Yasin Kol da borsa mağduru çıktı! Yatırdığı parayı ve zararını açıkladı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 'şike ve teşvik' suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı. MASAK raporlarına yansıyan yüksek hacimli para transferleri dikkat çekerken, Kol hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddetti.

MASAK RAPORUNDA 135 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

Soruşturma dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, şüpheli Süper Lig hakemi Yasin Kol'un banka hesaplarında olağandışı bir hareketlilik tespit edildi. Raporda, Kol'un hesaplarında 2012 ile 2026 yılları arasını kapsayan dönemde gerçekleştirilen 5 bin 978 işlem sonucunda toplam 135 milyon liralık bir işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi.

"YASA DIŞI BAHİSLE İLİŞKİM YOK, AİLEMDEN BORÇ ALDIM"

Emniyetteki sorgusunda hakkındaki bahis, şike ve teşvik suçlamalarını kabul etmeyen Yasin Kol, hesaplarındaki para trafiğini borsa yatırımları ve gayrimenkul alımıyla savundu. İfadesinin son bölümünde milyonlarca liralık zararı olduğundan bahseden Kol, kendini şu sözlerle savundu:

"Benim hayatım boyunca yasal veya yasa dışı bahis ile hiçbir zaman ilişkim olmamıştır. Herhangi bir platformda da hesabım bulunmamaktadır. Borsada bir hisseye yaklaşık 8-9 ay önce 3.200.000 TL kadar bir yatırımım olmuştur. Bahse konu yatırımdan şu anda ana paradan 2.000.000 TL zararım bulunmaktadır. Ev alırken ablam, eniştem ve annemden borç alarak evimi aldım. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir."

Kaynak: Haberler.com