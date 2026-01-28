İsmini ilk kez duyanların 'Rus musunuz' veya 'Alman mısınız' diye sorduğu Nadya, 45 yıldır Alman hemşirenin adını yaşatıyor

Hatay'da yaşayan 45 yaşındaki Nadya Zateri'nin adını ilk kez duyanlar yabancı uyruklu olduğunu düşünse de gerçek, isminin hikayesini anlatmasıyla ortaya çıkıyor. Vatandaşlar tarafından 'Rus musunuz' veya 'Alman mısınız' sorularıyla karşılaşan Nadya, 45 yıl önce doğduğu hastanede görev yapan Alman hemşirenin ismini taşıyor.

Defne ilçesinde bulunan Kültür Sanat Çarşısı'nda rölyef sanatını yaşatan 45 yaşındaki Nadya Zateri, ortaya çıkardığı eserleriyle kentin kültürüne katkıda bulunuyor. Mesleğinde olan başarısı ve ustalığıyla takdir toplayan Nadya Zateri'yi ön plana çıkaran bir diğer konuysa ismi. İsmini ilk kez duyanların 'Rus musunuz' veya 'Alman mısınız' sorularıyla karşı karşıya gelen Nadya'ya 1980 yılında Libya'nın Trablus kentinde doğduğu hastanede görev yapan Alman hemşirenin ismi verildi. Nadya Zateri, 3 yaşındayken ailesiyle birlikte Hatay'a dönüyor ve yaşamını Antakya ilçesinde sürdürmeye devam ediyor. Zaman zaman ilk kez ismini duyanların sorularıyla karşı karşıya gelen Nadya, Türk olduğunu vatandaşlara isminin hikayesiyle anlatıyor.

Libya'nın Trablus kentinde 1980 yılında doğduğunu ifade eden Nadya Zateri, 45 yıldır Alman hemşirenin ismini yaşattığını söyleyerek "Annem ve babam işçi göçüyle Almanya'ya yerleşiyor ve 10 yıl orada yaşıyorlar. Babam orada bu ismi çok duyuyor ve beğeniyor, daha sonrasında işlerin kötü gitmesinden dolayı Trablus, Libya'ya taşınıyorlar. Orada 15 yıl boyunca akrabalarıyla birlikte çiftçilik yapıyorlar. Bu zaman diliminde de ablam, abim ve ben doğuyoruz. Ben doğduğum sırada ismini ne koysak diye düşünüyorlar, babam da 5 kız 1 erkekten sonra ismini farklı ne koyabiliriz diye düşünüyor. Libya'da hastanede bulunan hemşirenin de isminin Nadya olduğunu öğreniyor ve hemşirenin ismini bana veriyorlar. 15 yılın sonunda Libya'da çıkan bir savaş sonucunda 3 yaşında ailemle birlikte Türkiye'ye dönüyoruz ve çocukluğum Hatay, Antakya'da geçiyor. Bu esnada hobim haline gelen rölyef sanatını mesleğime dönüştürüyorum ve şu anda da Hatay Kültür Sanat Çarşısı'nda icra ediyorum" dedi.

"İsmimi duyduklarında yabancı olup olmadığımı merak ediyorlar"

İsmini ilk kez duyanların 'Rus musunuz' veya 'Alman mısınız' sorularıyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Nadya Zateri, "İsminiz çok güzel Rus musunuz, Alman mısınız gibi sorular soruyorlar. Antakyalıyım ama ismimin hikayesi Almanya'dan ve doğduğum yer olan Trablus'tan geliyor dediğimde çok şaşırıyorlar" diye konuştu. - HATAY