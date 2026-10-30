Sakarya Pamukova'da altyapı kazısında antik yazıtlı taş blok bulundu

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Akçakaya Mahallesi yolu üzerindeki altyapı çalışmasında toprak altından antik yazıtlı taş blok çıkarıldı. Üzerinde Grekçe veya Latince harfler ile volüt detayları bulunan taşın dönemi, epigrafik ve teknik incelemelerin ardından kesinleşecek.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI SIRASINDA BULUNDU

Pamukova ilçesi Akçakaya Mahallesi yolu üzerinde altyapı çalışması bölgesinde faaliyet gösteren ekipler, saha çalışması esnasında, üzerinde antik dilde yazılmış çok satırlı yazıtlar ve alt kısmında kıvrımlı mimari süslemeler ile volüt detayları bulunan tarihi yapı kalıntısıyla karşılaştı.

KELİME DİZİLİMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Taşın yüzeyinde dikkat çeken detaylar arasında, antik alfabe ile kazınmış "MNI... POY ZON K..." ve devamındaki satırlarda yer alan düzenli harf blokları ile kelime dizilimleri göze çarpıyor. Uzmanlar bu tür ibarelerin genellikle antik dönem anıt mezarları, onurlandırma kitabeleri veya adak yazıtlarında yer aldığını belirtiyor.

Grekçe veya Latince harflerle yazılmış resmi, idari ya da anıt/mezar kültüne ait olduğu değerlendirilen taş bloğun hangi döneme ait olduğuna dair net bilgi, yapılacak epigrafik ve teknik incelemelerin ardından kesinlik kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı