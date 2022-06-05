Hayat kurtaran altın burunların zorlu sınavı - Haberler

Hayat kurtaran altın burunların zorlu sınavı

Önce bu sınavlardan geçmeleri gerekiyor: K9'lar Sakarya'da hünerlerini sergiledi

'Köpekli Arama Timleri' sınavının ilk etabı tamamlandı: 70 köpek ikinci aşamaya geçmeye hak kazandı

SAKARYA - Ekiplerin afetlerde adeta gözü kulağı olan ve en az 2 yıl süren zorlu eğitimlerden geçen K9'ların ulusal ve uluslararası görevlerde yer alabilmesi için tabi tutuldukları sınavların ilk etabı tamamlandı. Sakarya'da düzenlenen sınava giren 94 köpekten, 70'i başarı sağlayarak, ikinci etap olan görev yeterlilik bölümüne girmeye hak kazandı. İkinci etabı da başarı ile tamamlayan köpekler sertifikalarını alarak afetlerde yer alacak.

Henüz 6 aylıkken birbirinden zorlu 2 yıllık eğitim sürecinden geçirilen K9 arama kurtarma köpekleri, gelişmiş koku alma yetenekleri sayesinde heyelan, deprem ve sel gibi afet durumlarında ekiplerin adeta gözü kulağı oluyor. AFAD Başkanlığı tarafından 'Köpekli Arama Timleri' sınavları yapma yetkisi 2 yıllığına Sakarya'ya verildi. AFAD koordinesinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin parkur ve arazilerinde başlayan sınavın ilk etabı 'eğitim yeterlilik' bölümü tamamlandı. Polis Arama kurtarma Timi ve Doğal Afetler Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı ekipleri ile birlikte gönüllü STK'ların toplam 94 köpeği sınava tabi tutuldu. Bin bir zorluklarla eğitimlerden geçen K9 köpekleri, 'eğitim yeterlilik' bölümü parkurlarında, enkaz ve afet aramalarına katılabilmek için mücadele verdi.

İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirmesiyle belirlenen hakemler, afet ve acil durumlarda görev alacak K9 köpeklerini seçmek için arazide puanlama yaptı. Farklı cinslerde en zor görevlere hazırlanan arama kurtarma köpekleri ilk olarak parkurda denge, talimatlara uyma, tırmanış, sıçrama, kayıp bulma ve sabit yatış sınavlarına girdi. Sınavın ikinci etabı ise afet tatbikat enkazında devam etti. Köpekler, burada tatbikat amacıyla enkaz altına yerleştirilen insan ve çeşitli objeleri bularak görevi tamamladı. Sınavın ilk etabından geçer not alan 70 köpek, Ekim ayında gerçekleştirilecek 'görev yeterlilik' sınavını da tamamlaması halinde 2 yıl süreli 'arama kurtarma sertifikası' sahibi olacak. Sınavlarda başarı elde eden altın burunlar AFAD tarafından akredite edilerek, ulusal ve uluslararası görevlerde yer alacak. Sınavların temel amacı ise; olası afetlerde, tüm arama köpeklerinin aynı standartlarda ve aynı verimlilikte çalışabileceğini belgelemek, bu alanda uluslararası kabul edilmiş standartlarda kapasiteye ulaşabilmek.

"Enkaz saha ve parkurumuzu hazırladık"

Sakarya Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı K9 Köpekli Arama Birim Amiri Murat Akbaş, "Eğitim yeterlilik sınavında parkur ve iki kazazedenin bulunması şartı zorunluluğu var. Buradan başarıyla ayrılan katılımcılar, ikinci aşama olan görev yeterlilik sınavına girmeye hak kazanıyorlar. O sınavı da başardıkları takdirde olabilecek herhangi bir afetlerde görev yapabilecek standartlara ulaşmış oluyorlar. Sınavlar iki yıllığına Sakarya'ya verildi. İlk defa bir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışma yapıldı. Daha doğrusu Sakarya Büyükşehir Belediyesi partner olarak alındı, bu bizim için de gurur verici bir olay. Biz de enkaz sahalarımızı, parkurumuzu ona göre hazırladık. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye teşekkür ediyorum, bizlere inandı ve güvendi. Bu sahayı kazandırdığı için de emeği geçen tüm Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sınavlarda başarılı olan köpekler 2 yıl süreli arama kurtarma sertifikası sahibi oluyor, ancak 2 yıl sonra tekrar sınava girme zorunluluğu var. Bu seneki yapılan sınavda toplam 94 katılımcı ve 6 grup var. Burada başarılı olan ekipler Ekim ayında yine Sakarya'da yapılacak olan görev yeterlilik sınavına girecek. Yine Ekim ayında 3-4 hafta sürebilecek olan sınav maratonu bekliyor bizleri" dedi.

"Çok geniş bir yelpazede 94 köpeği test ediyoruz"

Zorlu eğitim sürecinden geçen 94 köpeği geniş bir yelpazede test ettiklerini aktaran AFAD Sakarya K9 Birim Amiri Ufuk Top, "AFAD'ın organizasyonunda diğer resmi kurumların da katılımıyla oluşturduğumuz komisyonda görevlerde yer alacak arama kurtarma köpeklerini seçiyoruz. Zorlu bir eğitim sürecinden geçen bu altın burunlu köpekler iki etap halinde test ediliyor. Çeviklik, itaat, yönlendirme, arama-kurtarma becerileri komisyon tarafından değerlendirilip sertifikalandırılıyor ve bu şekilde göreve gidebiliyorlar. Bu sene sınavlara 94 köpek başvurdu. DAK, Polis Arama Kurtarma, belediyeler, STK'lar çok geniş bir yelpazede 94 köpeği test ediyoruz. İlk etap sınavını gerçekleştiriyoruz, iyi bir başarı oranı var. Herkes güzel emek vermiş ve iyi hazırlanmış. Köpeklerin eğitimleri gerçekten çok zorlu bir süreç ve yaklaşık 2 yıl sürüyor. Sınav anında başarısızlıklar ve ters giden şeyler de olabiliyor. Bu çerçevede eğitmenler yılmıyor, eksikliklerini görüyor ve tekrar diğer seneki sınava hazırlıklarına devam ediyorlar. Buradan alınan belge önemli. Görev yeterlilik belgelerini alamayan köpekler, göreve gidemiyorlar. Görev yeterlilik belgesini alan köpekler ise; ulusal ve uluslararası pek çok afette görev yapıyorlar" diye konuştu.

"Köpeklerimizin enkaz üzerinde yasal olarak arama yapabilmeri için yapılan sınav"

İstanbul İtfaiyesi Bölge Müdürü Evrim Engin, "Ülkemizin bir deprem ülkesi olması sebebi ile ulusal ve uluslararası anlamda meydana gelebilecek deprem ve herhangi bir doğal afet durumunda köpeklerimizin enkaz üzerinde yasal olarak arama yapabilmeleri adına yapılan sınav. Bir sertifikasyona sahip olmaları gerekiyor. Sınav AFAD'ın yetkisinde olan bir sınav. İki aşamadan oluşuyor; eğitim yeterlilik ve görev yeterlilik olarak ikiye ayrıldı. Bugün burada gerçekleştirilen sınav eğitim yeterlilik sınavının bir bölümü. Temel itaat, çeviklik, havlama kutusu, tünelde geçme gibi aşamalardan oluşuyor. Buradaki sınavda başarılı olmamız halinde Ekim ayının ilk haftası gibi görev yeterlilik sınavı planlanıyor" şeklinde konuştu.

"K9'lardan daha aktif arama kurtarma aletleri daha icat olmadı"

Zorlu eğitimlerden geçen köpeklerin bu sınavlardan geçemediği takdirde akredite olamadığını ve görevlere katılamadığını söyleyen AKUT K9 İzmir Sorumlusu Veteriner Yaman Ersel Yıldırım ise, "Bu sınav arama köpeklerinin akreditasyonu için çok önemli. Parkurda arama kurtarma köpeklerinin itaat ve çeviklikleri test edildi. Enkazda da burunlarını kullanıp kullanılamayacağı tespit edildi. Bu sınavın ilk basamağı, bundan sonra görev yeterlilik sınavı var o sadece görev üzerine oluyor. Zaten arama kurtarma köpekleri en az iki yıllık bir eğitimden geçiyor. Bu sınavlarda köpeklerin eğitimlerini perçinliyor. Eğer akredite olmazsa arama kurtarma köpeği görevlere katılamıyor. Yani bu olmazsa olmazımız. K9'lardan daha aktif arama kurtarma aletleri daha icat olmadı. O yüzden bunlar bizim elimiz, ayağımız. Onların burunlarına büyük ihtiyaç var, bu sınavları geçmek zorundayız ki gönül rahatlığıyla operasyonlara katılabilelim" ifadelerini kullandı.