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İşte Süper Lig'de bu sezon uygulanacak devrim niteliğinde yeni kurallar

İşte Süper Lig'de bu sezon uygulanacak devrim niteliğinde yeni kurallar
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TFF'nin yeni sezonla birlikte Süper Lig'de uygulayacağı kurallar ortaya çıktı. Birçoğu Dünya Kupası'nda uygulanan kuralları Süper Lig'e uyarlayan TFF, VAR'ın yetki alanını da genişletecek. İşte detaylar...

  • TFF, 2026/2027 sezonundan itibaren Süper Lig'de oyuncu değişikliklerinde sahayı terk etme süresini 10 saniye ile sınırlayacak.
  • Sakatlanan oyuncu, oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika saha dışında kalacak.
  • Taç atışı 5 saniye içinde yapılmazsa top rakip takıma verilecek; kale vuruşu geciktirilirse rakip lehine köşe vuruşu kararı verilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026/2027 sezonundan itibaren Trendyol Süper Lig'de köklü kural değişikliklerine gidiyor. 

TÜRK FUTBOLUNDA YENİ DÖNEM

2026 Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanan bazı yeni kurallar, olduğu gibi ya da uyarlanarak Türk futboluna entegre ediliyor. Amaç, maçların daha akıcı ve hızlı geçmesini sağlamak. 

HT Spor'un haberine göre, yeni kurallar şu şekilde:

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ VE SAHAYI TERK ETME

Hakemin değişiklik işaretinden sonra oyundan çıkan oyuncu, 10 saniye içinde oyun alanını terk etmek zorunda olacak. Aksi takdirde yerine giren oyuncu, oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika boyunca oyuna giremeyecek.

SAKATLIK VE OYUN GECİKMELERİ

Oyunun durmasına neden olan sakatlanan oyuncu, oyun yeniden başladıktan sonra (bazı istisnalar hariç) 1 dakika saha dışında kalacak.

ZAMAN KAYBINI ÖNLEME TEDBİRLERİ

Oyunun yeniden başlamasının geciktirilmesini engellemek için hakem düdüğü çaldıktan sonra 5 saniyelik geri sayım başlayacak. Taç atışı 5 saniye içinde yapılmazsa top rakip takıma verilecek. Kale vuruşu geciktirilirse rakip takım lehine köşe vuruşu kararı verilecek.

VAR'IN GENİŞLEYEN YETKİLERİ

VAR, şu durumlarda devreye girebilecek:

  • Açıkça hatalı ikinci sarı karttan kaynaklanan kırmızı kartlar
  • Açıkça hatalı verilen köşe vuruşları
  • Duran topta, top oyuna girmeden önce meydana gelen ve gol/penaltıyla sonuçlanan ihlaller
  • Hakemin yanlış oyuncuya ceza vermesi

DİĞER ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Ağız kapama sarı kart olarak değerlendirilecek. Maç sonrası incelemelerde hakaret içeren ifadeler tespit edilirse disiplin cezası uygulanacak. Serinleme molaları yalnızca hava sıcaklığı 32 derece ve üzeri olduğunda yapılacak. Hakem, devre başına süreyi 3 dakikayı geçmeyecek şekilde düzenleyecek.

Fatih Kayalı
Fatih Kayalı
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