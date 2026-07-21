Tekirdağ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hisar Mahallesi'ndeki Hayrabolu-Alpullu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu yönüne seyreden H.G. (42) idaresindeki 59 ACA 897 plakalı kamyon, kavşaktan ana yola çıkış yapan B.K. (20) yönetimindeki 16 JDS 04 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü B.K. ile araçtaki F.K. (73) E.K. (3), Ü.K. (33) ile V.K. (70) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ü.K. ile V.K. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlanırken kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı