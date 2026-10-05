Haberler

Kilis'te 12 yıl önceki kuyu cinayetinde 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'te 12 yıl önceki kuyu cinayetinde 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te 12 yıl önce bir sulama kuyusunda ölü bulunan kişinin cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Zanlılardan biri adli kontrolle serbest bırakıldı, soruşturma sürüyor.

Kilis'te 12 yıl önce bir sulama kuyusunda ölü bulunan kişinin cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Suriye uyruklu Khaled Tayson'un öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından gözaltına alınan C.İ, R.U. ve D.U. jandarmadaki işlemlerinin ardından Kilis Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan C.İ. adli kontrol ile serbest bırakılırken, R.U. ve D.U, hakimlikçe tutuklandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi kurulmasının ardından, Kilis'in Acar köyünde 15 Temmuz 2014'te bir sulama kuyusunda ölü bulunan Khaled Tayson'un dosyasında yeni Adli Tıp incelemesi, tanık beyanları ve baz analizleri sonucunda daha önce verilen takipsizlik kararı kaldırılmış, yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: AA
Herkes beğeniyor! Golünü attı, maç biter bitmez stadyumda namaza durdu

Bütün dünya onu neden mi seviyor? Yanıtı bu görüntüde

Fred'den bomba Jhon Duran itirafı: Ben zaten zenginim...

Fener'de "Ben zenginim, koşmama gerek yok" diyen futbolcuyu ifşa etti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da 8 futbolcu için kritik süreç

Galatasaray'da 8 futbolcu için aynı karar verildi
Romanya açıklarında ticari gemide yangın çıktı, 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Karadeniz'de ticari gemide yangın: 2 ölü, 11 yaralı
Bu görüntü futbol maçından! Çatıda tüfekle nöbet tuttu

Görüntünün nerede çekildiğini duyanlar inanamıyor
Araçla yanına yanaştılar! Cadde ortasında kurşun yağmuru

Cadde ortasında topuklarına sıktılar
Yasak işe yaradı, inci kefali boy attı! Tam 20 yıllık değişim

Yasak işe yaradı, inci kefali boy attı! Tam 20 yıllık değişim
İspanya sandığa gidiyor! Sánchez parlamentoyu feshetti

Avrupa ülkesinde deprem! Hükümet düştü, sandığa gidiyorlar
Cezaevinden izinli çıkıp dehşet saçtı! Babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü

İzinle cezaevinden çıktı, babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü