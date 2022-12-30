Genel Sağlık-İş Sendikası Üyeleri, 'Sendikalara Yüzde 2 Barajı'nı Karabük'te Protesto Etti

Genel Sağlık İş Sendikası Karabük Şube üyeleri, toplu sözleşme ikramiyesi için sendikalara yüzde 2 barajı getiren ve Resmi Gazete’de yayınlanan kanunu Karabük İl Sağlık Müdürlüğü önünde protesto etti. Açıklamada, "Kamu emekçilerinin özellikle de sağlık emekçilerinin yığınlarca sorunu çözüm beklerken, sarı sendikaların ısrarla baskıları sonucu iktidar partisinin çıkardığı yasa ile ne yazık ki sendikal örgütlemenin önüne antidemokratik baraj getirilmiştir. Sağlık emekçilerini açlık sınırındaki maaşlara ve kötü çalışma koşullarına mahkûm eden siyasi iktidar, bu düzenleme ile kendinden olmayan sendikaları adeta cezalandırmaktadır" denildi.

TUNAKAN YILDIRIM

Genel Sağlık İş Sendikası Karabük Şube üyeleri, toplu sözleşme ikramiyesi için sendikalara yüzde 2 barajı getiren ve Resmi Gazete'de yayınlanan kanunu Karabük İl Sağlık Müdürlüğü önünde protesto etti. Açıklamada, "Kamu emekçilerinin özellikle de sağlık emekçilerinin yığınlarca sorunu çözüm beklerken, sarı sendikaların ısrarla baskıları sonucu iktidar partisinin çıkardığı yasa ile ne yazık ki sendikal örgütlemenin önüne antidemokratik baraj getirilmiştir. Sağlık emekçilerini açlık sınırındaki maaşlara ve kötü çalışma koşullarına mahküm eden siyasi iktidar, bu düzenleme ile kendinden olmayan sendikaları adeta cezalandırmaktadır" denildi.

Genel Sağlık İş Sendikası Karabük Şubesi üyeleri, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ve sendikalara toplu sözleşme ikramiyesi için yüzde 2 baraj koşulu getiren kanunu protesto etmek için Karabük İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplandı. "İnsan onuruna yaraşır çalışma koşulları istiyoruz", "Geçinemiyoruz", "Meslek onuruma dokunma" yazılı dövizler taşıyan sendika üyeleri, "Yaşasın örgütlü mücadelemiz" sloganı attı.

"ÖRGÜTLENMEYE ANTİDEMOKRATİK BİR BARAJ GETİRİLMİŞTİR"

Genel Sağlık İş Sendikası Karabük Şubesi adına açıklamayı okuyan Arzu Balcı Yıldırım, şunları söyledi:

"Yüzde 2 barajı ile sağlık çalışanlarının arşa ulaşan sorunlarının üstünü örtemezsiniz haklı ve onurlu sendikal mücadelemizi engelleyemezsiniz. Bilindiği üzere yandaş sendikaların talebi, iktidar partisi milletvekillerinin imzasıyla getirilen kamu sendikaları üyelerine ödenen toplu iş sözleşmesi tazminatı için yüzde 2 barajı getiren düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kamu emekçilerinin özellikle de sağlık emekçilerinin yığınlarca sorunu çözüm beklerken, sarı sendikaların ısrarla baskıları sonucu iktidar partisinin çıkardığı yasa ile ne yazık ki sendikal örgütlemenin önüne antidemokratik baraj getirilmiştir.

Sağlık emekçilerini açlık sınırındaki maaşlara ve kötü çalışma koşullarına mahküm eden siyasi iktidar, bu düzenleme ile kendinden olmayan sendikaları adeta cezalandırmaktadır. Siyasi iktidara hatırlatmak isteriz; bizler sağlıkta şiddetin gölgesinde, kötü çalışma koşullarında, açlık sınırında maaşlarla nitelikli sağlık hizmeti sunmak için mücadele vermekteyiz. Bizler; sözleşmeli çalışma modelleri ile tayin haklarımızın bile engellendiği bir ortamda halk sağlığını önceleyerek kendi sağlığımızdan vazgeçerek hizmet üretmekteyiz. Bizler; pandemide maskesiz, bonesiz, kişisel koruyucu ekipmansız çalışmak zorunda bıraktığınız, balkonlarda alkışlayarak hakkınız ödenmez deyip hakkını ödemediğiniz sağlık emekçileriyiz. Bizler; yılda 38 TL giyim yardımı alırken, her nöbet tutumu içinde iki takım forma değiştirmek zorunda kalan sağlık emekçileriyiz. Bizler; koruyucu sağlık hizmeti olan aşılarımızı köy köy, hane hane tüm yurttaşlarımıza ulaştırmak için ülkemizin her köşesine hizmet götüren doktorlar, ebeler, hemşireleriz. Bizler; 39 farklı meslekten nitelikli, ücretsiz, bilimsel ve erişilebilir sağlık hizmeti üretmek için emek veren sağlık profesyonelleriyiz. Bizler; yoksulluk sınırı altında hak ettiğini alamayan kamuda çalışan teknisyen, tekniker ve mühendisleriz. Sağlık çalışanlarının çözüm bekleyen sorunları dağları atarken; aylık 150 TL tutarında bir ödemenin gündem olması sağlık çalışanlarına yapılan en büyük haksızlıktır.

"SAĞLIKTA ŞİDDETLE MÜCADELE EDİN"

Bizler; siyasal erkin gücünü, sendikal örgütlenme özgürlüğünün önüne baraj koymak için değil, sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümünde görmeyi isteriz. Sağlıkta şiddet ile etkin mücadele edin. Emekliliğimize yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde tek kalem maaş talebimizi hayata geçirin. Sözleşmeli çalışma modeline son verin. Adalet ve liyakati tüm kamu kurumlarında sağlayın. Kademeli ek gösterge, yıpranma payı, giyim yardımı gibi mali özlük haklarımızı günümüz koşullarına göre güncelleyin. Kapalı kapılar ardında yapılan, ihale süreci ve protokollerini gizlediğiniz promosyon anlaşmalarını açıklayın. Sağlık çalışanlarının insanca yaşam ve çalışma koşullarını sağlamak üzerine yasa tekliflerini TBMM gündemine getirin. Bizlerin sendikal örgütlenmesine yüzdelik barajlar getirerek, haklı mücadelesinden vazgeçeceği yanılgısına da düşmeyin. Genel Sağlık-İş olarak siyasi partilerden bağımsız, ilkeli ve onurlu bir duruşla sağlık emekçilerinin tümünün hak ve çıkarlarını geliştirme mücadelesi vermekteyiz ve hiçbir baraj bizi bu haklı davamızdan vazgeçiremeyecektir. Genel Sağlık-İş olarak her şart ve koşulda emeğimizin hakkını almak için mücadeleden asla geri durmayacağız. Biliyoruz ki sağlık emekçilerini bu kötü çalışma ve yaşam koşullarından yine sağlık çalışanlarının azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Genel Sağlık-İş olarak tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını sarı sendikalardan istifa ederek, ilkeli sendikal anlayışta birleşmeye haklarımız için birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Karanlık olmadan, yıldızlar parlamaz. Güzel refah günlere ulaşmak adına ödeyeceğimiz bedelden korkmuyor, mücadeleden geri adım atmıyoruz."