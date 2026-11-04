Güvenlik ve Terör Akademisi açılışında Malatya Valisi Yavuz afet yönetimini anlattı

İnönü Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Topluluğu tarafından düzenlenen "Güvenlik ve Terör Akademisi" programının açılış konferansı Malatya Valisi Seddar Yavuz'un Katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa Malatya Valisi Seddar Yavuz, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Osman Ağır, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, Teknokent Müdürü Doç. Dr. Hasan Yılmaz, akademisyenler, öğrenciler ve topluluk üyeleri katıldı.

Ortadoğu Araştırmaları Topluluğu Başkanı Muhammed Sait Kurhan, Güvenlik ve Terör Akademisi projesinin Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirildiğini belirtti. Akademinin temel amacının gençlerin güvenlik meselelerine ilişkin bilgi ve farkındalıklarını artırmak, ülke ve dünya gündemine yönelik politika geliştirebilen bireyler yetiştirmek olduğunu ifade etti.

"Saha tecrübesi ile akademik birikim buluşmalı"

Topluluk Danışmanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Osman Ağır ise üniversitelerin toplumsal misyonuna ve kamu yöneticilerinin saha tecrübelerinin akademik birikimle buluşturulmasının önemine dikkat çekti. Üniversitelerin yalnızca eğitim verilen kurumlar olmadığını belirten Ağır, öğrencilerin kriz yönetimi, liderlik, iletişim ve organizasyon becerileri bakımından da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ağır, saha tecrübesi ile akademik birikimin bir araya gelmesinin mevcut krizlerin çözümüne ve geleceğe yönelik daha sağlıklı politikalar geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Vali Yavuz afet yönetimi ve güvenlik politikalarını anlattı

Açılış konuşmalarının ardından Malatya Valisi Seddar Yavuz, öğrencilerle bir araya gelerek afet öncesi hazırlık süreçlerinden afet sonrasında kamu düzeninin sağlanmasına, güvenlik politikalarından Malatya'nın yeniden inşa çalışmalarına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Afet yönetiminde önleyici tedbirlerin önemine değinen Yavuz, afet meydana gelmeden önce risklerin belirlenmesi ve gerekli planlamaların yapılması gerektiğini söyledi. Şehirlerin mimari ve mühendislik kurallarına uygun şekilde inşa edilmesinin olası afetlerde can ve mal kayıplarını azaltacağını belirten Yavuz, risk azaltma çalışmalarının önemini şu sözlerle anlattı: "Afet dediğimiz zaman toplum için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı durduran veya kesintiye uğratan olayları anlıyoruz. Afet yönetiminde risk yönetimi dediğimiz zaman herhangi bir olay meydana gelmeden önce tedbir almayı kastediyoruz. Şehirlerde mimari ve mühendislik kurallarına uygun yapılar inşa edersek deprem ya da herhangi bir afet meydana geldiğinde kayıplarımızı ve maliyetlerimizi azaltmış oluruz. Afet öncesinde bir lira harcarsak afet döneminde 15 lira tasarruf edebiliriz."

Malatya'nın başta deprem olmak üzere farklı afet riskleriyle karşı karşıya bulunduğunu ifade eden Yavuz, kentin afetlere karşı dirençli hale getirilmesinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirtti. Dirençli kent anlayışının yalnızca sağlam binalardan ibaret olmadığını vurgulayan Yavuz; altyapının, kamu kurumlarının ve toplumun da afetlere hazırlıklı olması gerektiğini dile getirdi.Afet anında kurumlar arası koordinasyonun belirleyici rol oynadığını kaydeden Yavuz, mülki idare amirlerinin kriz dönemlerinde kamuya ve özel sektöre ait imkanları toplum yararına kullanma sorumluluğuna da dikkat çekti.

"Afetin psikolojik ve sosyolojik tarafını yönetemezseniz afeti yönetemezsiniz"

Afetlerin yalnızca fiziksel yıkımlara yol açmadığını, toplumsal ve psikolojik etkilerinin de bulunduğunu belirten Vali Yavuz, kriz dönemlerinde kamu kurumlarına duyulan güvenin korunmasının önemine değindi.Afet süreçlerinde dezenformasyon faaliyetlerinin toplumsal güveni zedeleyebileceğini ifade eden Yavuz, kamu yöneticilerinin vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Afetin psikolojik ve sosyolojik tarafını yönetemezseniz afeti yönetemezsiniz ve toplumu ayağa kaldırmada ciddi sorunlar yaşarsınız. Afetlerin en önemli etkilerinden biri geleceğe dair umutları karartmasıdır. Böyle zamanlarda dezenformasyon faaliyetleri de devreye girer. Kamu kurumlarının itibarları aşağı çekilirken insanların güveni zedelenebilir. Bu nedenle özellikle valilerin ve kaymakamların iletişimi sürekli hale getirmesi, yaptıkları çalışmaları topluma açıklaması ve güven vermesi gerekir. Bir afet veya kriz meydana geldiğinde ilin birinci yöneticisi en geç bir saat içerisinde kamuoyuna açıklama yapmalıdır."

Afet sonrasında kamu düzeninin ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasında emniyet ve jandarma teşkilatlarının üstlendiği görevlere de değinen Yavuz; arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra yağma, hırsızlık ve gasp olaylarının önlenmesi, trafik düzeninin sağlanması ve yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesinin afet yönetiminin önemli unsurları olduğunu kaydetti. Afet anında yaşanabilecek trafik yoğunluğunun müdahale çalışmalarını aksatabileceğine dikkat çeken Yavuz, vatandaşların afet hazırlık eğitimlerine katılmaları ve afet gönüllülüğünü önemsemeleri gerektiğini ifade etti.

Gençlere uyuşturucu ve dijital güvenlik uyarısı

Malatya'da güvenlik alanında yürütülen çalışmalara da değinen Vali Yavuz, uyuşturucuyla mücadele, gençlerin korunması ve dijital güvenliğin öncelikli konular arasında yer aldığını söyledi. Özellikle sentetik ecza kullanımına karşı gençleri uyaran Yavuz, içeriği ve etkisi bilinmeyen ilaçların kesinlikle kullanılmaması gerektiğini belirtti. Dijital bağımlılığın da önemli bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Yavuz, kişisel verilerin ve özel görüntülerin korunması konusunda öğrencileri dikkatli olmaya çağırdı.

Güvenlik hizmetlerinin yalnızca suçla mücadeleden ibaret olmadığını, toplumun huzurunu ve günlük yaşamını korumayı da kapsadığını dile getiren Vali Yavuz, Malatya'nın asayiş verilerini de öğrencilerle paylaştı. 2022 ve 2026 yıllarını karşılaştıran Yavuz, asayiş olaylarında yüzde 9,4 oranında azalma yaşandığını, evden hırsızlık olaylarında ise yüzde 65 düşüş sağlandığını bildirdi. Dijitalleşmeyle birlikte dolandırıcılık suçlarında artış yaşandığına işaret eden Yavuz, güvenlik tedbirlerinin teknolojik gelişmelere uygun şekilde şekillendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Malatya'nın yeniden ayağa kalkmasında gönül bağı önemli rol oynadı"

Malatya'nın yeniden ayağa kaldırılmasında kurumlar arası iş birliği, doğru iletişim ve toplumsal dayanışmanın önemine değinen Vali Yavuz, kentsel dönüşüm ve yeniden inşa sürecinde vatandaşlarla güçlü bir iletişim kurduklarını ifade etti.Afet yönetiminde şeffaflığın ve güven veren bir iletişim dilinin önemini vurgulayan Yavuz, çatışmacı bir yaklaşım yerine toplumun bütün kesimlerini bir araya getiren bir yönetim anlayışının benimsenmesi gerektiğini belirtti. Yavuz, "Afet yönetiminin en önemli sırlarından biri iletişimdir. Açık ve şeffaf bir dil kullanarak topluma güven vermek gerekir. Telefon numarasını gizleyerek, sosyal medya hesaplarını kapatarak ve vatandaşa sırtını dönerek bu süreç yönetilmez. Çatışmacı bir dil yerine herkesi bir araya getiren, gerekli durumlarda inisiyatif almaktan çekinmeyen bir yönetim anlayışı gerekiyor. Malatya'da kurumlarımız, üniversitelerimiz ve toplumun bütün kesimleriyle kurduğumuz gönül bağı, şehrimizin yeniden ayağa kalkmasında önemli rol oynadı" dedi.

Gençlere meslek hayatına ilişkin tavsiyelerde bulundu

Konuşmasının son bölümünde öğrencilere meslek hayatına ilişkin tavsiyelerde bulunan Vali Seddar Yavuz, kamu hizmetinin adanmışlık, sorumluluk ve güçlü bir psikolojik dayanıklılık gerektirdiğini ifade etti. Gençleri mülki idare amirliği mesleğine davet eden Yavuz, meslek seçiminde ilgi ve mutluluğun ön planda tutulması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu meslek adanmışlık mesleğidir. Aziz milletimize ve kutlu devletimize hizmet etmek için yapılır. Kitap okumak ve kanunları ezberlemek tek başına yeterli değildir. Kendinizi psikolojik, akademik ve kişilik özellikleriniz bakımından da geliştirmelisiniz. Bir meslek seçecekseniz severek seçin. Sadece çok para kazanmak için meslek tercih etmeyin. Çünkü siz mutlu değilseniz çevrenizdeki insanlar da mutsuz olur."

Program soru cevap bölümünün ardından sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı