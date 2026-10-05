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Samsunspor'dan TFF'ye çağrı

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Samsunspor'dan TFF'ye çağrı
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Samsunspor Futbol Kulübü AŞ, bahis oynama gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen 7 kişinin şirket bünyesinde görev almadığını, Samsunspor Kulübü Derneğinde yöneticilik yaptığını belirterek TFF'den yanlışlığın derhal düzeltilmesini istedi.

Samsunspor Futbol Kulübü AŞ, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliğinin "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk ettiği 7 kişi ile bağının bulunmadığını bildirdi.

''SAMSUNSPOR'' ADI ALTINDA GÖSTERİLDİLER

Kulübün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, TFF tarafından 30 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılan PFDK'ye sevk listesinde 384 ile 390 sıra numaraları arasında yer alan 7 kişinin "Samsunspor" adı altında gösterildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu kişilerin Samsunspor Futbol Kulübü AŞ ile idari ve resmi doğrudan hiçbir bağının bulunmadığı vurgulanarak, "Bu kişiler, kulübümüz Futbol AŞ bünyesinde hiçbir görev almamış olup Samsunspor Kulübü Derneğinde yöneticilik yapmışlardır. Samsunspor Futbol Kulübü AŞ ile Samsunspor Kulübü Derneği, birbirinden bağımsız ve ayrı tüzel kişiliğe sahip iki farklı hukuki yapıdır. Samsunspor Futbol Kulübü AŞ, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Evren Öztürk ile Sayın Veysel Bilen'den oluşan yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir. Görüldüğü üzere, sevk listesinde adı geçen kişilerin hiçbiri bu yapının içinde yer almamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bu ayrımın gözetilmemesinin kulübün kamuoyu nezdinde bahis soruşturmasıyla haksız biçimde ilişkilendirilmesine yol açtığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle 1 Ekim 2026 tarihli resmi yazımızla TFF'ye başvuru yapılmıştır. Konunun ayrıntılı biçimde incelenmesi, bundan sonra benzer açıklamalar yapılmadan önce kulübümüzden bilgi ve teyit alınması ve yapılan yanlışlığın kamuoyuna yeni bir açıklamayla bir an önce düzeltilmesi talep edilmiştir. Kulübümüzün uğradığı ve uğrayabileceği her türlü zarar nedeniyle tüm hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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