Gece yarısı çalışırken gördü, emeğini motosikletle ödüllendirdi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 2 yılı aşkın süredir aynı dükkanda omuz omuza çalışan usta ile kalfanın bağı, gece yarısı yaşanan sürprizle farklı bir boyut kazandı. Saat 21.00'de ustasının iş yerinden ayrılmasının ardından çalışmaya devam eden Yiğit Berat Özen, gece 01.30'da güvenlik kamerasına yansıdı. Kalfasının emeğini gören usta, Özen'in kendisinden taksitle aldığı motosikleti doğum günü hediyesi olarak verdi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde motosiklet tamir servisinde çalışan ve Ahmet olarak anılan Yiğit Berat Özen (16) ile ustası Burak Kılıçer arasında zamanla usta-çırak ilişkisinin ötesine geçen bir bağ kuruldu. Özen'in "baba oğul gibiyiz" ve "burası benim ailem gibi" sözleriyle anlattığı bu bağ, gece saat 01.30'da yaşanan sürprizle unutulmaz anıya dönüştü. Saat 21.00 sıralarında iş yerinden ayrılarak yeni dükkanın tadilatına giden Kılıçer, Özen'in de kısa süre sonra iş yerini kapatacağını düşündü. Özen ise eve gitmek yerine yarım kalan motosikletlerin başına geçti. Arızası giderilen ancak montajı tamamlanmayan motosikleti toplayıp kontrol ve testlerini yapan Yiğit Berat Özen, ardından diğer motosikletin başına geçti. Saatler sonra Özen'den "Usta bu motor bitti" mesajını alan Kılıçer, saatin 01.30 olduğunu görünce şaşırdı. Kalfanın halen iş yerinde olduğuna ihtimal vermeyen usta Kılıçer, güvenlik kameralarını kontrol ettiğinde Özen'in çalışmaya devam ettiğini gördü. Güvenlik kamerası görüntülerini cep telefonuyla kayda alan Kılıçer, daha önce taksitle sattığı ve henüz hiçbir ödeme almadığı motosikleti elemanına doğum günü hediyesi etmeye karar verdi.

"İlk defa böyle bir doğum günü yaşadım"

Yaklaşık 2 yıldır iş yerinde çalıştığını ve motosikletlere büyük ilgi duyduğunu söyleyen Yiğit Berat Özen, "Dükkanı kendi dükkanım gibi kolluyorum. O gece bir motosiklet vardı, arızası çözülmüştü ve toplanması gerekiyordu. Onu topladım, kontrolünü ve testini yaptım. Ardından diğer motosiklete geçtim. Usta o sırada diğer dükkanda tadilat yapıyormuş. Ben de motorun hazır olduğunu yazdım. O sırada usta kameralara bakınca beni çalışırken görmüş. Hayatımda ilk defa böyle bir doğum günü yaşadım. İlk defa bir mal sahibi oldum. Biz ustayla sadece usta-çırak değiliz, abi kardeş gibiyiz, hatta baba oğul gibiyiz. Burası benim ailem, evim gibi bir yer. Motoru hediye ettiğinde ne hissettiğimi anlayamadım. Gerçekten çok güzel bir duygu. Hem sevindim, hem üzüldüm, hem ağladım. Her şeyi karışık yaşadım. Şu an mal sahibiyim, o da ustamın sayesinde. Allah ondan bin kere razı olsun" diye konuştu.

"İlk başladığımda bu işi yapamam diye düşünüyordum"

Mesleğe başladığı ilk dönemlerden bahseden Özen, "İlk tamirciliğe başladığımda bu sektörü yapamam, beceremem, bir hata yaparım diye düşünüyordum. Fakat ilerleyerek, kafa yorarak, zamanla ve azimle çalışarak bu işi aştım. Yaklaşık 2 senedir buradayım, kalfa da oldum. Dükkana ilk geldiğimde usta bana motor indirtmişti. İlk motorumu o gün indirdim. Bunu başardığımı görünce ustamın yaklaşımı bana özgüven verdi. 'Ben bu işi yapabilirim' dedim. Ondan sonra devam ettim. Bu işi sevmemde ustam yardımcı oldu. Ustamı geceleri sürekli dükkanda çalışırken görüyordum. İkinci dükkanı açma sürecimiz var. Ben de biraz katkım olsun diye kaldım. Bir yandan eve gidesim de gelmedi. Saat bile umurumda değildi, telefonu kapatıp bıraktım. Eve gittiğimde saat 02.30'du. Ustamdan Allah razı olsun. Beni buraya kadar getirdi, elimi bırakmadı. Bana çok katkısı oldu. Ben her zaman da buradayım" dedi.

"Verdiğimiz emeğin karşılığını bize geri verdi"

Motosiklet tamir ustası ve işletme sahibi Burak Kılıçer ise yeni iş yerinin tadilatı nedeniyle yoğun bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Biz dükkan taşıyoruz. Tadilat işleri uzun sürüyor. O yüzden akşam 21.00'de buradan çıktım ve yeni dükkanın tadilatına gittim. Saat 01.30 sıralarında Berat'tan, 'Usta bu motor bitti' diye mesaj geldi. 'Saat gecenin 01.30'u olmuş, Berat'ın dükkanda ne işi var?' diye düşündüm. Eski bir fotoğraf sandım. Güvenlik kameralarına baktığımda hala dükkanda çalışıyordu. Motorun birini bitirmiş, diğerini bitirmek için uğraşıyordu. Berat benden bir motosiklet satın almıştı. Taksitli şekilde satmıştım, daha hiçbir ödemesini almamıştım. Haftalıklarından kesecektik. Onu o şekilde görünce içimden geldi ve motosikleti hediye ettim. Berat bizim çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. 2 seneden fazla süredir bizimle çalışıyor. Buraya geldiğinde 14 yaşındaydı, daha çocuk diyebileceğimiz bir yaştaydı. Zor şartlardan geçti. O yaşlarda bir çocuğun kendisini işe ve sektöre adapte etmesi çok zor. Elinden tuttuk, bırakmadık. Sabah işe geç kaldığı, gelmediği zamanlar oldu. Evinden gidip aldık, 'Geleceksin buraya' dedik. O şartlarda Berat'ı hiçbir zaman bırakmadık. Şimdi de bizim o gün verdiğimiz emeğin karşılığını bu şekilde bize geri verdi. Biz de onun verdiği emeğe karşılık küçük bir jest yaptık. Boynuz kulağı belki geçmemiştir ama geçeceği kesin. On binlerce insandan hayır duası aldığımızı gördüm" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı