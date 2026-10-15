Hatay'da Reyhanlı Barajı doldu, 2 köy yeniden sular altında kaldı

Hatay'da geçen yıl kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Reyhanlı Barajı, bu yıl etkili olan aşırı yağışlarla yeniden doldu. Baraj sularının yükselmesiyle daha önce ortaya çıkan evler ve tarım arazileri yeniden su altında kalırken, geçen yıl kuruyan mera alanı balık tutmak ve piknik yapmak isteyen vatandaşların uğrak noktası haline geldi.

Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde yer alan Reyhanlı Barajı'nın temeli 2010 yılında atılmıştı ve çalışmalar 2019 yılında tamamlanmıştı. Amik Ovası'nda yer alan bereketli arazilerin sulanması ve taşkınların önlenmesi amaçlanarak inşa edilen Reyhanlı Barajı,3 Ekim 2020 yılında açıldı. Reyhanlı Barajının sınırları içerisinde kalan Karakaya ve Acer Köyü sakinleri de yıllarca yaşam sürdükleri, yuvalarından ayrılmak zorunda kalmışlardı. Tahliye edilen evlerin maddi karşılığını alan vatandaşlar, baraj sınırlarına yakın bir noktada yer alan Mehmetbeyli Mahallesi'ne yerleştiler. Uzun yıllardır dolmayan Reyhanlı Barajı, 2026 yılında etkili olan aşırı yağışlarla birlikte Tahtaköprü Barajı ile Afrin Çayından gelen sularla dolmuştu. Yağışların etkisiyle debisi artan Reyhanlı Barajındaki sular, baraj sınırları içerisinde yer alan 2 köyü içine alarak Mehmetbeyli Mahallesi'ne kadar dayanmış durumda. Aylar geçmesine rağmen Reyhanlı Barajı'ndaki sular az da olsa çekilmeler yaşansa da iki köy sular altında kalmaya devam ediyor. Geçen yıl kuraklığın etkisiyle görünür olan olan evler ve tarım arazileri, bu yılki yağışlarla birlikte sular altında kaldı. Geçen yıl bir damla suyun olmadığı mera alanı, barajlardan gelen suların dolmasıyla balıkçıların ve vatandaşların uğrak noktası oldu.

"Yağışlar nedeniyle barajların su seviyesi yükseldi ve kapaklar açılınca bazı köylerin bölümleri yeniden su altında kaldı"

Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle ortaya çıkan araziler yağışlarla birlikte sular altında kaldığını ifade eden Hasan İşler, "Normalde burada su yoktu. Barajlar dolup taşınca baraj kapakları açıldı. Köylerin bazı bölümleri su altında kaldı. Yağmurla biriken suların tamamı bu tarafta toplanmaya başladı ve şu anda barajımız çok güzel bir hale geldi. Geçen yıl bu aylarda böyle bir şey yoktu. Buraların tamamı kuruydu. Bu sene çok bereketli oldu. Yağışlar nedeniyle barajların su seviyesi yükseldi ve kapaklar açılınca bazı köylerin bölümleri yeniden su altında kaldı. Biz buraya balık tutmaya, zaman geçirmeye ve biraz da teselli bulmaya geliyoruz. Çok şükür, balık çıkıyor. Geçen yıl kuraklık vardı. Yağmur olmadığı ve barajdaki su seviyesi düşük kaldığı için burada su yoktu ama bu sene çok bereketli. Maşallah, suyumuz da var, barajımız da var, balıklarımız da var. Çok güzel balıklar tutuyoruz. Reyhanlı'dan, Kırıkhan'dan ve çevre köylerden gelen çok sayıda arkadaşımız var. Özellikle akşamları burası kalabalık oluyor. Cumartesi ve pazar günleri daha da yoğun oluyor. İnsanlarımız hem piknik yapmak hem balık tutmak hem de zaman geçirmek için buraya geliyor. Geçen yıl kuraklık nedeniyle burası kuruydu. Barajlarımız dolduktan sonra su seviyesi yeniden yükselmeye başladı. Barajdaki sızıntı da onarıldıktan sonra su seviyesi yeniden yükseldi. Şu anda gördüğünüz gibi çok güzel, geniş bir açık alanımız ve balık tutmaya elverişli bir ortamımız var. Burada camimiz de bulunuyor. O da sular altında kalmıştı. Çok şükür, suyun çekilmesiyle yavaş yavaş yeniden ortaya çıkmaya başladı. Bu da bize suyun seviyesini gösteriyor. Karşı tarafta yaşayan akrabalarımız da var. Orada hala yaşayan 6-7 ev bulunuyor. Ancak şu an için suyun o bölgeye ulaşmasıyla ilgili bir sıkıntı yaşanmıyor" dedi.

"Suyumuzun seviyesinin artmasıyla Reyhanlı'ya adeta bir deniz geldi"

Sular altında kalan bu mera alanına balık tutmaya ve piknik yapmaya geldiklerini söyleyen Mustafa Özbek, "Buralarda bizim güzel bir barajımız oldu. Ancak Afrin'den gelen su burayı doldurmaya yetmeyince Tahtaköprü Barajı'nın suyunu da bu tarafa bağladılar. Böylece buraya da su verildi. Şu anda Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Mehmetbeyli Mahallesi'nde gerçekten güzel bir barajımız oldu. Aileler buraya pikniğe gelebiliyor, balık tutabiliyor, çocuklarımız oynayabiliyor. Artık dışarıya gitmemize gerek kalmadı. Geçen yıl barajımızın suyu dolmadan önce burada kuraklık yaşandı. Kuraklık nedeniyle meralar boşaldı. Burası oldukça büyük bir mera alanı. Tarlalar var, herkes buğday ekti. Çobanlar koyunlarını, ineklerini burada otlattı. Sular çekilince cami ve diğer yapılar da ortaya çıktı. Daha sonra Tahtaköprü Barajı'ndan gelen suyun buradaki suyla birleşmesiyle barajımız güzel bir şekilde doldu. Su yükselince karşı taraftaki, Mehmetbeyli tarafındaki evler sular altında kaldı. Orada üç katlı bir ev vardı, o da su altında kaldı. Elektrik direkleri de doğrudan suların içinde kaldı. Burada suyun derinliği bazı yerlerde yaklaşık 8-10 metreye ulaşıyor, daha derin noktalar da bulunuyor. Şu anda buraya gelen ailelere sesleniyorum: Sakın çocuklarınızı suya bırakmayın, suya girmelerine izin vermeyin. Geçen yıl çok kuraklık yaşadık. Bu yıl ise maşallah, Rabb'im öyle güzel yağmur yağdırdı ki barajımız doldu. Bu da çok güzel oldu. İnşallah Rabb'im bu yıl da aynı bereketi nasip eder. Tahtaköprü Barajı'ndan gelen suyun kesilmesiyle barajdaki su seviyesi de biraz düşmek zorunda kaldı. Çevredeki tarlaların bir kısmında su birikintileri oluştu, kuyulardaki sular da yükselmeye başladı. Bu nedenle barajın su seviyesi biraz geriledi. Şu anda suyumuzun seviyesi bu şekilde. Reyhanlı'ya adeta bir deniz geldi. Gerçekten güzel bir denizimiz oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı