Haberler

Adana'da iki sürücü, 180 bin lira ceza nedeniyle araçtan inmeden tartıştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da iki sürücü, 180 bin lira ceza nedeniyle araçtan inmeden tartıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Çukurova'daki Turgut Özal Bulvarı'nda iddiaya göre yol verme nedeniyle tartışan iki sürücü, 180 bin lira ceza nedeniyle araçtan inmedi. Camdan cama süren tartışma trafiği aksatırken, çevredekiler o anları görüntüledi.

Adana'da iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Araçtan inmenin cezasının 180 bin lira olduğunu bilen sürücüler, araçlarından çıkmadan tartışmayı camdan cama sürdürürken, yaşananlar nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sürücüler araçlarından inmek istedi ancak araçtan inmenin 180 bin lira cezasının bulunması nedeniyle araçlarından çıkmadı. Sürücüler, araçlarının içerisinden birbirleriyle tartışmayı sürdürdü.

Yaşanan tartışma nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nda trafik bir süre aksarken, çevredeki vatandaşlar da cep telefonlarıyla o anları görüntüledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Annem hasta' deyip izin alan işçi tazminatsız kovuldu, mahkeme işvereni haklı buldu! İşte sebebi

Aman dikkat! İş yerinizden izin alırken iki kez düşünün
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrenciler için tasarlanan 'Kurşun geçirmez' çanta infial yarattı

Fırsatçılar iş başında! Videoyu izleyenler bakanlıkları etiketliyor

Savunma sanayisinde tarihi imza! 51 yıllık rekor kırıldı

51 yıllık rekor tek imzayla kırıldı! Cumhuriyet tarihine geçti
Rusya'da veba paniği! 28 yaşındaki laborant öldü, 5 hastane karantinaya alındı

Deney tüpü kırıldı! Tarihin en ölümcül hastalığı yeniden hortladı
9. kez ameliyat olmuştu! Doğum gününü kutlayan Danla Bilic'in şimdi tek bir dileği var

9. kez ameliyat olmuştu! Şimdi tek bir dileği var
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim

İtalyan basınına verdiği röportaj Türk halkını delirtecek cinsten

Şebnem Bozoklu'nun yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Eski halinden eser yok

Şebnem Bozoklu'nun yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Eski halinden eser yok
Lamine Yamal'ın berberi tıraşa öyle bir geldi ki görenler hayret etti

Kim olduğu ayrı, yanına gittiği isim ayrı olay!