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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alacağı puanı hesapladılar! Biri 28. olacak

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alacağı puanı hesapladılar! Biri 28. olacak
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Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonu başlarken Opta'nın lig aşamasına ilişkin simülasyonu dikkat çekti. Hesaplamaya göre Fenerbahçe 8 maç sonunda 9,72 puanla 24. sırayı alarak play-off hattının son basamağında kalırken, 9,14 puanla 28. sırada yer alması beklenen Galatasaray Devler Ligi'ne veda edecek.

  • Opta'nın simülasyonuna göre Fenerbahçe'nin 9,72 puanla 24., Galatasaray'ın ise 9,14 puanla 28. sırada tamamlaması bekleniyor.
  • Simülasyon sonucuna göre Fenerbahçe play-off turuna kalırken, Galatasaray ilk 24'ün dışında kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.
  • Fenerbahçe'nin rakipleri Roma, Aston Villa, Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar Donetsk, LASK Linz, Villarreal ve Atletico Madrid; Galatasaray'ın rakipleri ise Sporting, Barcelona, Lille, Stuttgart, Aston Villa, AEK, Feyenoord ve PSG.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başladı. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ilk maçında Sporting'e konuk olacak, Fenerbahçe ise sahasında Roma ile karşılaşacak. İki temsilcimizin Devler Ligi macerası başlamadan önce Opta'nın yaptığı simülasyonda lig aşamasının sonunda oluşması beklenen sıralama ve takımların tahmini puanları hesaplandı.

FENERBAHÇE 24, GALATASARAY 28. SIRADA

Simülasyona göre Fenerbahçe'nin 8 karşılaşma sonunda 9,72 puan toplaması ve lig aşamasını 24. sırada tamamlaması bekleniyor. Galatasaray'ın ise 9,14 puanla 28. sırada kalacağı tahmin edildi.

Bu sonuçların gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe 24. sıradan play-off turuna kalırken, Galatasaray ilk 24'ün dışında kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.

FENERBAHÇE'NİN 8 RAKİBİ

Fenerbahçe lig aşamasında sırasıyla şu takımlarla karşılaşacak:

  • Roma
  • Aston Villa
  • Slavia Prag
  • Liverpool
  • Shakhtar Donetsk
  • LASK Linz
  • Villarreal
  • Atletico Madrid

GALATASARAY'IN 8 RAKİBİ

Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri ise şöyle:

  • Sporting
  • Barcelona
  • Lille
  • Stuttgart
  • Aston Villa
  • AEK
  • Feyenoord
  • PSG

İki takım da lig aşamasında 8'er karşılaşmaya çıkacak. İlk 8 doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasındaki ekipler play-off oynayacak.

İsmail Elal
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıJY:

KEDİCİKLERDE CİVCİVLERDE GRUPLARDAN ÇIKAMAZ.

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Haber YorumlarıYorumcu Davut :

Osimhen olmazsa daha bile az puan alabiliriz. Ama Osimhen varsa GS nin kendisi bile alacağı puana şaşırır..

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Haber YorumlarıSacid ULUÇAY:

herkes gs bu kadar berbat olacak dediğine göre 4-5 puan alır diyen yorumcular bile var Konya yada Rize falan zannediyorlar gs ı herhalde. Yine 3 puanı çok iyi kulüplerden alacak Galatasaray sizde sadece izleyeceksiniz bugün belki 5 yeriz ama gider barselomayo yeneriz ötekileri zorları yeneriz herkes de o zaman sabah akşam över utanmadan

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Haber YorumlarıJY:

BARSELOMAYO YAW HEHE :))))

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Haber YorumlarıAbuzitin Lastikleri:

Galata da fenerde nalları toplar. En fazla 9 ar puan alırlar

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