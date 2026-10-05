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Bursa'da 28 müşterinin 18,6 milyonluk altınını aldığı öne sürülen kuyumcular aranıyor

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Bursa Osmangazi'deki kuyumcu dükkanına altınlarını emanet eden 28 müşteri, altınlarını geri alamayınca iş yeri sahiplerinden şikayetçi oldu. Polis, 18,6 milyon liralık altını alıp kaçtıkları öne sürülen A.T., F.T., M.S.T. ve H.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'da müşterilerinin altınlarını emanet aldıktan sonra kaçtıkları iddia edilen kuyumcuların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Orhanbey Mahallesi Tuzpazarı Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına altınlarını emanet eden müşteriler, altınları geri almak istediklerinde iş yeri sahiplerine ulaşamadı.

Polis merkezine giden 28 müşteki, iş yeri sahiplerinden şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, müştekilerin 18,6 milyon liralık altınını alıp kaçtıkları öne sürülen iş yeri sahipleri A.T. (55), F.T. (40), M.S.T. (27) ve H.T'nin (21) yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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