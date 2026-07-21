KKTC'ye yapay zekalı gemi trafik sistemi

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, "Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi" kapsamında kurulan Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin açılışında, "Yapay zeka desteği sayesinde gemilerin tanımlanması, geçmiş hareketlerinin hatırlanması ve daha önce bıraktıkları verilerin analiz edilmesiyle entegre bir sistemi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kazandırmış olduk" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi kapsamında kurulan Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Gazimağusa kentindeki törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ile Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi Genel Müdürü Murat Salel katıldı.

Törende İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulunan HAVELSAN Genel Müdürü Nacar, Gazimağusa'da hizmete giren komuta kontrol merkezinin KKTC için önemli bir kazanım olduğunu belirtti. HAVELSAN Genel Müdürü Nacar, "Öncelikle Kıbrıs'a bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Gemi Trafik Hizmetleri binamızın ve buradaki komuta kontrol merkezinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu kapsamda kullanılan gerek radarlar, gerek elektro-optik sistemler, haberleşme sistemleri ve sahada kurulan kulelerle birlikte bizim bütünleştirdiğimiz, entegrasyonunu yaptığımız yerli yazılımla Kıbrıs ve çevresindeki Akdeniz bölgesindeki, Mavi Vatan'daki güvenliğimizi sağlayacak dijital denizcilik, gözetleme ve izleme ile yabancı gemi, insan kaçakçılığı ve illegal operasyonlar gibi bütün bu faaliyetleri tespit edebileceğimiz bir sistemi bugün burada hayata geçirmiş oluyoruz" dedi.

"Daha yüksek yerlilik oranına sahip bir sistemi hayata alıyoruz"

Türkiye'de daha önce de benzer bir sistemi devreye aldıklarını ifade eden Nacar, "Daha öncesinde 2023 yılında Türkiye'de Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri sistemini devreye almıştık. Orada daha önceden mevcut bulunan yabancı menşeli yazılımı HAVELSAN mühendislerinin teknolojik birikimiyle yerlileştirmiştik ve kullanılan birtakım sensörleri de yerli sensörlerle takviye etmiştik. Bugün burada daha fazla yerlilik oranına sahip bir sistemi hayata alıyoruz. Mevcut bulunan sistemlerle de entegre olabilen, Türkiye'deki mevcut sistemlerle de entegre çalışabilen, yazılımların birbiriyle konuştuğu, yapay zeka kullanarak tespitler yapabildiği ve verileri analiz edebildiği önemli bir sisteme Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz kavuşmuş oluyor" diye konuştu.

"Bu sistem KKTC'nin denizlerdeki durumsal farkındalığını artıracak"

Sistemin KKTC'nin deniz güvenliğine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Nacar, açılışın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümünde gerçekleştirilmesinin de ayrı bir anlam taşıdığını belirtti. Mehmet Akif Nacar, "Bu sistem sayesinde burada olan biteni çok daha rahat bir şekilde tespit edip görüntüleyebilecekler. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümünde ve Barış ve Özgürlük Bayramı'nda bu tesisin açılışı bizi de HAVELSAN olarak ayrıca onurlandırdı" ifadelerini kullandı.

"Havacılık alanında savaş yönetim yazılımları geliştiriyoruz"

HAVELSAN'ın yalnızca Türkiye'de değil dost ve müttefik ülkelerde de benzer projeler yürüttüğünü belirten Nacar, "Biz HAVELSAN olarak Türkiye'de de, Türkiye dışında dost ve müttefik ülkelerde de bu ve benzeri sistemleri inşa ediyoruz. Sahil güvenlik gözetleme ve radar sistemleri konusunda Türkiye'nin yanı sıra Karadeniz bölgesinde, Güneydoğu Asya'da ve Afrika ülkelerinde bu tarz çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bunun haricinde de sadece denizcilik alanında değil, havacılık alanında da simülasyon çalışmaları, komuta merkezleri, komuta kontrol sistemleri ve savaş yönetim yazılımları özellikle dost ve kardeş coğrafyalara ihraç ettiğimiz ürünler arasında. HAVELSAN 2026 yılında da büyüyerek yoluna devam edecek" şeklinde konuştu.

"Yeni projelerin konuşulacağı bir döneme giriyoruz"

HAVELSAN'ın 44 yıllık tecrübesiyle büyümeye devam edeceğini ifade eden Genel Müdür Nacar, "Geçtiğimiz hafta itibarıyla HAVELSAN'ımızın 44'üncü yıl dönümünü kutladık. Artık HAVELSAN dört dörtlük teknolojileriyle geleceğe daha emin adımlarla yürüyecektir. Büyük veri, yapay zeka ve bulut bilişim alanlarında önemli girişimlerin yapılacağı, yeni projelerin konuşulacağı bir döneme giriyoruz. 44 yılın birikimiyle yurt dışında da hem ihracat potansiyeli hem de geliştirdiğimiz teknolojilerin önemi açısından daha büyük projelere imza atacağımıza inanıyoruz" dedi.

"Mavi Vatan içerisinde bulunan bu bölgeyi dijital olarak çok daha etkin şekilde gözlemleme şansı yakalayacağız"

Yeni sistemin KKTC'nin denizlerdeki bağımsız hareket kabiliyetini güçlendireceğini söyleyen Mehmet Akif Nacar, "Bu sistem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne daha fazla özgürce hareket etme imkanı sağlayacak. Başkalarına bağımlı olmadan kendi sistemleriyle denizdeki durumsal farkındalığını artıracak, Mavi Vatan içerisinde bulunan bu bölgeyi dijital olarak çok daha etkin şekilde gözlemleme şansı yakalayacağız. Burada yapılabilecek kaçakçılık, illegal faaliyetler ve gemi trafiğinin emniyeti açısından bu sistemden azami ölçüde yararlanılacak. Yapay zeka desteği sayesinde gemilerin tanımlanması, hatırlanması, daha önce geçişlerde bırakmış olduğu bilgilerin derlenip toparlanabileceği entegre bir sistem inşa etmiş olduk" diye konuştu. - GAZİMAĞOSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı