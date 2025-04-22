GTB Başkanlarından 23 Nisan Kutlama Mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 105'inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

23 Nisan 1920'nin Türk milletinin istiklal ve istikbal mücadelesinde bir dönüm noktası olduğunu belirten GTB Başkanları, "23 Nisan 1920 tarihi, milletimizin kendi iradesiyle tayin ettiği, bağımsızlık ve egemenlik idealini tüm dünyaya haykırdığı şanlı bir dönüm noktasıdır. Aziz milletimizin sarsılmaz inancıyla temelleri atılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli egemenliğimizin sembolü, Cumhuriyetimizin en büyük kazanımlarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, vatanın dört bir yanından gelen kahramanların bir araya gelerek kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık azminin en büyük timsalidir. TBMM, sadece bir meclis değil, aynı zamanda bir milletin küllerinden doğuşunun, diriliş destanının yazıldığı mukaddes bir mücadele merkezidir. Bu anlamlı gün, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, milletimizin umudu ve yarının teminatı olan çocuklarımıza bayram olarak armağan edilerek tarihte benzeri olmayan bir vizyonun da göstergesi olmuştur. Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, bu kutlu mirası ve milli egemenliği sonsuza dek yaşatacak nesiller yetiştirmektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yarınlarını inşa edecek çocuklarımızı; çağın gereklerine uygun, bilgili, donanımlı, vatanına ve milletine bağlı bireyler olarak yetiştirmek en ulvi görevimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105. kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımızla kutluyor; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP