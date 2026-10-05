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Canan Dağdeviren söyledi, Aziz Sancar hayranlıkla dinledi: Benim sadık yarim kara topraktır

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Canan Dağdeviren söyledi, Aziz Sancar hayranlıkla dinledi: Benim sadık yarim kara topraktır
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Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile Prof. Dr. Canan Dağdeviren'in ABD'de katıldığı etkinlik renkli anlara sahne oldu. Dağdeviren'in seslendirdiği Aşık Veysel türküsünü Sancar da hayranlıkla dinledi.

Bilim dünyasında Türkiye'yi uluslararası alanda temsil eden Prof. Dr. Aziz Sancar ile Prof. Dr. Canan Dağdeviren, ABD'deki bir etkinlikte bir araya geldi. Çok sayıda bilim insanının da katıldığı programda bilimsel çalışmaların yanı sıra Türk kültüründen ezgiler de yer aldı.

CANAN DAĞDEVİREN AŞIK VEYSEL TÜRKÜSÜ SÖYLEDİ

Etkinliğin dikkat çeken anlarından biri Prof. Dr. Canan Dağdeviren'in Aşık Veysel'in "Kara Toprak" türküsü seslendirmesi oldu. Dağdeviren türkü söylerken salondakiler de kendisine eşlik etti.

AZİZ SANCAR DA KAYITSIZ KALMADI

Etkinlikte bulunan Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar da türküye bulunduğu yerden eşlik etti. Sancar'ın Aşık Veysel'in dizelerini hayranlıkla dinlediği anlar kameraya yansıdı.

BİLİM İNSANLARINDAN RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Türk bilim insanlarının ABD'deki buluşmasında ortaya çıkan görüntüler, programın en renkli anlarından biri oldu. Dağdeviren'in söylediği türküye Sancar'ın eşlik etmesi etkinliğe farklı bir atmosfer kattı.

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