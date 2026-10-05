Yeşilçam efsanesi Müjde Ar’dan şaşırtan karar: Televizyonu tamamen kaldırdı

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Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Müjde Ar, uzun süredir uzak durduğu televizyon ekranlarıyla bağını evinde de tamamen kopardı. Salonundaki televizyonu kaldıran usta sanatçı, hem yayın içeriklerine sitem etti hem de torunları için aldığı radikal kararın gerekçesini paylaştı.

"İZLENECEK İYİ HABER KALMADI"

Yaz sezonunu Bodrum’da tamamlayarak İstanbul’a dönen Müjde Ar, zaten öteden beri dizi veya program izleme alışkanlığının olmadığını vurguladı. Ekran karşısında vakit geçirmediğini belirten usta oyuncu, “Televizyonu salondan kaldırdım. Ben dizi dahil hiçbir şey izlemiyordum. Hoş, memlekette izlenecek iyi haber de kalmadı” sözleriyle dikkat çeken bir özeleştiride bulundu.

TORUNLARI İÇİN EKRAN ÖNLEMİ

Aldığı radikal kararda ailevi etkenlerin de rol oynadığını ifade eden Ar, torunlarının küçük yaşta ekran bağımlılığı geliştirmesini istemediğini belirtti. Usta sanatçı, "Torunlarımın da oraya gözü kaysın istemedim" diyerek evdeki bu değişimin bir diğer nedenini açıkladı.

AYSEL GÜREL FİLMİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekranlardan uzakta daha dingin bir hayat tercih eden Müjde Ar, tüm enerjisini özel bir projeye yoğunlaştırmış durumda. Usta oyuncu, Türk müziğinin unutulmaz söz yazarlarından olan merhum annesi Aysel Gürel’in hayatını beyazperdeye taşıyacak sinema filminin senaryo hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor.