylar geçmesine rağmen hala kullanıma kapalı. Bağcılar Meydan durağında 20 yürüyen merdivenden 4'ünün paravanla kapatıldığı ve iki personelin bakım çalışması yaptığı görüldü. 6 yürüyen merdiven ise herhangi bir paravan veya bilgilendirme olmaksızın güvenlik şeridiyle kapatılmış durumda.

Gerçek: M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda 70 adet yürüyen merdiven/bant ve 29 adet asansör bulunmaktadır. Bu ekipmanlardan 8 adet yürüyen merdiven ve 1 adet asansör ilgili bölümlerden yolcu alınmaması nedeniyle çalıştırılmamaktadır. Bu hattımızda arızalı ekipman bulunmamaktadır.

M2 Yalan Haber: 7 yürüyen merdiven çalışmıyor: Hacıosman-Yenikapı M2 hattında 16 istasyon bulunuyor. Şişli-Mecidiyeköy durağında Şişli Cami yönüne çıkan yürüyen merdiven ile aynı durağın Fulya çıkışındaki merdiven çalışmıyor. Taksim istasyonunda ise Meydan'a çıkış ve iniş yönündeki yürüyen merdivenlerin hizmet vermemesi yolculukları daha da yorucu hale getiriyor. Merdiven önünde arızaya ilişkin paylaşılan bilgiye göre bu 'çile'nin 30 Ağustos'a kadar devam edeceği anlaşılıyor. Yine aynı durakta ve hattın Yenikapı istasyonunda da birer yürüyen merdivenin çalışmadığı, etrafı çevrilerek kapatılmadığı için de merdivenlerden vatandaşların yürüyerek indiği görüldü.4.Levent durağında Çeliktepe yönündeki yürüyen merdivenin "AVM yönetimi tarafından kapatıldığı" gerekçesi ile çalışmadığı, valiz ve eşya taşıyanların merdivenleri çıkarken zorlandığı gözlendi.

Gerçek: M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda toplam 384 adet yürüyen merdiven ve 84 adet asansör bulunmaktadır. Taksim ve 4.Levent istasyonlarımızda 1'er adet, Şişli/Mecidiyeköy istasyonumuzda ise 2 adet yürüyen merdivenimiz arızalıdır. Şişli/Mecidiyeköy istasyonumuzda 15 Ağustos tarihinde arızalanan ekipmanımız 25 Ağustos'ta, 19 Ağustos'ta arızalanan ekipmanımız ise 26 Ağustos'ta hizmete alınacaktır. Taksim istasyonumuzdaki yürüyen merdivenimiz 23 Ağustos'ta arızalanmış, 28 Ağustos'ta hizmete alınacaktır. 22 Ağustos'ta arızalanan 4.Levent istasyonumuzdaki yürüyen merdivenimiz 24 Ağustos'ta hizmete alınacaktır. Yenikapı istasyonumuzda bulunan 4 adet yürüyen merdiven ise istasyonun açılışından itibaren Emniyet güçlerinin aldığı karar gereği yolcu giriş ve çıkışına kapalıdır.

M3 Yalan Haber: 1 yürüyen merdiven servis dışı: M3 Kirazlı-Kayaşehir metro hattında toplam 13 durak bulunuyor. Hattın 12'nci durağı Toplu Konutlar'da 6 yürüyen merdivenden biri arızalı. Merdivenin giriş ve çıkışında 'Servis dışı kalacaktır' ibaresi yer alırken, bu durumun ne kadar süreceğine dair herhangi bir tarih bulunmuyor.

Gerçek: M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda toplam 228 adet yürüyen merdiven ve 45 adet asansör bulunmaktadır. An itibarıyla M3 hattımızda arızalı ekipmanımız bulunmamaktadır.

M4 Yalan Haber: Maltepe'de yürüyen bant yıl sonuna kadar bakımda: M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Kadıköy istasyonuna iniş merdivenlerinden birinin ise 18 Ağustos'a kadar arızalı olduğu duyuruldu. Bostancı durağında metroya inen yürüyen merdivenlerin hangi gerekçe ile kapatıldığı belirtilmez iken Maltepe durağındaki yürüyen bandın bakım çalışması nedeniyle 20 Aralık'a kadar servis dışı olacağı bildiriliyor. Huzurevi ve Hastane-Adliye durağında yukarı çıkan yürüyen merdivenler yine aynı şekilde çalışmazken herhangi bir bilgilendirme de bulunmuyor.

Gerçek: M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda 405 adet yürüyen merdiven/bant ve 117 adet asansör bulunmaktadır. Haberde belirtilen Huzurevi ve Hastane/Adliye istasyonlarında toplam 3 adet yürüyen merdiven ihtiyaç fazlası durumunda servis dışındadır. Bostancı istasyonumuzda bulunan 2 adet yürüyen merdivenimiz 23 Ağustos itibarıyla arızalıdır. Ekipmanlarımızdan biri 24 Ağustos'ta, diğeri ise 25 Ağustos'ta hizmete alınacaktır.

M5 Yalan Haber: 10 yürüyen merdiven çalışmıyor: Üsküdar Meydanı'ndan başlayıp Ümraniye'den geçerek Çekmeköy Meydanı'nda son bulan 20 kilometrelik hat üzerinde 16 istasyon bulunuyor. Çarşı İstasyonu'nda 1, Bulgurlu'da 2, Altunizade ve Dudullu istasyonlarında ise 3'er merdivenin çalışmadığı görüldü. Bazılarının arıza veya bakım için önüne bariyer konularak hizmet dışı olduğu belirtilirken birçoğunun ise neden çalışmadığına ilişkin bir açıklama yer almıyor. Bulgurlu İstasyonu'ndaki arızalı merdivenlerden birinin yaklaşık 3 haftadır servis dışı olduğu anlaşılırken onarım tarihi güncellenmediği için 28 Temmuz'da hizmete açılacağı duyuruluyor. Çekmeköy durağında ise çalışmayan merdiven eşyalı yolcuların çok daha fazla yorulmasına neden oldu. Kapatılmadığı için onlarca basamağı yürüyen merdiven ile tırmanan bazı yolcular ise düşme tehlikesi geçirdi.

Gerçek: M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nda toplam 200 adet yürüyen merdiven/bant ve 64 adet asansör bulunmaktadır. Haberde belirtilen Çarşı, Bulgurlu, Altunizade ve Dudullu istasyonlarında toplam 10 adet yürüyen merdiven ihtiyaç fazlası durumunda servis dışıdır. An itibarıyla arızalı ekipman bulunmamaktadır.

M7 Yalan Haber: 19 yürüyen merdiven, bir asansör çalışmıyor: 20 kilometre uzunluğa sahip M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda 17 durak bulunuyor. Metrobüs, metro ve 2 tramvay hattına entegre hattın iki istasyonu viyadük üstünde yer alıyor. Hattın ilk durağı olan Yıldız'da 4, Fulya, Yeşilpınar, Yenimahalle, Çağlayan'da 2'şer, Mahmutbey'de 1, Karadeniz Mahallesi ve Tekstilkent - Giyimkent duraklarında ise 3'er yürüyen merdivenin çalışmadığı görüldü. Ayrıca Mecidiyeköy'de 1 asansör çalışmıyor. Yürüyen merdivenlerin bazısı paravan ile kapalı. Ancak bunların tasarruf için mi, arızalı olduğundan mı yoksa bakım nedeni ile mi hizmet dışı kaldığına ilişkin bilgi paylaşılmıyor. Bazılarında paravan bile bulunmuyor"

Gerçek: M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattında toplam 260 adet yürüyen merdiven ve 121 adet asansör bulunmaktadır. Bu ekipmanlardan 22 adet yürüyen merdiven ilgili bölümlerden yolcu alınmaması nedeniyle çalıştırılmamaktadır. An itibarıyla M7 hattımızda arızalı ekipman bulunmamaktadır.

M9 Yalan Haber: 4 merdiven çalışmıyor: M3 işletmesi içerisinde mekik işletme olarak hizmet veren M9 metro hattında, Bahariye ile Olimpiyat istasyonları arasında 5 durak bulunuyor. Ziya Gökalp Mahallesi durağı turnike-cadde arasında 1 yürüyen merdiven ve Masko durağında peron-turnike arasındaki yine 1 asansörün hizmet dışı olduğu ancak ekiplerin çalıştığı görüldü. Diğer yandan Ziya Gökalp Mahallesi durağında perondan turnikeye bir çıkışın kapatıldığı ve oradaki 3 yürüyen merdivenin ise iç kısımlarını açıkta bırakan bir branda ile kapatıldığı gözlendi.

Gerçek: M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hattı'nda toplam 34 adet yürüyen merdiven ve 8 adet asansör bulunmaktadır. Haberde belirtilen Ziya Gökalp istasyonunda 8 adet yürüyen merdiven ihtiyaç fazlası durumunda servis dışıdır. An itibarıyla M9 hattımızda arızalı ekipmanımız bulunmamaktadır.

Yürüyen merdiven/bant ve asansörlere ait güncel bakım, arıza, revizyon ve ihtiyaç fazlası (tasarruf) durumu bilgileri Metro İstanbul web sitesinden anlık olarak paylaşılmaktadır."