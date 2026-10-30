Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sakarya Pamukova'da altyapı kazısında antik yazıtlı taş blok bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Pamukova'da altyapı kazısında antik yazıtlı taş blok bulundu Haber Videosunu İzle
Sakarya Pamukova'da altyapı kazısında antik yazıtlı taş blok bulundu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da sürdürülen altyapı çalışması esnasında toprak altından gün yüzüne çıkarılan antik dönem yazıtlı taş blok, mahallelinin dikkatini çekti. Yol kenarındaki kazı çalışması sırasında ortaya çıkan devasa tarihi kalıntıda, "MNI... POY ZON K..." şeklinde düzenli harf bloklarının olduğu görüldü.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Akçakaya Mahallesi yolu üzerindeki altyapı çalışmasında toprak altından antik yazıtlı taş blok çıkarıldı. Üzerinde Grekçe veya Latince harfler ile volüt detayları bulunan taşın dönemi, epigrafik ve teknik incelemelerin ardından kesinleşecek.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI SIRASINDA BULUNDU

Pamukova ilçesi Akçakaya Mahallesi yolu üzerinde altyapı çalışması bölgesinde faaliyet gösteren ekipler, saha çalışması esnasında, üzerinde antik dilde yazılmış çok satırlı yazıtlar ve alt kısmında kıvrımlı mimari süslemeler ile volüt detayları bulunan tarihi yapı kalıntısıyla karşılaştı.

KELİME DİZİLİMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Taşın yüzeyinde dikkat çeken detaylar arasında, antik alfabe ile kazınmış "MNI... POY ZON K..." ve devamındaki satırlarda yer alan düzenli harf blokları ile kelime dizilimleri göze çarpıyor. Uzmanlar bu tür ibarelerin genellikle antik dönem anıt mezarları, onurlandırma kitabeleri veya adak yazıtlarında yer aldığını belirtiyor.

Grekçe veya Latince harflerle yazılmış resmi, idari ya da anıt/mezar kültüne ait olduğu değerlendirilen taş bloğun hangi döneme ait olduğuna dair net bilgi, yapılacak epigrafik ve teknik incelemelerin ardından kesinlik kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 66 sitede yayınlandı.
Eski eş dehşeti! İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı

İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı

Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu

İsrail'i yine göz göre kayırdılar! Temsilcimize kötü haber
Emine Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı lider eşleriyle buluştu: Aile ve kadın için ortak adım

Türk dünyasının lider eşleri Ankara'da buluştu: Gündem aile ve kadın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi

Kritik süreçte manidar kare!

Galatasaray aşkını oğlunun kimliğine taşıdı! İşte verdiği isim

Bebeğine öyle bir isim verdi ki! Galatasaraylılar bayılacak
Akaryakıtta üçlü zam kapıda! Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir

Cepler yanacak! Üçlü zam kapıda, psikolojik eşik aşılıyor
Daha dün baba olmuştu! Osimhen'den Galatasaray için büyük fedakarlık

Neden mi milyonlar ona hayran! Yanıtı bu görüntüde
Depremde eşini ve 2 kızını kaybetmişti! Mersin'de çöken merdivenin altında kalan işçi öldü

Depremde ailesini kaybetmişti! Çöken merdivenin altında can verdi
Fon tasfiyesi sürecinde 29,3 milyar liralık ara ödeme hesaplara yatırıldı

235 bin kişinin beklediği ödemeler hesaplara yatırıldı
Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri

Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri