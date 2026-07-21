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Özgür Özel, yeni ittifakın ismini resmen duyurdu: Herkesi bekliyoruz

Özgür Özel, yeni ittifakın ismini resmen duyurdu: Herkesi bekliyoruz
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Parti grubunda açıklamalarda bulunan Özgür Özel, yeni parti kuracaklarını ilan etti. Kurulacak yeni partinin 'Türkiye İttifakı' ile iktidara yürüyeceğini ifade eden Özgür Özel, "Herkesi bu ittifaka bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından yaşanan kriz derinleşiyor. parti grubunda açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yeni parti kuracaklarını ilan etti. 

Bu açıklamasının ardından kuracakları yeni ittifakın ismini de duyuran Özel, "Atatürk'le sorunu olmayan, Misak-ı Milli sınırlarıyla sorunu olmayan, Cumhuriyet'le sorunu olmayan tüm demokratları, Türkiye İttifakı'nda kucaklamaya, birlikte iktidara yürümeye davet ediyorum" şeklinde konuştu. 

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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