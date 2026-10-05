Ronaldo, Al Nassr'a geri döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Portekiz Milli Takımı'ndaki geleceği tartışılmaya devam eden Cristiano Ronaldo, kulüp kariyerindeki mesaisine yeniden başladı.

RONALDO'DAN KARŞILIK GELMEDİ

Portekiz'in Norveç'i 2-1 mağlup ettiği mücadelede süre almayan tecrübeli yıldız, karşılaşmanın ardından milli takım kampından ayrılmıştı. Ronaldo'nun bu hamlesi futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Portekiz Futbol Federasyonu'nun deneyimli oyuncuyla ortak bir noktada buluşmayı hedeflediği, ancak Ronaldo tarafının henüz olumlu bir yanıt vermediği bildirildi.

AL NASSR'A GERİ DÖNDÜ

Milli takım kampından ayrıldıktan sonra kısa bir süre dinlenen 41 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan'a dönerek takımı Al Nassr'a katıldı. Portekizli yıldızın antrenmanlardaki hırslı görüntüsü dikkat çekerken, kulübü Al Nassr da oyuncunun dönüşünü sosyal medya hesaplarından yayınladığı görsellerle duyurdu.

''TARİHİN EN İYİSİ!''

Al Nassr, yeni imajıyla sahalara dönen yıldız futbolcunun antrenman karesini paylaşarak, "Tarihin en iyisi. Al Nassr'da, Najd'ın kalbinde!'' ifadelerine yer verdi.